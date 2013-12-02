Андропов Приход к власти Ю.В. Андропова ознаменовал краткий период надежд - в частности, на наведение порядка в стране. Но судьбой ему было отпущено очень мало времени. На чтение: 5 минут

ДЭН СЯОПИН ИЛИ СТАЛИН?

12 ноября 1982 года пленум ЦК КПСС, экстренно созванный в связи с кончиной Леонида Брежнева, избрал генеральным секретарем ЦК Юрия Андропова. 16 июня 1983 года он полностью сравнялся с предшественником, присовокупив к партийному высший государственный пост председателя президиума Верховного Совета. Из восьми советских лидеров, сменивших друг друга за 74 года, Андропов - самый загадочный. История отпустила ему мало времени. Он достиг высшей власти в 68 лет, будучи неизлечимо больным, и пробыл на высшем посту около 15 месяцев, из них проработал фактически меньше десяти. Одни россияне уверены, что Андропов стал бы советским Дэн Сяопином, другие - что новым Сталиным . Осведомленные исследователи, опирающиеся на воспоминания людей, близких к Андропову и анализ фактов и документов, склонны полагать, что он не являлся ни тем, ни другим.

А. Кречетников. Юрий Андропов: новый Сталин или советский Дэн Сяопин? Би-би-си, 13 ноября 2012

ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК СИСТЕМЫ

Стремительно стареющий состав Политбюро ЦК КПСС стал одной из главных тем кулуарных обсуждений в советском обществе и в различных кругах западных стран в первой половине 1980-х годов. На фоне похорон видных деятелей партии, несколько раз в СССР и за рубежом появлялись слухи о том, что при смерти находится сам Л.И. Брежнев. Здоровье его, действительно, стремительно ухудшалось. Он умер 10 ноября 1982 г. спустя всего три дня после традиционного парада и демонстрации на Красной площади, посвященной очередной годовщине Октябрьской революции. Несмотря на свое самочувствие и плохую погоду, Брежнев до конца парада находился среди кремлевского руководства на трибуне мавзолея Ленина.

Зарубежные «голоса» выдвигали различные предположения, кто теперь займет высший пост в Советском Союзе. Среди возможных кандидатов назывались К.У. Черненко и Ю.В. Андропов. Оба имели огромный опыт работы в партийных и государственных структурах, оба были немолоды и тяжело больны. Но за спиной у Ю.В. Андропова была практика руководства КГБ. В 1967 г. он ыл назначен председателем КГБ и находился на этом посту до 1982 г. В 1973 г. он введен в состав Политбюро, став ближайшим соратником и помощником Л.И. Брежнева. С его именем связаны как успешные операции чекистов против иностранных разведывательных организаций, так и репрессивные меры против советских диссидентов. Влияние КГБ при Андропове были огромным. Его предыдущий пост, видимо, сыграл не последнюю роль при выборе нового руководителя партии. Андропов стал Генеральным секретарем ЦК КПСС с 12 ноября 1982 г. Однако тяжелое заболевание почек не позволило ему осуществить задуманные реформы. Андропов часто находился в больнице и пытался оттуда направлять работу правительства. Делать это становилось все труднее, болезнь прогрессировала и не оставила ему шансов. Спустя чуть более года после прихода к власти Андропов умер 9 февраля 1984 г.

Андропов здраво полагал, что в СССР назрели многие экономические реформы, и их надо проводить незамедлительно. Не стремясь реформировать систему в целом, Андропов попытался решить существовавшие проблемы путем административно-бюрократической перестройки. По его инициативе были предприняты жесткие меры по укреплению трудовой дисциплины; в рабочее время устраивались облавы в магазинах, кинотеатрах в целях выявления людей, находящихся не на рабочем месте; граждан строго наказывали за минутные опоздания. Активно боролись с пьянством на производстве, но широких антиалкогольных кампаний не проводили. Был выпущен даже сорт дешевой водки, который в народе прозвали «андроповкой». Попытки борьбы Андропова с хищениями, взяточничеством, коррупцией были положительно восприняты массовым сознанием. Он провел очищение партийного и советского аппарата, сменил большое количество высокопоставленных чиновников, отправил в отставку «за ошибки в работе» министра внутренних дел Н.А. Щелокова (который позднее застрелился) и первого секретаря Краснодарского обкома С. Медунова.

