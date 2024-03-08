РУЦКОЙ, АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Руцкóй, Александр Владимирович (род. 16.09.1947, г. Проскуров (ныне Хмельницкий)) — российский государственный деятель и политик, единственный в истории Российской Федерации вице-президент (1991–1993). С 1966 — в рядах Советской армии, окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков им. К. А. Вершинина (1971), Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина (1980), выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР им. К. Е. Ворошилова (1990). В 1980–1984 нес службу в Группе советских вой­ск в Германии, в 1985–1988 — участник Вой­ны в Афганистане 1979–1989 , был заместителем командующего ВВС 40-й армии. Был неоднократно ранен, находился в плену (1988). Герой Советского Союза (1988). В 1990 избран народным депутатом РСФСР, на I съезде народных депутатов России (СНДР) избран членом Верховного Совета (ВС) и Президиума ВС, председатель комитета ВС по делам инвалидов, ветеранов вой­ны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их семей (1990–1991). В марте 1991 на III СНДР Р. выступил инициатором создания фракции «Коммунисты — за демократию», что усилило позиции сторонников радикальных реформ. В 1991–1998 — председатель Народной партии «Свободная Россия» (с 1994 Российская социал-демократическая народная партия). С 10 июля 1991 — вице-президент России, курировал проведение аграрной реформы, противодействие преступности и коррупции. В ходе событий, связанных с выступлением Государственного комитета по чрезвычайному положению стал одним из организаторов обороны Белого дома 19–21 августа 1991. Генерал-майор авиации (1991). Осудил Беловежские соглашения 1991 , подверг решительной критике правительство Е. Т. Гайдара и шоковую терапию , перейдя в лагерь противников Б. Н. Ельцина . С апреля 1993 освобожден им от всех полномочий, но не признал этого. После указа Ельцина о прекращении деятельности СНДР, ВС и Советов в ходе Конституционного кризиса 1993 поддержал ВС, 22 сентября 1993 принял присягу в качестве и. о. президента РФ. 4 октября арестован по обвинению «в организации массовых беспорядков», в феврале 1994 освобожден по амнистии. Губернатор Курской области (1996–2000). Доктор экономических наук (1999).

Соч .: Аграрная реформа в России. М., 1993; Кровавая осень. М.–СПб., 1995; О нас и о себе. М., 1995; Обретение веры. М., 1995.

Лит .: Неизвестный Руцкой. М., 1994; Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе тысячелетий, 1985–2005. М., 2007; Островский А. В. 1993. Расстрел «Белого дома». М., 2014. Я. Р. Пакшин.