Референдум о доверии Президенту Ельцину и Верховному Совету Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года включал 4 вопроса:1. Доверяете ли Вы Президенту РФ Б. Н. Ельцину? (58,7% “да”)2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом РФ и Правительством РФ с 1992г.? (53,0% ответили “да”)3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ? (31,7% ответили “да”) На чтение: 5 минут

Конституционный суд Российской Федерации установил, что по первым двум вопросам референдума, имеющим нравственно-оценочный и политический характер, для принятия положительного решения требуется большинство голосов от числа проголосовавших. Положительное решение по третьему и четвертому вопросам носит конституционный характер и должно быть принято большинством от общего числа избирателей.

НАРАСТАНИЕ КОНФЛИКТА МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТОМ И ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ

Начавшийся 1993 г. выявил усиливающееся противостояние между президентом и парламентом в подходе к важнейшим вопросам экономической и политической жизни России. В условиях, когда парламент начал разработку конституционных изменений в пользу законодательной власти, Б. Ельцин предпринял 20 марта 1993 г. попытку приостановки законодательной деятельности парламента и Верховного Совета, озвучив по телевидению указ, устанавливающий "особый порядок управления страной". В условиях критики указа со стороны Конституционного суда, Генеральной прокуратуры и представителей парламента (как противоречившего Конституции) президент был вынужден заявить о предварительном характере указа. На состоявшемся в апреле VIII съезде народных депутатов РФ была предпринята попытка отрешения от занимаемой должности Б. Ельцина. До необходимого количества съезду не хватило нескольких голосов. В этих условиях Б. Ельцин предложил провести референдум о доверии президенту, курсу реформ правительства, о перевыборах президента и парламента. Большинство участвовавших в референдуме высказалось за доверие Б. Ельцину и социально-экономической политике правительства, одновременно выступая против досрочных выборов президента и народных депутатов. Российское общество продемонстрировало стремление к стабилизации политической жизни страны.

Однако результаты референдума были оценены противоположными сторонами как безусловная победа, позволяющая более жестко вести переговоры.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/103.htm

“ДА-ДА-НЕТ-ДА”

Всероссийский референдум, состоявшийся 25 апреля 1993 года оказался одним из поворотных моментов в конституционном кризисе 1992-1993 годов, началом которого стал отказ народных депутатов 10 декабря 1992 года утвердить кандидатуру Егора Гайдара на посту премьер-министра. После этого президент РФ Борис Ельцин выступил с резкой критикой работы Верховного Совета. В результате долгих переговоров и многоступенчатого голосования премьером был избран Виктор Черномырдин.

28 марта 1993 года парламент предпринял попытку провести импичмент, но она оказалась неудачной. За отстранение президента от должности проголосовали 617 депутатов, вместо необходимого минимума в 699 из 1097 голосов.

29 марта 1993 года, после того, как не удалось провести импичмент, Съезд народных депутатов, в целях преодоления политического кризиса в России и учитывая предложения президента РФ о проведении референдума о доверии президенту РФ, принял Постановление «О Всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года, порядке подведения его итогов и механизме реализации результатов референдума».

21 апреля 1993 года Конституционный Суд принял постановление по вопросу о порядке подсчета голосов на референдуме.

25 апреля 1993 года состоялся Всероссийский референдум, получивший известность благодаря масштабной агитационной кампании, которая была развернута в СМИ.

На референдум были вынесены четыре вопроса:

1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б.Н.Ельцину?

2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 года?

3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента Российской Федерации?

4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?

Сторонники Ельцина призывали голосовать «Да - Да - Нет - Да», и это сочетание постоянно повторялось по радио, на телевидении и в печатных СМИ.

На момент проведения референдума, число граждан, имеющих право в нем участвовать, составляло 107310374 человека. Бюллетени для голосования получили 69222858 человек (64,51%).

По официальным данным, в результате голосования на референдуме ответы избирателей на вопросы распределились следующим образом.

По первому вопросу: число граждан, принявших участие в голосовании 68869947 (64,2%), из них «Да» ответили 40405811 (58,7%), «Нет» 26995268. Число бюллетеней, признанных недействительными - 1468868.

По второму вопросу: число граждан, принявших участие в голосовании 68759866 (64,1%) из которых «Да» - 36476202 (53,0%); «Нет» - 30640781. Число бюллетеней, признанных недействительными - 1642883.

