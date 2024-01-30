11 класс | История России

БРЕЖНЕВ. ПРАВИТЕЛЬ ЗОЛОТОГО ВЕКА

СЕМАНОВ С.

О Леониде Ильиче Брежневе, правившем страной ровно 18 лет, написано немало в самых разных жанрах. Однако новая книга известного историка и писателя Сергея Семанова, несомненно, привлечет внимание в этом ряду публикаций, прежде всего, своей оригинальностью. Автор показывает Брежнева, не впадая, как некоторые, в собирание сомнительных анекдотов. Как объективно свидетельствуют источники, Леонид Ильич был добрым человеком, любившим свою Родину и стремившимся дать благо своему народу. А все остальное — от лукавого. Теперь, на развалинах взорванного изнутри великого Советского Союза, многое в нашей давней и особенно недавней истории стало обнаженно очевидным. В частности, высокая оценка деятельности Леонида Ильича Брежнева, правившего половиной мира в течение восемнадцати лет — громадный срок по современным меркам! Теперь ясно, что его «царствие» для простого советского труженика, то есть для громадного большинства народа, было самым благоприятным временем во всем многострадальном XX столетии. Ни войн, ни революций. Ни голода, ни потрясений. Жизнь медленно, с перебоями, но улучшалась… Не правда ли, что Брежнева можно назвать правителем «золотого века»?