Во внешней политике Андропов придерживался жесткой линии. Во время нового ракетного кризиса в Европе 1983 года, он твердо отстаивал необходимость оставления советских ракет в странах Восточной Европы в противовес ракетам НАТО. В том же году в районе о. Сахалин советским истребителем-перехватчиком был сбит южнокорейский пассажирский самолет Боинг-747, нарушивший воздушное пространство СССР. Западные страны немедленно обвинили Москву в нарушении норм международного права, советское руководство отстаивало свое право защищать границы государства, подчеркивая, что Боинг не ответил и не прореагировал на все сделанные ему предупреждения. Все причины нарушения пассажирским самолетом советского воздушного пространства и стоящие за этим силы не выяснены до сих пор. Инцидент с Боингом еще более обострил конфронтацию между советским и западным блоками.

Человек честный и убежденный в своей правоте, Андропов успел лишь «закрутить гайки» той системы, которой руководил. Среди исследователей до сих пор идет дискуссия, смогли бы его действия привести к реальным изменениям в экономике, дать альтернативный вариант развития страны, не разрушающий систему? Остается, однако, фактом, что он никогда не ставил вопрос о каких-либо политических изменениях в стране. Ситуация могла быть взята под более жесткий контроль, оставляя основы строя неизменными. Андропов умер через пятнадцать месяцев после прихода к власти, мало что успев совершить.

ИЗ БИОГРАФИЧЕСКОЙ ХРОНИКИ

1914 , 15 июня. Юрий Владимирович Андропов родился в семье железнодорожника на станции Нагутская Ставропольской губернии.

1930 . Вступление в ВЛКСМ. Трудится рабочим в г.Моздоке в Северной Осетии.

1932 . Поступает на учебу в Рыбинский техникум водного транспорта. Одновременно работает матросом, штурвальным, помощником капитана в Волжском пароходстве.

193 6. Избирается освобожденным секретарем комсомольской организации Рыбинского техникума водного транспорта. Становится комсоргом ЦК ВЛКСМ судоверфи имени Володарского в г.Рыбинске.

1937 . Назначается заведующим отделом Ярославского обкома ВЛКСМ.

1938 . Избирается первым секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ.

1939 . Вступает в ВКП(б).

194 0. Избирается первым секретарем ЦК ЛКСМ Карелии.

1941–1944 . Участвует в партизанском движении. Занимается организацией комсомольского подполья на оккупированной советской территории, осуществлением разведывательных и боевых операций в тылу врага.

1944 . Избирается вторым секретарем Петрозаводского горкома ВКП(б).

1947 . Избирается вторым секретарем ЦК Компартии Карело-Финской ССР.

1951 . По решению ЦК ВКП(б) переводится в аппарат ЦК партии, где работает вначале инспектором, а затем заведующим подотделом ЦК.

1953 . Направляется на дипломатическую работу в МИД СССР.

1954 . Назначается Чрезвычайным и Полномочным Послом в Венгерской Народной Республике.

1956 , октябрь-ноябрь. Выступает в качестве одного из организаторов подавления антикоммунистического восстания в Венгрии.

1957 . Утверждается заведующим отделом ЦК КПСС по связям с правящими коммунистическими партиями.

1961 , октябрь. На XXII съезде партии впервые избирается членом ЦК КПСС.

1962 . Избирается секретарем ЦК КПСС.

1967 , май. Назначается председателем Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. Июнь. Избирается кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

1968 , август. Выступает за введение войск Варшавского договора в Чехословакию.

1973 , апрель. Избирается членом Политбюро ЦК КПСС.

