Ветеран «Альфы»: Ельцин нас и ненавидел, и любил… 29 июля 1974 года по воле Ю. В. Андропова было образовано специальное подразделение, известное сегодня как «Альфа». Тогда это была просто группа «А». Необходимость в создании такой структуры в системе КГБ возникла после теракта в Мюнхене в 1972 году. К тому же приближалась Олимпиада 1980 года, которая должна была пройти в столице нашей страны. Тогда бойцы «А» призваны были освобождать заложников, предотвращать угоны самолетов. Но спецслужбы недаром называют артериями страны: это значит, что силовые структуры должны идти в ногу со временем. И в новую для страны эпоху появилась Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Официальной датой ее рождения стало 26... На чтение: 3 минуты

29 июля 1974 года по воле Ю. В. Андропова было образовано специальное подразделение, известное сегодня как «Альфа». Тогда это была просто группа «А». Необходимость в создании такой структуры в системе КГБ возникла после теракта в Мюнхене в 1972 году. К тому же приближалась Олимпиада 1980 года, которая должна была пройти в столице нашей страны. Тогда бойцы «А» призваны были освобождать заложников, предотвращать угоны самолетов.

Но спецслужбы недаром называют артериями страны: это значит, что силовые структуры должны идти в ногу со временем. И в новую для страны эпоху появилась Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Официальной датой ее рождения стало 26 октября 1992 года.

О необходимости возникновения подобной организации, а также о вызовах сегодняшнего времени «История.РФ» побеседовала с вице-президентом Ассоциации, подполковником запаса Алексеем Филатовым.

– В этом году исполняется 25 лет ассоциации «Альфа». С чего все начиналось?

– Ассоциация была создана 26 октября 1992 года. Символично, что именно в этот год я поступил на службу в подразделение, о чем давно мечтал. Тогда в стране царил правовой беспредел. Были уничтожены многие силовые структуры и, собственно, Комитет госбезопасности. В результате были сданы целые агентурные сети, обнародована секретная информация… И в то же время был потерян престиж профессии военнослужащего. Помню те времена, когда нам не рекомендовали появляться в определенных местах в военной форме, ходить в ней «по гражданке». И, как следствие, начался большой отток людей из силовых структур. Был недобор в 50 процентов.

Естественно, в тот момент заказчиками услуг наших ветеранов могли стать криминальные структуры. Ведь то был период, когда вопросы решались не в правовых институтах, не в судах, а на нелегальном уровне, с участием преступных авторитетов. Наши ветераны могли стать лакомым кусочком для ОПГ в момент нехватки боеспособных людей, а значит, необходимо было адаптировать военнослужащих к гражданской жизни, чтобы не пошли по кривой дорожке. В итоге, благодаря нашему президенту Сергею Алексеевичу Гончарову, полковнику в отставке, а также уже покойному Владимиру Николаевичу Ширяеву и многим другим, была создана Ассоциация. Первой задачей стала реабилитация бойцов. Однако с 1995 года, после того как погибло трое наших людей, мы оказались перед лицом других вызовов. Тогда государство не могло эффективно заботиться о семьях погибших сотрудников. Эти печальные обязанности мы взяли на себя. С той поры появилась и необходимость в поддержке боевого подразделения при помощи нашего опыта – начиная с наставничества и заканчивая обеспечением снаряжением, формой, средствами защиты.

– Например?

– В 1992 году одевали бойцов как могли, и выглядели мы в строю как партизаны: кто в синей форме, кто в зеленой. И когда бизнесмены из числа наших ветеранов пошили порядка 300 комплектов черной формы, в итоге ставшей нашей фирменной (куртка, штаны и берет черного цвета), это была такая радость для нас! В 1993 году на показательных выступлениях перед президентом Б. Н. Ельциным мы вышли с гордостью уже в этой черной форме. Показывали, как десантируемся с вертолета, штурмуем здание, проходим полосу препятствий. Тогда Борис Николаевич даже прошелся вдоль строя, пожал руки.

История в новые времена

– Но говорят, что по указу Ельцина «Альфа» едва не была уничтожена…

– Отношение к нам Ельцина миновало три фазы: любовь, ненависть, уважение. Во время событий 1991 года группа «Альфа», выполняя решение действующего директора КГБ В. А. Крючкова, выстроилась в боевом порядке для блокировки проезда кортежа правительства в Москву. И вот тот устный приказ о блокировке кортежа не был выполнен. После этого последовало знаменитое выступление Ельцина с бэтээра у Белого дома, с которого началась новая Россия. Эти события, бесспорно, привели к любви к нам со стороны Бориса Николаевича, который дал нам так называемую ельцинскую надбавку в размере 15 процентов к денежному довольствию.

– Однако эта любовь длилась недолго?