По третьему вопросу: число граждан, принявших участие в голосовании 68762529 (64,1%), из них «Да» - 34027310 (31,7%), «Нет» - 32418972. Число бюллетеней, признанных недействительными - 2316247.

По четвертому вопросу: число граждан, принявших участие в голосовании 68832060 (64,1%). «Да» - 46232197 (43,1%); «Нет» - 20712605. Число бюллетеней, признанных недействительными - 1887258.

5 мая 1993 года Центральная комиссия Всероссийского референдума установила его правомерность на основании протоколов окружных комиссий, в соответствии со ст. 35 Закона «О референдуме РСФСР» всероссийский референдум 25 апреля 1993 года был признан состоявшимся.

Конституционный Суд установил, что по первым двум вопросам референдума, имеющим нравственно оценочный и политический характер, для принятия положительного решения требуется большинство голосов от числа проголосовавших. Положительное решение по третьему и четвертому вопросам носит конституционный характер и должно быть принято большинством от общего числа избирателей.

Несмотря на юридическую неопределённость по третьему и четвёртому вопросам, результаты голосования свидетельствовали о победе команды Ельцина.

После победы на референдуме Ельцин отстранил от должности вице-президента Александра Руцкого и начал готовить проект новой Конституции.

Справка РИА “Новости”

http://ria.ru/history_spravki/20110425/367914805.html

“В ЦЕЛЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА”

В целях преодоления политического кризиса в Российской Федерации, учитывая предложения Президента Российской Федерации о проведении референдума о доверии Президенту Российской Федерации, Съезд народных депутатов Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить на всей территории Российской Федерации в воскресенье 25 апреля 1993 года всенародное голосование-референдум по вопросам:

(1) "Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину? - Да. Нет. (Ненужное зачеркнуть)";

(2) "Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 года? - Да. Нет. (Ненужное зачеркнуть)";

(3) "Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента Российской Федерации? - Да. Нет. (Ненужное зачеркнуть)";

(4) "Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации? - Да. Нет. (Ненужное зачеркнуть)";

(…)

2. Провести всенародное голосование - референдум по вопросам, предусмотренным пунктом 1 настоящего Постановления, в соответствии с Законом РСФСР "О референдуме РСФСР".

Решения по вынесенным на референдум вопросам считаются принятыми, если за проголосовало более половины граждан, имеющих право быть включенными в списки для голосования. (Часть вторая пункта, применительно к подведению итогов референдума по вынесенным на него вопросам: "Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину?", "Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 года?" не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статье 4, а также статье 5, конкретизированной в Законе РСФСР от 16 октября 1990 года "О

референдуме РСФСР", по содержанию. – Постановление Конституционного

Суда Российской Федерации от 21.04.93 г. N 8-П)

ЗАПИСКИ ПРЕЗИДЕНТА

В глобальном, стратегическом плане вся эта «чёрная полоса» от седьмого съезда до референдума была проиграна нами — именно потому, что мы дали втянуть себя в этот обмен ударами, в это противостояние. В эту борьбу с пирровыми победами и липовыми поражениями. Говоря «мы», я имею в виду всю команду президента.

Да, затеял борьбу не я. А те, кто решил испытать президентскую власть на прочность. Но пострадало-то общество! Обществу, народу все равно, кто «первый начал».

Я это понимал. И стремился как можно быстрее закончить, завершить эту глупую борьбу, это смертельно опасное для демократии кулачное выяснение отношений. Не прошли поправки — предложил нового премьера. Не подошёл и новый премьер — поставил вопрос о референдуме. Однако и саму идею референдума, казавшуюся мне бесспорной, съезд отверг. Пошёл на неё только после провалившегося импичмента.

Все мои усилия, вся бешеная энергия этих месяцев были брошены на то, чтобы выдержать, не поддаться искушению решить проблему силовым путём, остаться в рамках закона и порядка.

Почти подойдя к решению о необходимости ограничить съезд в правах волевым путём, я вновь отступил. Уповая на мирный, честный, справедливый итог борьбы — после референдума.

Но я ошибся. Ведь наше расхождение было не тактическим. И, думаю, даже не политическим.

С помощью демократического инструмента — съезда — шла элементарная борьба на уничтожение. Но понял я это слишком поздно.

Почти первые же публичные слова Хасбулатова после подведения предварительных итогов референдума были о «полторанинско-геббельсовской» пропаганде.