1974 , июнь. Получает звание Героя Социалистического Труда в связи с 60-летием.

1979 , декабрь. Выступает в качестве одного из инициаторов введения советских войск в Афганистан.

1982 , май. Избирается секретарем ЦК КПСС. Июль. Начинает председательствовать на заседаниях Секретариата ЦК КПСС. 12 ноября. На внеочередном Пленуме ЦК партии избирается генеральным секретарем ЦК КПСС.

1983 , 16 июня. На восьмой сессии Верховного Совета СССР 10-го созыва избирается Председателем Президиумом Верховного Совета СССР. 1 сентября. Последний раз председательствует на заседании Политбюро ЦК КПСС. 30 сентября. Резкое обострение болезни.

1984 , 9 февраля. Кончина Ю.В. Андропова. 14 февраля. Похороны в Москве на Красной площади.

Правители России

«ЕЛИСЕЕВСКОЕ ДЕЛО»

Талантливый организатор советской торговли, директор известнейшего в Москве гастронома «Елисеевский» Юрий Соколов построил свое образцовое хозяйство на использовании «дефцита». Благодаря связям он получал со складов икру, парное мясо, копчености, красную рыбу, дорогие вина, иностранное спиртное, сигареты… В «Елисеевском» отоваривались нужные люди из партийной элиты, советского руководства, правоохранительных органов, деятели науки, культуры и т.д. Благодарили через особо доверенных посредников по законам бартерных сделок или «черным налом». Обеспечивал прикрытие начальник управления торговли г. Москвы Н. Трегубов.

В преступную систему кроме Елисеевского магазина входило 7 филиалов. Директора филиалов по пятницам прибывали с отчетами в кабинет к Соколову. Конверты с вырученными на дефиците деньгами директор прятал в сейф, в котором хранил личное оружие. Дань собирали обычные продавцы за счет обмана, обсчета, обвеса, пересортицы, реализации неучтенных продтоваров и так далее. Вся система была замкнута на торговые и плановые отделы Мосгорисполкома и Моссовета и лично на тов. Трегубова. Он находился в приятельских отношениях с министром внутренних дел Н. Щелоковым и в течение 30 лет водил дружбу с инструктором торгового отдела ЦК КПСС Кусакиным. Он заранее информировал о кадровых перемещениях и предупреждал «торгашей» о грозящих неприятностях. Замаран оказался даже член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь МГК КПСС В. Гришин.

Желающих посягнуть на эту «пирамиду» не находилось. В основном в силу «системы собственной безопасности», организованной Соколовым на разных уровнях государственной иерархии. Сигналы о преступных деяниях Соколова и его подручных, поступавшие в МВД и КГБ, немедленно гасились. Безнадежно было тягаться с «крышей» Соколова, в которой были В. Гришин и 2-й секретарь МГК КПСС Р. Дементьева, министр МВД Н. Щелоков, депутат Верховного Совета СССР Н. Трегубов, а также члены семьи Л. Брежнева Галина Леонидовна и ее муж заместитель министра внутренних дел Ю. Чурбанов. В результате «острые» агентурные сообщения оседали в «наблюдательном» деле московского УКГБ без движения. Юрий Соколов чувствовал себя вне досягаемости для людей с Лубянки и Петровки.

Именно в этот период Александр К., которому оперативного опыта было не занимать, был назначен в УКГБ Москвы начальником «валютного» отдела (борьба с незаконными валютными операциями). Принимая дела, он ознакомился и с подборкой сигналов по Елисеевскому гастроному. Знал о «крыше» Соколова и начальник Александра генерал В. Алидин. Он-то и доложил Ю. Андропову о «Елисеевском». Тот коротко спросил: «Ты сможешь?» Генерал ответил утвердительно. «Не докажете, сочту, что вы недостойны работать в КГБ», - подкрепил указание Ю. Андропов. «Есть», - ответил В. Алидин. Вернувшись в Управление, генерал вызвал Александра и дал «добро» на разработку Соколова под гарантию того, что доказательства будут неопровержимыми. Добавил: «Провалите дело, растопчу». Слишком многое было поставлено на карту.

