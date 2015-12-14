Выборы Президента РФ Выборы президента России были назначены на 16 июня 1996 года в соответствии с переходными положениями Конституции России и в связи с истечением срока полномочий Президента России Бориса. Николаевича. Ельцина, избранного в 1991 году президентом России (РСФСР). Единственные, на 2013 год, президентские выборы в России, где для определения победителя потребовалось два тура. На чтение: 5 минут

Основными конкурентами считались действующий Президент России Б. Н. Ельцин и лидер Коммунистической партии Российской Федерации Зюганов. По результатам второго тура Б. Ельцин набрал более 50 процентов голосов избирателей и был переизбран на второй срок.

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В СЕРЕДИНЕ 90-Х ГГ.

16 июня 1996 г. должны были состояться президентские выборы. Руководство России предприняло беспрецедентную атаку средств массовой информации на избирателя под лозунгом "Голосуй или проиграешь!". Сильный нажим на избирателя оказывала местная пропрезидентская администрация. Стремясь заручиться поддержкой избирателей, Б, Ельцин вывел из правительства министра иностранных дел А. Козырева и вице-премьера А, Чубайса, ответственного за провал приватизации. Правительство заявило о сближении с Белоруссией, подписав с нею 2 апреля 1996 г. Договор об образовании Сообщества Суверенных Республик (ССР). Временно были приостановлены военные действия в Чеченской республике. Благодаря иностранным займам началось частичное погашение долгов правительства бюджетникам, 16 июня 1996 г. состоялся первый тур президентских выборов: Б. Ельцин - 35,28%, Г. Зюганов - 32,04%, А. Лебедь - 14,52%, Г.Явлинский - 7,42%, В.Жириновский - 5,7%. Остальные претенденты набрали менее 1% голосов избирателей. В промежутке между первым и вторым турами выборов Б. Ельцин заключил соглашение с А. Лебедем, назначив последнего секретарем Совета Безопасности и помощником президента по национальной безопасности. Одновременно из правительства был выведен министр обороны П. Грачев, а из окружения президента А. Коржаков. От избирателей было скрыто серьезное ухудшение здоровья Б. Ельцина, а также обстоятельства финансирования его предвыборной кампании. 3 июля 1996 г. состоялся второй тур президентских выборов. За Б. Ельцина проголосовало 53,8%, за Г. Зюганова - 40,3%. Президентские выборы 1996 г., дополненные результатами местных выборов 1996/1997 г., продемонстрировали необходимость укрепления авторитета центральной власти, подтверждения ее дееспособности. Налицо были определенные параллели с политическим застоем времен 1970-х гг., включая болезнь первого лица. Состояние здоровья Б. Ельцина (несмотря на успешную операцию на сердце, проведенную 5 ноября 1996 г.) давало повод оппозиции постоянно ставить под сомнение способность президента исполнять свои обязанности. Не улучшались и социально-экономические показатели уровня жизни населения.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/104.htm

“КОРОБКА ИЗ-ПОД КСЕРОКСА”

Арест гендиректора компании "ОРТ-реклама" Сергея Лисовского и помощника Анатолия Чубайса Аркадия Евстафьева стал поводом для крупного скандала — после него в ближайшем окружении президента произошли глобальные перемены. Вместе с тем в ходе политического скандала официальные лица старательно умалчивали о подробностях самого задержания, точнее о том, что стало для этого поводом, — картонной коробке с надписью Xerox, в которой находилось $500 тыс. наличными. Анатолий Чубайс на пресс-конференции, например, предположил, что "спецслужбы могли ее и подбросить". Евстафьев в своем интервью сказал, что ни о какой коробке ничего не знает. Лисовский, обнявшись с Дмитрием Дибровым после освобождения, закрыл рукой телекамеру. Было объявлено, что проверкой инцидента занялась Главная военная прокуратура. Ее сотрудники должны были выяснить, насколько законны были действия спецслужб, задерживавших активистов штаба Ельцина.

Л. Беррес. Полмиллиона долларов ищут хозяина

http://www.kommersant.ru/doc/237110

ОТСТАВКА КОРЖАКОВА

Накануне второго тура президентских выборов Коржаков решил нанести свой ответный удар. 19 июня, в семнадцать часов, на проходной Белого дома служба безопасности президента задержала двух членов предвыборного штаба. Их обвинили в хищении денег. Коржаков давно искал повод для скандала. И наконец нашел.

В восемь утра 20 июня я назначил встречу Коржакову и Барсукову, руководителю ФСБ. В девять утра - встречу с Черномырдиным. Затем - с Чубайсом.

... А рано утром Таня рассказала мне, что происходило этой ночью. Об аресте членов предвыборного штаба Евстафьева и Лисовского она узнала от Валентина Юмашева. Затем ей домой звонили Чубайс, Илюшин. В двенадцать ночи она сама позвонила Коржакову. Он посоветовал ей дождаться утра и не вмешиваться.