Вообще сравнить человека с Геббельсом — в порядочном обществе оскорбление. Но это очередной «художественный» образ спикера.

Для проведения пропагандистской кампании нужно не просто грубое давление, натиск. Это порой вызывает у населения реакцию отторжения.

Нужна идея, продуманная концепция такой кампании. И мне кажется, мы такую идею нашли. Мы выиграли у наших оппонентов именно в честности и открытости своих пропагандистских идей, своей позиции.

Парламент сам сформулировал все четыре вопроса референдума. Мы играли на их поле и по их правилам. Я сказал, если вы помните, так: отвечайте четыре раза «Да»!..

Всегда в нашей стране любили говорить «нет». Нет войне, нет империализму, весь мир насилья мы разрушим…

Людям надоело вникать во все эти сложные пропагандистские формулы — и надоело не сейчас, а лет пятьдесят тому назад. Надо сказать «да». «Да» — нормальной жизни, без передряг, без этих изматывающих съездов, без вечной политической грызни… Надо сказать «да» президенту.

Вот это утверждение в противовес все и вся отрицающему парламенту было, как мне кажется, удачей.

И второе.

Поддержка знаменитых людей.

Очень много было критики в адрес Эльдара Рязанова и его телепередачи о моей семье — мол, это уже неприлично, подлизывается, угождает.

Если уж говорить откровенно — Рязанов не менее популярен в народе, чем Ельцин. Он разговаривал со мной с присущим ему тактом и уважением, но разговор изначально шёл на равных. Вот о чем все забыли.

И то же самое я могу сказать о многих других деятелях культуры России: Астафьеве, Ефремове, Захарове, Ульянове, Табакове, Хазанове, Мордюковой и так далее, которые в те дни перед референдумом активно поддерживали позицию президента. Никакого «социального заказа» в их интонации я ни разу не почувствовал. Именно потому, что это люди такого ранга, такого полёта, которые могут себе позволить говорить все, что думают, — о президенте в том числе.

Не верите — загляните в прессу тех дней.

И в «Московских новостях», и в «Столице», и в «Огоньке», и в «Литературке» — шёл очень острый спор все эти недели. Спор об отношении к Ельцину как к политической фигуре…

Главной неожиданностью был ответ на второй вопрос.

Чуть больше половины — но все-таки больше — людей, принявших участие в голосовании, а это был очень приличный процент работоспособного населения, ответили «да» экономическим реформам, свободным ценам, приватизации. Этого мои противники не ожидали.

Единственный козырь, на который они рассчитывали: население голосует за Ельцина ради сохранения гражданского мира, но не признает его экономической политики, — этот единственный козырь оказался битым.

В первые дни после референдума в стане оппозиции царила полная растерянность. Ничего, кроме слова «пропаганда», из уст моих противников прессе вытащить не удалось. Или просто наглое передёргивание: две трети, да ещё оттуда половина — это меньшинство. Таким образом, большинство — против Ельцина! Удивительная логика. Как будто эти люди разговаривали с каждым, кто не пришёл на избирательный участок. А сколько среди них было тех, кто просто решил поехать на дачу? А сколько людей, которые пока просто не определились в своём мнении?

И все-таки, что стоит за результатами голосования по вопросу о реформах?

По сути дела, это были вторые президентские выборы. Через два года после первых. Обычно в этот момент начинается кризис доверия к избранному главе государства или избранной партии.

Люди ждут от политиков гораздо большего, чем они могут дать, — немедленных улучшений в своей собственной жизни! А иначе — зачем я голосовал? Но изменения происходят не сразу — постепенно.

А что же ждать от избирателей у нас, в России? Где столько лет кормили обещанием несбыточных реформ, «перестройкой», которая все «буксовала и буксовала» в разных областях жизни? А ещё раньше людям просто нагло врали каждый день с телеэкрана, что благосостояние неуклонно повышается, — и это при страшном потребительском дефиците!

По идее, человека, который проводит такую болезненную реформу, с такими скачками цен, должны были «прокатить» с треском. На это и был расчёт — на усталость народа. Я видел весёленькие лозунги на заборах: «25 апреля прокатим Еля!»

…Но выяснилось, что люди голосуют не просто за Ельцина. Ельцин сам по себе, может быть, не так уж и важен. Люди голосуют за то, чтобы что-то происходило.

Обложка: Образец пропрезидентской агитации к референдуму. Весна 1993г.

Источник: https://msk.kprf.ru