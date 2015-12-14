Новая Конституция СССР Конституция была принята 7 октября 1977 г. и немедленно введена в действие. В ней указывалось, что государство диктатуры пролетариата, выполнив свои задачи, стало общенародным. Понятие «развитой социализм» определялось как закономерный этап на пути к коммунизму, как общество, в котором созданы «могучие производительные силы», «передовая наука и культура», где возник «советский народ». На чтение: 4 минуты

“РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ”

С момента ввода в действие прежней Конституции 1936 г. прошло более 40 лет, и приближающийся шестидесятилетний юбилей советской власти побудил руководство СССР активизировать работу конституционной комиссии под председательством Л. И. Брежнева. Новая Конституция должна была закрепить произошедшие изменения в социальной, экономической и национальной сфере, в большей мере соответствовать нормам международного права и знаменовать собою достижения советской вла-сти за прошедшие десятилетия. 4 июня 1977 г. был опубликован проект Конституции, в обсуждении которого приняло участие в различных формах (в том числе и формально) 140 млн человек. Были внесены изменения в 118 статей из 173 и добавлена еще одна новая статья о наказах избирателей. 7 октября 1977 г. текст Конституции был утвержден на внеочередной сессии ВС СССР.

В Конституции провозглашалось построение в СССР развитого социализма, складывание новой исторической общности людей - советского народа и переход от диктатуры трудящихся к общенарод-ному государству рабочих, крестьян и интеллигенции, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех. В статье 6 законодательно закреплялась роль КПСС, про-возглашенной "руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической сис-темы" Далее в этой статье говорилось, что, "вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма".

Конституция утвердила в дополнение к прежним правам положения о всеобщем среднем образовании, о праве на выбор профессии и на жилье. Помимо перечисления прав, в Конституции были определены гарантии их выполнения. Так же, как и в предыдущей Конституции, провозглашались основные, демократические свободы: слова, собраний, шествий и демонстраций, совести и т. д. В Основной закон были включены десять положений Хельсинкского акта о принципах межгосударственных отношений. Конституционно закреплялась уголовная ответственность за пропаганду войны.

Основным направлением развития политической системы советского общества в статье 9 Конституции провозглашалось "дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения". Статья 5 Конституции вводила институт референдума. Число общественных организаций в 70-е гг. значительно увеличилось, как и их роль в советском обществе. В Советах всех уровней в начале 80-х гг. работало 2 млн 270 тыс. народных депутатов. Существовало около 250 тыс. комитетов народного контроля. При всей заформализованности деятельности этих организаций это был пусть и ограниченный, но опыт местного самоуправления, уступка правящих кругов возросшей общественной активности в начале 70-х гг.

Вместе с тем провозглашение Конституции развитого социализма обозначило определенный самодостаточный застой в общественной жизни СССР. В этих условиях политические права часто являлись фикцией и не соблюдались. Политические изменения не коснулись верхов, где в этот период фиксировались многочисленные примеры коррупции. Нарицательной впоследствии стала деятельность министра внутренних дел Щелокова. За период с 1975 по 1982 г. он получил безвозмездно 80 тыс. рублей (в том числе 30 тыс. рублей на ремонт квартиры). Под видом служебных из фондов МВД производилась оплата содержания 9 квартир Щелокова, его родственников и друзей. К тому же он имел 3 личные дачи (одна из них стоимостью 200 тыс. рублей), несколько бесплатных "мерседесов-бенц", выделенных якобы для обеспечения безопасности во время Олимпиады-80, антикварные ценности на 248,8 тыс. рублей, украшавшие квартиру министра и его родственников, спецмагазин МВД исключительно для членов его семьи, а также возможность бесплатно получать живые цветы стоимостью до 15 тыс. рублей в год, якобы возлагаемые к Мавзолею Ленина и могиле Неизвестного солдата.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ СССР ПО КОНСТИТУЦИИ 1977 Г.

Глава 1. Политическая система

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны.

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.

Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан. Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР и советские законы.

Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции

СССР.

Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов.

Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта, использования средств, предназначенных для развития производства, а также на 320

социально-культурные мероприятия и материальное поощрение. Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и профессиональной квалификации.

Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности общественных

организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.

Из Конституции СССР 1977 г.

КРИТИКА ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ

1. Конституция — основной закон государства. Она должна не только определять экономическую и политическую систему (государственный строй), но и дать правовые основы, четко сформулированные положения закона, исполнение которых может быть подвергнуто объективной проверке.

Между тем большинство статей Конституции записаны в виде деклараций, а не конкретных правовых норм.

В качестве примера можно привести ст. 5 о референдумах.

Какие «наиболее важные» вопросы государственной жизни, в каких случаях, в каком порядке должны ставиться на всенародное обсуждение (референдум)? Как проверить, соблюдается или нарушается ст. 5 Конституции?

