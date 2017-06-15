Краткий курс истории. День рождения Андропова 15 июня 1914 года в станице Нагутской Ставропольской губернии в семье телеграфиста родился будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. 1. Андропов был первым и пока единственным советским или российским лидером, обучавшимся в университете истории. Правда, историко-филологический факультет Карело-Финского государственного университета он не закончил, одолев только четыре курса. Причина неполучения диплома была по тем временам весьма уважительная – в июне 1951 года 37-летнего второго секретаря ЦК Компартии Карело-Финской ССР перевели на работу в Москву, в аппарат ЦК ВКП(б). 2. Большую карьеру в советском руководстве Юрий Владимирович сделал осенью 1956 года. Будучи послом СССР в Венгрии во время антикоммунистического... На чтение: 1 минута

15 июня 1914 года в станице Нагутской Ставропольской губернии в семье телеграфиста родился будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов.

1. Андропов был первым и пока единственным советским или российским лидером, обучавшимся в университете истории. Правда, историко-филологический факультет Карело-Финского государственного университета он не закончил, одолев только четыре курса. Причина неполучения диплома была по тем временам весьма уважительная – в июне 1951 года 37-летнего второго секретаря ЦК Компартии Карело-Финской ССР перевели на работу в Москву, в аппарат ЦК ВКП(б).

2. Большую карьеру в советском руководстве Юрий Владимирович сделал осенью 1956 года. Будучи послом СССР в Венгрии во время антикоммунистического восстания в Будапеште, Андропов проявил выдержку и решимость: он сыграл активную роль в подавлении мятежа и уговорил будущего многолетнего венгерского руководителя Яноша Кадара возглавить страну. Именно эти качества, выдержка и решимость, позволили Андропову с 1967 года долгие 15 лет возглавлять КГБ СССР, превратив главную спецслужбу в один из главных центров реальной власти в стране.

3. Недолгое, с ноября 1982-го до смерти в феврале 1984 года, пребывание Андропова во главе партии и государства, до сих пор в памяти у современников событий. Новый генсек распорядился укрепить в стране дисциплину – нарушителей трудового распорядка отлавливали в магазинах, кинотеатрах и парикмахерских. Но при этом, в отличие от эпохи Михаила Горбачёва, борьба за дисциплину не переросла в борьбу с национальными напитками – более того, в магазинах появилась «андроповка» – самая дешёвая в то время водка по цене 4 рубля 70 копеек.