НОМЕНКЛАТУРА ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ

НОМЕНКЛАТУРА ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ - в СССР пе­ре­чень наи­бо­лее важ­ных долж­но­стей и круг долж­но­ст­ных лиц в партийно-государственном ап­па­ра­те и об­щественных ор­га­ни­за­ци­ях, ут­вер­жде­ние и на­зна­че­ние ко­то­рых от­но­си­лись к ком­пе­тен­ции По­лит­бю­ро ЦК КПСС, Сек­ре­та­риа­та и от­де­лов ЦК КПСС, а так­же ни­же­стоя­щих партийных ор­га­нов.

Впер­вые но­менк­ла­тур­ные спи­ски ру­ко­во­дя­щих долж­но­стей в государственные уч­ре­ж­де­ни­ях СССР и РСФСР бы­ли ут­вер­жде­ны Орг­бю­ро ЦК РКП(б) в 1923 году (но­менк­ла­тур­ные спи­ски в других со­юз­ных рес­пуб­ли­ках раз­ра­ба­ты­ва­лись рес­пуб­ли­кан­ски­ми ЦК пар­тии), в 1925 году они бы­ли пе­ре­ра­бо­та­ны и рас­ши­ре­ны, за­тем еже­год­но пе­ре­смат­ри­ва­лись.

В раз­ные го­ды в но­менк­ла­тур­ных спи­сках со­дер­жа­лось различное чис­ло долж­но­стей. В но­менк­ла­ту­ру ЦК пар­тии вхо­ди­ло в 1925 году около 6 тыс. по­стов, в 1981 году - около 400 тыс. Но­менк­ла­тур­ный слой в СССР со­став­лял около 0,1% от об­щей чис­лен­но­сти на­се­ле­ния. В груп­пу, ут­вер­ждав­шую­ся По­лит­бю­ро, вхо­ди­ли 1-е сек­ре­та­ри ЦК рес­пуб­ли­кан­ских ком­пар­тий, 1-е сек­ре­та­ри об­ко­мов, а так­же гор­ко­мов круп­ней­ших го­ро­дов, со­юз­ные нар­ко­мы (ми­ни­ст­ры), выс­шие во­ен­ные, по­слы в ве­ду­щих ка­пи­та­ли­стич. стра­нах и во всех со­циа­ли­стических стра­нах, ди­рек­то­ра круп­ней­ших за­во­дов, ру­ко­во­ди­те­ли творческих сою­зов, главные ре­дак­то­ры центральных партийных из­да­ний.

В груп­пу, ут­вер­ждав­шую­ся Сек­ре­та­риа­том ЦК КПСС, вхо­ди­ли партийные, государственные и советские ру­ко­во­ди­те­ли ран­гом ни­же: за­мес­ти­те­ли ми­ни­ст­ров, 2-е сек­ре­та­ри об­ко­мов пар­тии, пред­се­да­те­ли обл­ис­пол­ко­мов Со­ве­тов и т. п. К но­менк­ла­ту­ре от­де­лов ЦК от­но­си­лись ме­нее зна­чи­мые долж­но­сти в партийном, государственном ап­па­ра­те и об­щественных орга­ни­за­ци­ях: чле­ны кол­ле­гий нар­ко­ма­тов (ми­ни­стерств), главные бух­гал­те­ры и главные ин­же­не­ры, ди­рек­то­ра за­во­дов и фаб­рик, на­чаль­ни­ки лес­пром­хо­зов и заведующие ба­за­ми, скла­да­ми, кон­то­ра­ми, тре­ста­ми, син­ди­ка­та­ми, кон­су­лы и пр.

Про­це­ду­ра на­зна­че­ния на но­менк­ла­тур­ную долж­ность про­хо­ди­ла несколько эта­пов: сна­ча­ла со­от­вет­ст­вую­щий ор­ган (напр., СМ СССР или ВС СССР) вно­сил на рас­смот­ре­ние ЦК КПСС 3-4 кан­ди­да­ту­ры, от­дел ЦК, ку­ри­ро­вав­ший дан­ное на­прав­ле­ние, под­дер­жи­вал од­ну из них и ре­ко­мен­до­вал её вы­ше­стоя­ще­му партийному ор­га­ну. Да­лее Сек­ре­та­ри­ат или По­лит­бю­ро ЦК ут­вер­жда­ли кан­ди­да­ту­ру, а за­тем со­от­вет­ст­вую­щий ор­ган на­зна­чал (СМ СССР) или из­би­рал (ВС СССР) ре­ко­мен­до­ван­ное ли­цо и пуб­ли­ко­вал по­ста­нов­ле­ние об этом. Од­ним из осн. ус­ло­вий на­зна­че­ния, как пра­ви­ло, яв­ля­лось член­ст­во кан­ди­да­тов в ком­му­ни­стической пар­тии. В ря­де слу­ча­ев на но­менк­ла­тур­ную долж­ность на­зна­чал­ся бес­пар­тий­ный, ко­то­рый про­хо­дил те же эта­пы ут­вер­жде­ния в долж­но­сти.

Ди­рек­тив­ным пу­тём на ру­ко­во­дя­щих по­стах в партийно-государсвтенных ор­га­нах ре­гу­ли­ро­ва­лась до­ля ра­бо­чих и кол­хоз­ни­ков, ин­тел­ли­ген­ции, жен­щин, мо­ло­дё­жи и пред­ста­ви­те­лей различных на­цио­наль­но­стей. Но­менк­ла­тур­ная сис­те­ма по­зво­ля­ла вой­ти в со­став ру­ко­во­дства пред­ста­ви­те­лям всех сло­ёв об­ще­ст­ва, ес­ли они от­ве­ча­ли за­дан­ным тре­бо­ва­ни­ям. Ти­пич­ной бы­ла карь­е­ра с пе­ре­хо­дом с ком­со­моль­ской ра­бо­ты на пар­тий­ную, с пар­тий­ной на со­вет­скую и об­рат­но, с хо­зяй­ст­вен­ной на пар­тий­ную и об­рат­но. Бы­ва­ли слу­чаи и «чис­тых» карь­ер, ча­ще все­го у хо­зяй­ст­вен­ни­ков: че­ло­век под­ни­мал­ся по слу­жеб­ной ле­ст­ни­це на за­во­де до ди­рек­то­ра, за­тем в ми­ни­стер­ст­ве - до ми­ни­ст­ра. Пе­ре­вод с вы­со­кой долж­но­сти на ди­пло­ма­тическую ра­бо­ту в стра­ны, не вхо­див­шие в чис­ло ве­ду­щих, был при­зна­ком за­ка­та карь­е­ры или же опа­лы. Для но­менк­ла­ту­ры су­ще­ст­во­ва­ла об­шир­ная и раз­ветв­лён­ная сис­те­ма при­ви­ле­гий.

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