Гришин, Виктор Васильевич (05[18].09.1914, Серпухов ‒ 25.05.1992, Москва)

Гри`шин, Виктор Васильевич (05[18].09.1914, Серпухов — 25.05.1992, Москва) — советский партийный и государственный деятель. В 1932 окончил Московский геодезический техникум, в 1937 — Московский техникум паровозного хозяйства. В 1932—1933 работал техником-землеустроителем в Серпуховском районе. В 1937—1938 — заместитель начальника паровозного депо в Серпухове. В 1938—1941 служил в армии, где в 1939 вступил в ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза). В 1941 вернулся в депо, перешел на партийную работу. В 1942 стал секретарем Серпуховского горкома партии, «вырос» в первого секретаря горкома. В 1950—1952 — заведующий отделом Московского городского комитета КПСС. В 1952—1989 — член ЦК КПСС. В 1952—1956 — второй секретарь горкома. В 1956—1967 — председатель Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). Депутат Верховного Совета СССР в 1954—1987 и РСФСР в 1963—1987. В 1967—1985 — первый секретарь Московского горкома КПСС. В 1961—1966 — кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, в 1966—1971 — кандидат в члены Политбюро, в 1971—1985 — член Политбюро ЦК КПСС. В период руководства Г. в Москве проводилось широкомасштабное строительство, модернизация транспортной инфраструктуры. Был построен Калининский проспект (ныне ул. Новый Арбат), здание Совета экономической взаимопомощи, здание Совета Министров РСФСР на Краснопресненской набережной, комплекс Центра международной торговли и др.; построено несколько мостов через р. Москву. В год строилось и вводилось более тысячи различных объектов, включая новые жилые кварталы. Осваивалось ежегодно около 6 млрд руб. капитальных вложений. В 1983—1984 в Москве происходили громкие коррупционные скандалы, связанные с положением в москов­ской торговле ( дело Елисеевского магазина и др.). 10 марта 1985 Г. предложил назначить М. С. Горбачева председателем комиссии по похоронам К. У. Черненко, что стало шагом к избранию Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. 24 декабря 1985 был отправлен в отставку с поста первого секретаря Московского горкома КПСС в связи с критикой состояния строительного комплекса Москвы. Его сменил Б. Н. Ельцин. В 1985—1987 — государственный советник при Президиуме Верховного совета СССР. Скончался в ожидании приема в райсобесе. Соч.: От Хрущева до Горбачева: политические портреты пяти генсеков и А. Н. Косыгина. Мемуары. М., 1996. Лит.: Ежегодник Большой совет­ской энциклопедии. 1981. М., 1981; Шубин А. В. Золотая осень, или Период застоя. СССР в 1975—1985. М., 2007.