Краткий курс истории. Протеже Брежнева 24 сентября 1911 года родился Константин Устинович Черненко – будущий генеральный секретарь ЦК КПСС. Детство, отрочество, юность Константин Устинович родился в крестьянской семье в сибирской деревне Большая Тесь (в 1972 году была затоплена водой Красноярского водохранилища). В раннем возрасте он потерял родную мать, а отношения с мачехой не складывались. С детства подрабатывал батраком у местных кулаков. После Гражданской войны, как все советские дети, стал пионером, в 14 лет – комсомольцем, в 1929 году окончил трехлетнюю сельскую школу молодежи, служил в армии. В годы Великой Отечественной войны занимал должность секретаря Красноярского крайкома ВКП(б) и окончил Высшую школу партийных организаторов при ЦК... На чтение: 1 минута

24 сентября 1911 года родился Константин Устинович Черненко – будущий генеральный секретарь ЦК КПСС.

Детство, отрочество, юность

Константин Устинович родился в крестьянской семье в сибирской деревне Большая Тесь (в 1972 году была затоплена водой Красноярского водохранилища). В раннем возрасте он потерял родную мать, а отношения с мачехой не складывались. С детства подрабатывал батраком у местных кулаков. После Гражданской войны, как все советские дети, стал пионером, в 14 лет – комсомольцем, в 1929 году окончил трехлетнюю сельскую школу молодежи, служил в армии. В годы Великой Отечественной войны занимал должность секретаря Красноярского крайкома ВКП(б) и окончил Высшую школу партийных организаторов при ЦК партии. В дальнейшем Черненко продолжил быстро продвигаться по службе, хотя и не обладал выдающимися качествами, но был хорошим исполнителем.

К.У. Черненко в молодости

«Серый кардинал»

Переломным моментом в судьбе Черненко стало знакомство с Брежневым в начале 1950-х годов в Кишиневе. Брежнев, испытывавший сильную взаимную симпатию к Черненко, в 1956 году переводит последнего вслед за собой в Москву, на пост руководителя отдела пропаганды ЦК КПСС. Далее последовал невероятный взлет по карьерной лестнице, в частности, потому, что Черненко являлся самым доверенным лицом Леонида Ильича. Оттого Константина Устиновича побаивались и даже прозвали «серым кардиналом», поскольку Брежнев почти во всем считался с его мнением.

Прошел всю партийную пирамиду

Все полагали, что Брежнева на посту генсека сменит Черненко, но ЦК партии избрал в 1982 году Андропова. В августе 1983 года Черненко, хотя и весьма пожилой, выглядел очень бодро. Его сломило отравление рыбой (ходили слухи о заговоре), врачи еле-еле смогли спасти жизнь Константина Устиновича, но он остался инвалидом. Андропов скончался в 1984 году, и наконец пост генсека достался Черненко. Старый, сломленный букетом болезней, он продолжил антикоррупционный курс Андропова, но в более мягкой форме. Спустя 13 месяцев службы на посту генерального секретаря Константин Черненко скончался. Его смерть завершила пятилетний период, когда больш а я часть брежневского Политбюро ушла из жизни. Черненко сделал уникальную карьеру, пройдя всю партийную пирамиду с ее основания и до самой вершины, хотя и вошел в историю как человек, занимавший должность генсека меньше всех.