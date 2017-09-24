Краткий курс истории. Протеже Брежнева
24 сентября 1911 года родился Константин Устинович Черненко – будущий генеральный секретарь ЦК КПСС. Детство, отрочество, юность Константин Устинович родился в крестьянской семье в сибирской деревне Большая Тесь (в 1972 году была затоплена водой Красноярского водохранилища). В раннем возрасте он потерял родную мать, а отношения с мачехой не складывались. С детства подрабатывал батраком у местных кулаков. После Гражданской войны, как все советские дети, стал пионером, в 14 лет – комсомольцем, в 1929 году окончил трехлетнюю сельскую школу молодежи, служил в армии. В годы Великой Отечественной войны занимал должность секретаря Красноярского крайкома ВКП(б) и окончил Высшую школу партийных организаторов при ЦК...
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24 сентября 1911 года родился Константин Устинович Черненко – будущий генеральный секретарь ЦК КПСС.
Детство, отрочество, юность
Константин Устинович родился в крестьянской семье в сибирской деревне Большая Тесь (в 1972 году была затоплена водой Красноярского водохранилища). В раннем возрасте он потерял родную мать, а отношения с мачехой не складывались. С детства подрабатывал батраком у местных кулаков. После Гражданской войны, как все советские дети, стал пионером, в 14 лет – комсомольцем, в 1929 году окончил трехлетнюю сельскую школу молодежи, служил в армии. В годы Великой Отечественной войны занимал должность секретаря Красноярского крайкома ВКП(б) и окончил Высшую школу партийных организаторов при ЦК партии. В дальнейшем Черненко продолжил быстро продвигаться по службе, хотя и не обладал выдающимися качествами, но был хорошим исполнителем.
К.У. Черненко в молодости
«Серый кардинал»
Переломным моментом в судьбе Черненко стало знакомство с Брежневым в начале 1950-х годов в Кишиневе. Брежнев, испытывавший сильную взаимную симпатию к Черненко, в 1956 году переводит последнего вслед за собой в Москву, на пост руководителя отдела пропаганды ЦК КПСС. Далее последовал невероятный взлет по карьерной лестнице, в частности, потому, что Черненко являлся самым доверенным лицом Леонида Ильича. Оттого Константина Устиновича побаивались и даже прозвали «серым кардиналом», поскольку Брежнев почти во всем считался с его мнением.
Прошел всю партийную пирамиду
Все полагали, что Брежнева на посту генсека сменит Черненко, но ЦК партии избрал в 1982 году Андропова. В августе 1983 года Черненко, хотя и весьма пожилой, выглядел очень бодро. Его сломило отравление рыбой (ходили слухи о заговоре), врачи еле-еле смогли спасти жизнь Константина Устиновича, но он остался инвалидом. Андропов скончался в 1984 году, и наконец пост генсека достался Черненко. Старый, сломленный букетом болезней, он продолжил антикоррупционный курс Андропова, но в более мягкой форме. Спустя 13 месяцев службы на посту генерального секретаря Константин Черненко скончался. Его смерть завершила пятилетний период, когда большая часть брежневского Политбюро ушла из жизни. Черненко сделал уникальную карьеру, пройдя всю партийную пирамиду с ее основания и до самой вершины, хотя и вошел в историю как человек, занимавший должность генсека меньше всех.