На пленуме ЦК КПСС снят с должности Хрущев. Первый секретарь ЦК КПСС – Л.И. Брежнев Октябрьский пленум ЦК 1964 г., организованный в отсутствие Хрущёва, находившегося на отдыхе, освободил его от партийных и государственных должностей «по состоянию здоровья». На чтение: 3 минуты

ВОЛЮНТАРИЗМ

На октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев был смещен за волюнтаризм и «по состоянию здоровья». Под волюнтаризмом понимали замену продуманных коллективных решений постановкой задач, за которые ратовал один Хрущев, которые проводились в жизнь исключительно методом административного нажима и часто заведомо были обречены на провал.

Занимая два поста - первого секретаря ЦК и председателя правительства, - Хрущев пытался расставлять на ключевых постах в государстве верных себе людей. Но его спонтанные, часто непродуманные действия во внутренней и во внешней политике раздражали как аппарат, так и простых граждан. Люди устали от постоянных нововведений, которые часто отменяли или заменяли только что принятые решения. Со страхом воспринимались и новые инициативы в реорганизации управления, структуры министерств и ведомств, ведении сельского хозяйства и т.п. Некоторый рост цен в связи с деноминацией рубля вызывал в народе глухой ропот. Колхозники не могли радоваться урезанием их приусадебных участков. Неоднозначно воспринимались его действия во внешней политике, дипломаты считали, что поведение Хрущева может осложнить международное положение Советского Союза. Высшее военное руководство осуждало первого секретаря ЦК за резкое сокращение армии. Творческая интеллигенция считала меры Хрущева в демократизации культурной жизни совершенно недостаточными, тогда как в научных кругах вспоминали угрозу лидера страны разогнать Академию наук, если она не примет в свой состав сторонников Лысенко. Недовольство Хрущевым росло и в регионах, чье руководство желало иметь более предсказуемого высшего лидера страны. Наконец, людям не нравилось, что на смену культа одного человека - Сталина , стал появляться культ другого - бывшего некогда в подчинении у первого. На экранах страны появился фильм «Дорогой Никита Сергеевич».

СО ВСЕХ ПОСТОВ

Весной и летом 1964 г. начались тайные переговоры членов советского руководства с целью устранения Хрущева. Во главе команды, выступавшей за снятие лидера стояли Л.И. Брежнев, М.А. Суслов, А.Н. Шелепин, Н.В. Подгорный, В.Е. Семичастный и др. С отъездом Хрущева на отдых в Пицунду, секретные консультации активизировались. С юга Хрущев был вызван по телефону на заседание Президиума ЦК якобы для обсуждения аграрных вопросов. 12-13 октября 1964 г. Президиум ЦК потребовал отставки Хрущева. С докладом против первого секретаря выступил Суслов. Хрущев подписал заявление об отказе от всех постов, которое было утверждено 14 октября. Хрущев был снят со всех постов и его политическая карьера закончилась званием «пенсионером союзного значения». Он переселился на дачу в поселке Петрово-Дальнее под Москвой, где иногда работал на участке и надиктовывал на магнитофон свои мемуары. Умер Хрущев через семь лет после своей отставки 11 сентября 1971 года.

Первым секретарем ЦК партии был избран Л.И. Брежнев, председателем Совета министров - А.Н. Косыгин. Председателем Верховного Совета СССР оставался до конца 1965 г. А.И. Микоян, но затем его сменил Н.В. Подгорный. Приход Брежнева к власти означал прекращение хрущевских новаций.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ - ОПАСНЫЙ

СССР при Хрущеве: некоторые личные впечатления бывшего британского посла в Москве сэра Ф. Робертса, изложенные в беседе с членами Ассоциации Великобритания - СССР в мае 1986 г. (слова Ф. Робертса отражают, конечно, точку зрения западного дипломата, смотревшего на СССР как на противника в годы холодной войны).