– Наступил 1993 год. Через Михаила Ивановича Барсукова, занимающего должность коменданта Московского Кремля и начальника Главного управления охраны, созданного на основе Девятого управления КГБ, к нам вновь поступил устный приказ взять штурмом Белый дом и нейтрализовать сопротивляющихся. Однако бойцы отказались убивать наших, русских людей, пусть и придерживающихся иных взглядов. Устный приказ на ликвидацию гражданских людей мы не выполнили. Наши враги – это террористы и преступники. Состоялось совещание руководства. Было принято решение отправить группу для переговоров с криками «”Альфа” идет!» и заставить противника сложить оружие. Далее мы вывели людей через коридор – они поняли бессмысленность сопротивления.

Тогда Борис Николаевич в сердцах приказал ликвидировать спецназ. История умалчивает, но, полагаю, господин Барсуков, испытывая особые чувства к нашему подразделению, понимал, что нельзя губить такой «бренд», как «Альфа», который еще послужит России. И в итоге приказ лег под сукно, а в 1995 году было уже не до взбалмошных решений Бориса Николаевича, когда он вновь услышал о нас.

После провала штурма в Новый год города Грозного Министерством обороны под предводительством Грачёва стало совершенно очевидно, что нужны реальные бойцы. Тогда же мы начали проходить боевую стажировку в Чеченской Республике, почти сразу возникла ситуация с буденновской больницей. Мы были единственными, кого бросили на штурм, а все остальные были брошены в оцепление. После этих событий Ельцин стал относиться к нам с уважением.

– Вы – автор-исполнитель песен, среди которых есть и посвященная Чечне – «Ты здесь, я там», рассказывающая о спасении чеченской девушкой нашего солдата. На эту песню снят потрясающий до глубины души клип. Многие гадают, реальная ли рассказанная вами история?

– Эту историю поведал мне офицер внутренних войск. Наш солдатик в одном из боестолкновений попал в плен. А спастись ему помогла чеченская девушка. Дальнейшая история была вымышленной – о том, как он вернулся уже после войны и узнал, что растет его ребенок. Но, полагаю, такие случаи были не в единственном числе. Сам я знаю много прекрасных людей среди чеченцев, это потрясающий, горский, очень радушный народ. Когда я посещал Чечню в ходе акции «Помни, чтобы жизнь продолжалась», ездил по Грозному и выступал с песнями, то был поражен тем, как воспитывают детей в чеченских семьях, особенно мальчиков. В четыре года это уже защитник семьи, настоящий мужчина с высоко поднятой головой, готовый положить свою жизнь и здоровье за свою семью.

Изменчивое лицо терроризма

– Что изменилось за четверть века?

– Любой спецназ хорош прямо пропорционально тому, сколько он воюет. С 1979 года война для нас не прекращалась. До 1995 года было убито всего три бойца. Двое погибли при штурме дворца Амина в 1979-м, один во время событий в Вильнюсе 1991 года. В 1995 году погибли трое. На сегодня за всю историю подразделения в бою убито 32 человека. Редкий год обходится без жертв, а это говорит о том, что наши офицеры постоянно принимают участие в боевых действиях. Несколько командировок в год в горячие точки. Некоторые работы мы выполняем и в нынешней сирийской кампании. Там, где горячо, – там мы.

В итоге если начинали мы с операций по освобождению заложников, а последний серьезный захват был в 2004 году в Беслане, то сегодня мы воюем в городе, в лесу, в воздухе и под водой.

– Но и лицо терроризма изменилось?

– Бесчисленные сентябрьские звонки о «минировании» – это все тот же терроризм. Ведь цель террориста – создать нестабильность в государстве путем вселения неуверенности и чувства страха в людей. В общей сложности 900 тысяч человек было эвакуировано. У них есть друзья и родственники. Были и свидетели произошедшего. И все эти группы людей пронизаны страхом. И в итоге это дестабилизирует ситуацию. Ведь убийство десяти человек в переходе взрывом – это не цель. Ежедневно гораздо больше гибнет людей на пешеходных переходах. Но в обществе возникает страх. Параллельно силовики тратят время на эвакуацию, а не ловят настоящих преступников. Вот она цель этих звонков.

Главное, в чем я убежден: не нужно освещать теракты в СМИ. Желание террориста – именно популяризация учиненного, увеличение информационного шума. Чем больше информационная волна, тем больше страха и вопросов к власти и тем больше стимулов у преступника совершать новые теракты. В некоторых государствах уже есть подобный запрет. А вообще, никакие рамки, на которые тратятся миллиарды, не спасут от террориста. Он найдет где совершить задуманное. Нужно увеличивать средства на агентурную работу чекистов, снижать бюрократическую волокиту для вербовки... И главное – бойцы группы «Альфа» своей деятельностью успешно доказали: правители приходят и уходят, а Россия остается.

Фотографии предоставлены Международной ассоциацией ветеранов антитеррора «Альфа»