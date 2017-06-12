Краткий курс истории. Россия. Первые выборы президента 12 июня 1991 года состоялись первые в истории России президентские выборы, на которых победили кандидаты в президенты и вице-президенты 60-летний Борис Ельцин и 43-летний Александр Руцкой. 1. Выборы состоялись ровно через год после принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР – именно это событие 12 июня, а не избрание Ельцина, празднуется сегодня как День России. 2. Избрание вышедшего из КПСС и изгнанного Михаилом Горбачёвым из высших эшелонов власти Ельцина получилось триумфальным. За Бориса Николаевича отдали голоса более чем на 32 миллиона избирателей больше, чем за его главного конкурента, бывшего советского премьера Николая Рыжкова – соответственно 45,55 и 13.35 млн. 3. Ельцин... На чтение: 1 минута

12 июня 1991 года состоялись первые в истории России президентские выборы, на которых победили кандидаты в президенты и вице-президенты 60-летний Борис Ельцин и 43-летний Александр Руцкой .

1. Выборы состоялись ровно через год после принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР – именно это событие 12 июня, а не избрание Ельцина, празднуется сегодня как День России.

2. Избрание вышедшего из КПСС и изгнанного Михаилом Горбачёвым из высших эшелонов власти Ельцина получилось триумфальным. За Бориса Николаевича отдали голоса более чем на 32 миллиона избирателей больше, чем за его главного конкурента, бывшего советского премьера Николая Рыжкова – соответственно 45,55 и 13.35 млн.

3. Ельцин был избран именно президентом РСФСР. Однако уже в конце того же года советская государственность перестала существовать, и Борис Николаевич без выборов встал во главе крупнейшего государства на постсоветском пространстве, Российской Федерации. Вице-президент Руцкой тоже вошёл в историю – до сих пор он единственный в новой России, кто занимал этот пост. После событий октября 1993 года должность вице-президента Российской Федерации была упразднена.