Этот вопрос приобретает особое значение в силу того, что за все время существования советского государства, т. е. за 60 лет, не было проведено ни одного референдума. Всенародное одобрение государство получает на специально организуемых митингах, где произносятся парадные (заранее тщательно отработанные) речи и раздается торжественное «ура»!

Несмотря на то, что упоминание о референдуме содержалось и в прежней Конституции, вопрос о вторжении советских войск в Чехословакию в 1968 г. был решен не только без всенародного обсуждения или голосования, но и без извещения народа о подготовке и осуществлении этой акции.

Таких примеров декларативности, неконкретности статей Конституции можно привести десятки. Именно отсутствие характерных черт закона, правовых основ превращает этот важнейший для жизни народа документ в трескучую и хвастливую декларацию.

С этой точки зрения особых возражений заслуживает преамбула Конституции, которая никакого отношения к основному закону как к правовому документу не имеет.

2. Основным пороком Проекта является вопиющее и ничем не прикрытое противоречие между ст.ст. 1 и 2 и ст. 6.

Ст.ст. 1 и 2 декларируют СССР как общенародное государство, в котором народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР.

В то же время ст. 6 ядром политической системы объявляет КПСС. Более того, вторая часть ст. 6 прямо устанавливает, что все важнейшие государственные вопросы решают не Советы, а КПСС (практически — высшее руководство КПСС).

По существу нового здесь ничего нет. Новое и имеющее значение состоит лишь в том, что открыто закрепляется и усиливается существующее положение, при котором именно руководящий орган КПСС решает все политические, экономические и международные вопросы (т.е. все вопросы, подлежащие компетенции государства). Даже важнейшие международные соглашения подписываются не главой государства и не правительством страны, а партийным руководителем.

Обсуждая этот вопрос, мы не можем игнорировать то обстоятельство, что на протяжении десятилетий не было ни одного случая, чтобы Верховный Совет СССР не одобрил и не придал силу закона какому-либо решению Политбюро или Пленума ЦК КПСС.

(…)

Никакая степень свободы и демократии немыслима без борьбы идей. Монопольное положение единственной в стране партии, подчинение идеологии этой партии всех сторон государственной, политической, экономической и общественной жизни может быть признано полезным или вредным для общества, но не может быть, не должно именоваться демократией.

Мы уже устали удивляться тому, что главы государств подписывают международные договора и соглашения не с главой СССР, а с партийным руководителем. Теперь удивляться уже не надо. Конституция закрепляет законодательно то положение, что основой политического строя нашей страны являются не Советы депутатов трудящихся, а КПСС.

о главе 2

Не затрагивая большого и самостоятельного вопроса о степени эффективности социалистической экономики, позволю себе сделать по главе 2 следующие замечания:

1. Ст. 13 Проекта декларирует свободный труд советских людей как источник роста общественного благосостояния народа.

Такая декларация не вызывает возражений сама по себе, но должна обязательно сопровождаться категорическим указанием на недопустимость всех форм принудительного труда…

2. Ст. 16 Проекта декларирует участие коллективов трудящихся и общественных организаций в управлении предприятиями и объединениями. Однако не установлено форм и способов этого участия.

Не установлено процедуры разрешения могущих иметь место конфликтов в сфере управления производством, в решении вопросов организации труда и быта и т.д.

С.В. Каллистратова. Некоторые замечания по поводу «Проекта Конституции СССР» 1977 г.

“РУКОВОДЯЩАЯ И НАПРАВЛЯЮЩАЯ РОЛЬ”

РГ: Любопытно: в сталинской конституции 1936 года "партия" упоминалась всего один раз, в ряду других общественных организаций, в самом конце текста. Выходит, не так уж последователен был Леонид Ильич, коль скоро нарушил такой важный сталинский завет?

Бурлацкий: Когда готовилась брежневская конституция, в которую Александр Бовин вкатил пассаж о руководящей роли партии, я сделал ему замечание: но этого даже в сталинской конституции нет. В сталинской, говорит, нет, зато есть прямое указание Леонида Ильича. Кстати, Брежнев и меня хотел к себе помощником взять, отбился с большим трудом. То был еще один способ "успокаивать" реформаторов - давать посты, втягивать их в свой "меловой круг".

Вот когда ко мне пришло настоящее разочарование в своей деятельности: что я делаю в ЦК? для чего я здесь? Я ученый и неплохой журналист, не вписываюсь в тот политический поворот, который произошел в стране, значит, надо уходить. С этим и пришел к Андропову: прошу меня отпустить в отставку, я не аппаратный человек. Он не стал возражать, потому что и сам висел на волоске. Я ушел от него в полном расстройстве, рассчитывал все-таки на другой разговор. Российская газета

Обложка: 7 октября 1977 года была принята последняя конституция СССР.

Источник: https://historykratko.ru