«Хрущев был очень общительным человеком, любил устраивать приемы, посещать их, всегда был готов уделить время нам, западным послам. Во время большого приема в Кремле мне сказали, что он только что произнес оскорбительную речь о Великобритании, и я был намерен держаться с ним очень холодно. Но он подошел прямо ко мне и сказал, чтобы я не сердился на него, что в его характере так вспыхивать, и продолжал демонстрировать на публике наши дружественные отношения...

Советские люди никогда не доверяли Хрущеву в должной мере. Он возвратил многие миллионы из сталинских концлагерей, устранил в значительной степени угрозу произвольных арестов и улучшил условия жизни советских людей. Он осуществлял руководство великими достижениями Советского Союза в области космических исследований, начиная со спутника и полета Гагарина, которые, по крайней мере временно, позволили русским обойти американцев и вселили в него надежду, что Советский Союз может догнать США и в других областях. Он также превратил Советский Союз в мировую державу, игравшую главную роль в третьем мире. В отличие от Сталина, он с удовольствием посещал такие страны, как Индия, Индонезия и Египет, так же как и США и западноевропейские страны. Не претендуя, подобно Сталину, на теоретическое превосходство над Лениным, он осознавал последствия появления ядерной мощи и отказался от старой догмы о неизбежности войны с капиталистическими странами в пользу «мирного сосуществования».

К сожалению, это убеждение не помешало ему пуститься в такие провокационные и рискованные предприятия, как попытка изменения статуса Берлина, а также Карибский кризис... Его политика в области сельского хозяйства, в основу которой легло производство зерна и освоение целинных земель в Казахстане, также не увенчалась успехом. В результате всего этого сподвижники Хрущева избавились от такого непредсказуемого и поэтому опасного руководителя в 1964 г...

[Хрущеву] не хватало жесткости Сталина и элементарной осмотрительности. Все его усилия, направленные на улучшение жизни советских людей, не завоевали их всеобщего уважения. Ему пришлось слишком часто идти на попятный после рискованных предприятий, а, обычно, искусного ведения их было не достаточно, чтобы успокоить своих коллег...»

КЕМ ЗАМЕНИЛИ?

«В отличие от Сталина или Хрущева Брежнев не обладал яркими личностными характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата.

…В житейском плане он был добрый человек, по-моему. В политическом - вряд ли… Ему не хватало образования, культуры, интеллигентности в общем. В тургеневские времена он был бы хорошим помещиком с большим хлебосольным домом...»

Журналист, сотрудник аппарата ЦК КПСС в 1963-1972 гг. А.Е. Бовин о Л.И. Брежневе

«Конечно, сейчас может возникнуть вопрос: если было ясно, что принимаются решения, не отвечающие интересам страны, то почему же Политбюро, да и ЦК не принимали иных решений, которые в действительности отвечали бы интересам государства и народа?

Нужно учитывать, что существовал определенный механизм принятия решений. Могу привести факты в подтверждение такого тезиса. Не только я, но и некоторые другие члены Политбюро справедливо указывали на то, что тяжелая промышленность и гигантские стройки поглощают колоссальные средства, а отрасли, производящие предметы потребления – продовольствие, одежду, обувь и т.д., а также услуги, - находятся в загоне.

- Не пора ли внести коррективы в наши планы? – спрашивали мы.

Брежнев был против. Планы оставались без изменений. Диспропорция этих планов сказывалась на обстановке вплоть до конца 80-х годов… Или взять, к примеру, личное хозяйство колхозника. Фактически его уничтожили. Крестьяне не могли себя прокормить…

Мне не приходилось наблюдать, чтобы Брежнев глубоко осознавал недостатки и серьезные провалы в экономике страны. …Он не отдавал себе в этом полного отчета. Принимал на веру заявления работников, непосредственно отвечавших за то или иное направление…»

Министр иностранных дел СССР в 1957-1985 гг. А.А. Громыко о Л.И. Брежневе

Обложка: Никита Хрущев в 1963 году, Берлин. Фотограф Хайнц Юнге.

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