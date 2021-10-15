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О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Обновление руководства и реформа 1965 г. 2. Успехи Л. Брежнева в борьбе за власть. 3. Кризис бюрократической системы. 4. Политическая система. Конституция 1977 г. 5. Национальные проблемы. 6. Наука и культура. 7. Диссидентское движение. 8. Власть и общество.

Аннотация

Лекция посвящена ситуации в СССР в 1965–1982 гг. В 1965 г. новое коллективное руководство КПСС приступило к реформе, призванной повысить эффективность хозяйства с помощью хозрасчета. Постепенно Л. Брежнев укрепил свои позиции в качестве единоличного лидера КПСС. В 70-х гг. в СССР установилась система, которая позднее была названа «застоем». Бюрократическая система была стабильна, выросли доходы от экспорта нефти. Происходило падение темпов роста производства в результате отсутствия заинтересованности в эффективном труде, старения оборудования, нехватки расточительно расходуемых ресурсов, неспособности обеспечить запросы населения, растущие и усложняющиеся по мере роста уровня культуры. Усиливалось технологическое отставание СССР от капиталистических стран. Происходили межнациональные конфликты. В новой конституции СССР говорилось, что КПСС является руководящей силой советского народа. Важнейшие государственные решения принимались Л. Брежневым и несколькими его товарищами по Политбюро ЦК КПСС.

Несмотря на официально провозглашенное идейное единство советского народа, в СССР развивались различные неподконтрольные КПСС идейные течения («почвенники», «либералы» и др.) и общественные движения (музыкальные, педагогические, экологические, а также диссиденты). Государство вело борьбу с диссидентами, но старалось избегать широких репрессий. Брежнев и его окружение стремились избегать конфронтации в обществе. Однако к концу 70-х гг. руководство КПСС стало воспринимать диссидентов как серьезную угрозу, и в условиях обострения борьбы с США разгромило его. Но несмотря на это, в обществе продолжались осторожные дискуссии между сторонниками разных взглядов, отличавшихся от официального марксизма-ленинизма, деятели культуры позволяли себе с помощью намеков критиковать существующих в СССР порядков.

Вопросы по теме лекции

1. Чем политика Л. Брежнева в отношении чиновничества отличалась от политики Н. Хрущева? 2. Кто определял основные направления политики советского государства? 3. Как связаны экономические трудности в СССР и национальные конфликты конца 70-х - начала 80-х гг.? 4. Почему период 70-х – начала 80-х гг. получил название «застой»? 5. Какие трудности испытывало развитие науки в СССР в 70-е гг.? 6. Почему диссидентское движение не стало более массовым? 7. Какие общественные течения и общественные движения существовали в СССР в 70-е гг. кроме диссидентов? 8. Что общего между взглядами А. Сахарова и А. Косыгина?

Литература

Л.И. Брежнев. 1964–1982. Вестник Архива Президента. Специальное издание. М., 2006. Горбачев М.И. Жизнь и реформы. М., 1995. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998. Сахаров А.Д. О стране и мире. Нью-Йорк. 1975. Шубин А.В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. Шубин А.В. «Золотая осень» или период застоя. СССР в 1975¬–1985 гг. М., 2007.