... И тогда Таня поехала, уже около часа ночи, в офис "ЛогоВАЗа", где собрались большинство членов аналитической группы и просто сочувствующие Немцов, Гусинский, журналисты, телевизионщики. Охрана сообщила, что на крышах дежурят снайперы, а вокруг здания - сотрудники спецслужб. Всем казалось, что Коржаков и Барсуков никого оттуда не выпустят.

Таня сидела там до пяти утра, пила кофе, успокаивала всех: не бойтесь. И она была права. Ни арест, ни какая-либо провокация были невозможны, пока в офисе находилась она.

Кстати, довольно часто я возвращаюсь мысленно к этому эпизоду. Если бы те люди, которых Таня в ту ночь практически прикрывала собой, то есть Березовский, Гусинский, Малашенко, помнили об этом и в дальнейшем... Если бы они умели поступаться своими интересами, своим самолюбием! Но к сожалению, в политике чаще всего живут люди с короткой памятью.

Именно тогда я понял, что Коржаков окончательно присвоил себе функции и прокуратуры, и суда, и вообще всех правоохранительных органов - по его приказу люди в масках готовы были "положить лицом на асфальт" любого, кто не нравился главному охраннику, кто, по его мнению, нарушал некие, одному ему ведомые, правила игры. Претензий к Коржакову накопилось достаточно. Он давно перешел все границы дозволенного начальнику службы безопасности.

Утром я принял окончательное решение. Коржаков, Барсуков, Сосковец по моему приказу написали прошение об отставке. В дальнейшем проверка показала: состава преступления в действиях Лисовского и Евстафьева, заместителей Чубайса по работе в предвыборном штабе, не было. Все обвинения оказались необоснованными.

Однако увольнение Коржакова, Барсукова и Сосковца не было следствием только этого скандала. Длительное противостояние здоровых сил и тех, кто шел на провокации, чтобы захватить власть в предвыборном штабе, наконец перешло в открытый конфликт. И я разрешил его.

Б.Н. Ельцин. Президентский марафон.

http://www.yeltsin.ru/yeltsin/books/detail.php?ID=3793

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВЫЙТИ ИЗ ТУПИКА!

1. Общество расколото. Этот раскол катастрофически нарастает с каждым днем. И трещина, разделяющая нас на красных и белых, своих и чужих, проходит через сердце России.

Накаленность предвыборной борьбы побуждает противоборствующих политиков к тому, чтобы одним ударом разрубить узел проблем. Силы, стоящие за спиной политиков, ждут своего часа. Они выйдут на следующий день после победы любой из сторон. Это произойдет с роковой неизбежностью вопреки воле отдельных личностей. Ибо после июньского голосования фактически от лица меньшинства, каким бы оно ни было - красным или белым, - будет получен мандат на реализацию правил жизни, категорически отвергаемых огромной частью общества.

В итоге победит не чья-то правда, а дух насилия и смуты. Взаимное отторжение политических сил столь велико, что утвердиться одна из них может только путем, ведущим к гражданской войне и распаду России.

В этот ответственный час мы, предприниматели России, предлагаем интеллектуалам, военным, представителям исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов и средств массовой информации, всем тем, в чьих руках сегодня сосредоточена реальная власть и от кого зависит судьба России, объединить усилия для поиска политического компромисса, способного предотвратить острые конфликты, угрожающие основным интересам России, самой ее государственности.

2. Российских политиков необходимо побудить к весьма серьезным взаимным уступкам, к стратегическим политическим договоренностям и их правовому закреплению. Иного выхода просто не существует. Понятна правда каждой из политических сил. Но ни одна из сил не имеет права навязывать насильственно свою правду всему обществу.

3. Мы разделяем особую озабоченность патриотических сил судьбой России как исторически сложившегося союза народов, в котором русские играли и играют собирательную роль.

Однако надо четко проводить грань между конструктивной политикой и политическими спекуляциями на национальной теме. В России более половины детей от смешанных браков. Мы все - россияне, и попытка разделить нас на чистокровных и инородцев противоречит самой сути державного собирания народов России.

4. Деятельность отдельных политических фигур и политических партий привели к тому, что слово "демократия" превратилось для многих наших сограждан чуть ли не в синоним антигосударственности. Оплевывание исторического пути России и ее святынь, растаптывание советского периода истории России должны быть отвергнуты и прекращены.

Вместе с тем нельзя допустить, чтобы оказались дискредитированы великие идеи свободы, гражданственности, справедливости, права и правды - это и есть то главное, что несет с собой действительное народовластие. Именно это отстаивается миллионами россиян, вопреки издержкам реформ голосующих за демократов и демократию. Это голосование говорит о том, что Россия неукротимо стремится взять правовой барьер, барьер информационной и гражданской свободы. Такое стремление необходимо уважать и учитывать в политическом балансе, создаваемом во имя защиты государственных интересов России.

