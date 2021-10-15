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О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Начало радикальной экономической реформы. 2. Обострение политической борьбы. 3. Конституционный кризис. 4. Октябрьские события. 5. Конституция 1993 г.

Аннотация

Лекция посвящена ситуации в России в 1992–1993 гг. В 1992 г. правительство Б. Ельцина и Е. Гайдара начало радикальные либеральные реформы («шоковая терапия»). Были либерализованы цены и началась приватизация. Реформы не достигли заявленных целей и привели к возникновению полу-бюрократического капитализма, зависимого от транснационального капитала. Радикальные реформы раскололи общество и обострили политическую борьбу. Против политики Б. Ельцина и его сторонников выступили вице-президент А. Руцкой, большинство депутатов Съезда народных депутатов во главе с председателем Верховного Совета Р. Хасбулатовым. В результате сложной борьбы ни одна из сторон не могла получить перевес. В сентябре 1993 г. Ельцин издал указ о роспуске Съезда и Верховного совета, но депутаты не подчинились и объявили о низложении Ельцина за нарушение Конституции. Эти события завершились вооруженными столкновениями в октябре 1993 г. и разгоном съезда и Верховного совета. В декабре 1993 г. был проведен референдум по проекту новой Конституции и первые выборы в Государственную Думу.

Вопросы по теме лекции

1. Какие социальные слои, существовавшие уже в СССР, выиграли от «шоковой терапии»? 2. Какие обещания реформаторов из правительства Б. Ельцина и Е. Гайдара были осуществлены на практике? 3. Почему противники Ельцина не получили поддержку большинства населения, несмотря на недовольство страны «шоковой терапией»? 4. В чем заключались разногласия между сторонниками Б. Ельцина и большинством Верховного Совета по поводу будущей Конституции России? 5. Мог ли Ельцин принять основные требования парламентской оппозиции? Почему он этого не сделал? 6. В чем заключались причины вооруженных столкновений в Москве в октябре 1993 г.? 7. В чем заключались причины победы Б. Ельцина и его сторонников в конституционном кризисе? 8. Можно ли считать преобразования президента Б. Ельцина и его сторонников в 1992–1993 гг. демократическими? Почему?

Литература

Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985–1993. СПб., 2010. Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001. Гордон Л.А., Клопов Э.В. Потери и обретения в России девяностых. М., 2000. Ельцин — Хасбулатов: Единство, компромисс, борьба. М., 1994. Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М., 2000. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., 1997. Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. Современная Россия (1985–2010): Хрестоматия по истории. М., 2014. Тишков В.А. Межнациональные отношения в Российской Федерации. М., 1993. Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001.