В мае 1982 г. Ю. Андропов ушел из КГБ и стал секретарем ЦК. Вместо него был назначен В. Федорчук, руководствовавшийся в своих действиях исключительно буквой закона. Тем, в ноябре 1982 г. в Москве в возрасте 75 лет умер Л.И. Брежнев. Генсеком был единогласно избран Ю. Андропов. Сразу начались перемены в жизни КГБ. Был значительно расширен круг внутриполитических задач контрразведки, в функции которой была передана борьба с преступлениями на промышленных объектах. А в декабре 1982 г. с поста министра МВД был снят 71-летний Н. Щелоков. Министром внутренних дел, для наведения на Петровке порядка, был назначен В. Федорчук. На посту председателя КГБ его сменил фронтовик В. Чебриков. Андропов заявил о твердом намерении бороться с коррупцией. В ЦК КПСС начались совещания по вопросам укрепления трудовой дисциплины. Это развязало руки «губчека» в деле Елисеевского магазина. Сформировали спецгруппу Александра К. В нее вошли наиболее опытные оперработники управления. Привлекли сотрудников из райотделов Москвы. Выбрав момент, когда Соколов был за границей, его кабинет оборудовали аудио и видеонаблюдением. Для этого во всем магазине «устроили замыкание», отключили лифты и вызвали «ремонтников». Специалисты по «прослушке» и установке оптики сделали свое дело, не привлекая особого внимания администрации гастронома. Оперативная техника подтвердила все имевшиеся сигналы. Подключили следственный отдел. Вскоре на обобщающем документе с предложением о плане завершения операции появилось долгожданное руководящее «Согласен».

Это была очень сложная игра. КГБ работал особенно тщательно. Андропову нужно было устранить одного из конкурентов на пост генсека - Гришина. Поэтому следаки пытались получить доказательства того, что и он имел доход с торговли. В день «Х» выделили 7 групп наружного наблюдения, которые следили за директорами филиалов. После того как те сдали конверты с деньгами Соколову, их арестовали, сняв с маршрута. Четверо тут же дали признательные показания. Только после этого генерал Алидин дал согласие на арест Соколова. Проводить операцию поручили Александру К. Ему было известно, что в рабочем столе Соколова скрыта кнопка сигнализации охране. Поэтому Александр, войдя в кабинет к Соколову, решил обменяться с директором рукопожатием. Соколов протянул свою руку в ответ, и она оказалась в тисках ладони офицера. Не выпуская руки Соколова, он вывел директора из-за стола, лишив возможности воспользоваться тревожной кнопкой. Ему предъявили санкцию на арест и приступили к обыску. Объяснить предназначение обнаруженных конвертов с деньгами Соколов вразумительно не мог. Он даже не знал, какие суммы находятся внутри. Параллельно обыски были проведены во всех филиалах. Нашли несколько наспех сооруженных тайников с дефицитными продуктами. Арестованный Соколов, угрожавший санкциями вышестоящих инстанций за «беззаконие», был препровожден в следственный отдел. Вскоре и он дал показания, к тому же слишком подробные. Возможно, обиделся, поскольку никто не стал вызволять его из рук КГБ.

Соколов, который дал компромат на партийную элиту, получил расстрел. Его начальника, главу московской торговли Н. Трегубова, который «вел себя правильно» и не дал никаких показаний, осудили на 15 лет. Большие сроки получили и его многочисленные подельники - всего 174 человека.

Неизвестно, чем бы кончилось это дело, если бы затянули его реализацию на два-три месяца…

Сегодня «дело Соколова» кажется детской забавой.

С. Лекарев. КГБ умел ловить не только «мышей», «крыс» и «кротов». «Аргументы недели», 9 августа 2007

Обложка: Юрий Владимирович Андропов

Источник: https://myhistorypark.ru