5. Серьезная политическая угроза таится в том, что в случае победы на президентских выборах коммунисты реально могут предпринять попытку идеологического реванша. Это дает основание в очередной раз видеть в них силу, желающую принимать окончательные и жизненно важные решения как бы от лица всего общества.

Мы понимаем коммунистов и признаем их политическую роль как выразителей интересов социальных групп, пострадавших в ходе непростых, а часто и ошибочных реформ. Однако коммунисты не должны настаивать на отказе общества от мучительных достижений последнего десятилетия. Осуждая исторические итоги этого десятилетия, обвиняя все другие силы в губительных шагах, коммунисты, как минимум, должны разделить с ними ответственность за развал СССР. На КПСС, преемницей которой объявила себя КПРФ, лежит и ответственность за поражения застоя. Именно под руководством КПСС страна проспала две технологические революции: современную индустриальную в 60-е годы и информационную в 70-е. Именно верхушка КПСС повинна в развале СССР. Именно этот развал повлек за собой необходимость проводить реформы в условиях дефицита государственного управления, и именно "аварийность" этого реформирования привела к столь болезненным социальным издержкам.

Используя в борьбе за власть ностальгию, тоску по безвозвратно утерянному образу жизни 70 - 80-х годов, коммунисты фактически делают то же, что и их противники! Те эксплуатировали несбыточную мечту населения о скором обретении западного благополучия. Эти эксплуатируют мечту о мгновенном возврате к стандартам жизни эпохи застоя. Думают ли политики о том, что произойдет после очередного неизбежного разочарования народа?

6. Между тем ко второй половине 90-х годов процесс реформ все же начал давать определенные, хотя и слабо ощутимые, результаты. Суля возврат утерянного, на деле легко лишить страну этих трудно и мучительно достигаемых приобретений и лишь умножить утраты, еще сильнее дестабилизировать общество. Тот, кто игнорирует это обстоятельство, берет на себя всю тяжесть политической и исторической ответственности за очередную государственную и социальную катастрофу.

7. Последние действия различных политических сил подтверждают наши худшие опасения. Налицо вытеснение государственных интересов узкополитическими целями. Угроза государственного кризиса, вызванная необдуманной денонсацией Беловежских соглашений, - вот один из тревожных моментов предвыборного противостояния, когда Государственная Дума причинила явный ущерб государственности. Реализация этих инициатив превратила бы Россию в мини-СССР, который вскоре мог быть развален тем же способом, каким развалили большой Союз в 1991 году.

Говоря об этом, мы вовсе не хотим демонизировать одну из сторон. Ущерб государственности наносят и действия нынешней власти. Неэффективная политика в Чечне, создавшая угрозу целостности России, - вот еще один из эпизодов обесценивания государственности в угоду политике.

Трагичность нынешней ситуации как раз и состоит в том, что политическая борьба толкает каждую из основных сил на действия, вольно или невольно наносящие ущерб и без того хрупкой государственности России.

8. Мы понимаем, что в стране найдутся группы, желающие наращивать политическую напряженность. Найдутся и сознательные, упорные антигосударственники. Мы не хотим заниматься изнурительной и бесплодной педагогикой! Те, кто посягает на российскую государственность, ставя на идеологический реваншизм, на социальную конфронтацию, должны понимать, что отечественные предприниматели обладают необходимыми ресурсами и волей для воздействия и на слишком беспринципных, и на слишком бескомпромиссных политиков.

Россия должна войти в XXI век процветающей, великой державой. В этом наш долг перед нашими предками и потомками.

Президент ГРУППЫ ЛОГОВАЗ Б.А. Березовский

Председатель Правления СИБИРСКОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ В.А. Городилов

Председатель Совета Директоров ГРУППЫ МОСТ В.А. Гусинский

Президент КБ им. ЯКОВЛЕВА А.Н. Дундуков

Президент МАК "ВЫМПЕЛ" Н.Б. Михайлов

Президент нефтяной компании "ЮКОС" С.В. Муравленко

Президент - генеральный директор АО "АВТОВАЗ" А.В. Николаев

редседатель Правления КБ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" Д.Л. Орлов

Президент АКБ "ОНЭКСИМ БАНК" В.О. Потанин

Президент АКБ "Столичный банк Сбережений" А.П. Смоленский

Председатель Совета Директоров консорциума АЛЬФА-ГРУППА М.М. Фридман

Председатель Совета Директоров Банка "МЕНАТЕП" М.Б. Ходорковский (в несен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов)

"Заявление тринадцати". Предприниматели требуют от политиков взаимных уступок

Обложка: обложка газеты «Не дай Бог!» о том, что может случиться в России после 16 июня 1996 года

Источник: https://msk.kprf.ru