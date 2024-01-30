11 класс | История России

ТАЙНЫ ОКТЯБРЯ 1993. КРЕМЛЬ ПРОТИВ БЕЛОГО ДОМА

ЧАРНЫЙ С.

Книга рассказывает о событиях 21 сентября — 4 октября 1993 года — одном из самых ярких моментов в истории постсоветской России, определившем дальнейший путь её развития — к президентской республике и управляемой демократии. Уникальные, чудом сохранившиеся документы из государственных архивов, депутатские дневники, материалы общества «Мемориал», свидетельства очевидцев, впервые использованные автором в этой книге, позволяют по-новому взглянуть на события октября 1993 года и закрыть многие «белые пятна» этого двухдневного кровавого противостояния 3—4 октября 1993 года.