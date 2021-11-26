НОМЕНКЛАТУРА ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НОМЕНКЛАТУРА ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ - в СССР перечень наиболее важных должностей и круг должностных лиц в партийно-государственном аппарате и общественных организациях, утверждение и назначение которых относились к компетенции Политбюро ЦК КПСС, Секретариата и отделов ЦК КПСС, а также нижестоящих партийных органов.
Впервые номенклатурные списки руководящих должностей в государственные учреждениях СССР и РСФСР были утверждены Оргбюро ЦК РКП(б) в 1923 году (номенклатурные списки в других союзных республиках разрабатывались республиканскими ЦК партии), в 1925 году они были переработаны и расширены, затем ежегодно пересматривались.
В разные годы в номенклатурных списках содержалось различное число должностей. В номенклатуру ЦК партии входило в 1925 году около 6 тыс. постов, в 1981 году - около 400 тыс. Номенклатурный слой в СССР составлял около 0,1% от общей численности населения. В группу, утверждавшуюся Политбюро, входили 1-е секретари ЦК республиканских компартий, 1-е секретари обкомов, а также горкомов крупнейших городов, союзные наркомы (министры), высшие военные, послы в ведущих капиталистич. странах и во всех социалистических странах, директора крупнейших заводов, руководители творческих союзов, главные редакторы центральных партийных изданий.
В группу, утверждавшуюся Секретариатом ЦК КПСС, входили партийные, государственные и советские руководители рангом ниже: заместители министров, 2-е секретари обкомов партии, председатели облисполкомов Советов и т. п. К номенклатуре отделов ЦК относились менее значимые должности в партийном, государственном аппарате и общественных организациях: члены коллегий наркоматов (министерств), главные бухгалтеры и главные инженеры, директора заводов и фабрик, начальники леспромхозов и заведующие базами, складами, конторами, трестами, синдикатами, консулы и пр.
Процедура назначения на номенклатурную должность проходила несколько этапов: сначала соответствующий орган (напр., СМ СССР или ВС СССР) вносил на рассмотрение ЦК КПСС 3-4 кандидатуры, отдел ЦК, курировавший данное направление, поддерживал одну из них и рекомендовал её вышестоящему партийному органу. Далее Секретариат или Политбюро ЦК утверждали кандидатуру, а затем соответствующий орган назначал (СМ СССР) или избирал (ВС СССР) рекомендованное лицо и публиковал постановление об этом. Одним из осн. условий назначения, как правило, являлось членство кандидатов в коммунистической партии. В ряде случаев на номенклатурную должность назначался беспартийный, который проходил те же этапы утверждения в должности.
Директивным путём на руководящих постах в партийно-государсвтенных органах регулировалась доля рабочих и колхозников, интеллигенции, женщин, молодёжи и представителей различных национальностей. Номенклатурная система позволяла войти в состав руководства представителям всех слоёв общества, если они отвечали заданным требованиям. Типичной была карьера с переходом с комсомольской работы на партийную, с партийной на советскую и обратно, с хозяйственной на партийную и обратно. Бывали случаи и «чистых» карьер, чаще всего у хозяйственников: человек поднимался по служебной лестнице на заводе до директора, затем в министерстве - до министра. Перевод с высокой должности на дипломатическую работу в страны, не входившие в число ведущих, был признаком заката карьеры или же опалы. Для номенклатуры существовала обширная и разветвлённая система привилегий.