Расстрел Белого дома Захват сторонниками ВС РФ здания мэрии и штурм телецентра в Останкино. Расстрел Белого дома, в котором заседает оппозиционный Ельцину Верховный Совет. На чтение: 3 минуты

ПУТЬ К РАССТРЕЛУ

Одной из главных проблем правительства Б.Н. Ельцина к 1993 году стали взаимоотношения с оппозицией. Развивалась конфронтация с главным организатором и центром оппозиции - российским съездом народных депутатов и Верховным Советом. Эта война законодательной и исполнительной власти заводила и без того хрупкую российскую государственность в тупик.

Конфликт между двумя ветвями власти, определивший развитие российской политики в 1993 году и завершившийся кровавой драмой начала октября, имел ряд причин. Одна из главных заключалась в усугублявшихся разногласиях по вопросу социально-экономического и политического курса развития России. Среди законодателей утвердились сторонники регулируемой экономики и национально-государственного направления, а защитники рыночных преобразований оказались в явном меньшинстве. Смена у руля правительственной политики Е.Т. Гайдара В.С. Черномырдиным только на время примирила законодательную власть с исполнительной.

Важной причиной антагонизма дух ветвей власти являлось и отсутствие у них опыта взаимодействия в рамках системы разделения властей, которой Россия практически не знала. По мере ожесточения борьбы с президентом и правительством, законодательная власть, пользуясь правом изменять конституцию, стала отодвигать исполнительную на второй план. Законодатели наделили себя самыми широкими полномочиями, в том числе и теми, которые, согласно системе разделения властей в любом ее варианте, должны были быть прерогативой исполнительных и судебных органов. Одна из поправок к Конституции наделяла Верховный Совет правом «приостанавливать действие указов и распоряжений президента Российской Федерации, отменять распоряжения Совета министров республик в составе Российской Федерации в случае их несоответствия законам Российской Федерации».

В этом смысле вынесение на суд избирателей вопроса об основах конституционного строя представлялось хоть каким-то выходом из сложившейся драматической ситуации. Однако восьмой съезд народных депутатов России, проходивший с 8 по 12 марта 1993 года, наложил вето на проведение любых референдумов, а во взаимоотношениях двух властей закреплялся статус-кво в соответствии с принципами действовавшей тогда конституции. В ответ, 20 марта, в обращении к гражданам России, Ельцин объявил о подписании им указа об особом порядке управления до преодоления кризиса и назначении на 25 апреля референдума о доверии президенту и вице-президенту Российской Федерации, а также по вопросу о проекте новой конституции и выборах нового парламента. Фактически в стране, вплоть до вступления в силу новой Конституции вводилось президентское правление. Это заявление Ельцина вызвало резкий протест Р. Хасбулатова, А. Руцкого, В. Зорькина и секретаря российского совбеза Ю. Скокова, а через три дня после выступления Ельцина Конституционный суд РФ признал ряд его положений противозаконными. Собравшийся внеочередной съезд народных депутатов, предпринял попытку объявления президенту импичмента, а после ее неудачи согласился на проведение референдума, но с формулировками вопросов, утвержденными самими законодателями. В прошедшем 25 апреля референдуме приняло участие 64% избирателей. Из них за доверие президенту высказалось 58,7%, социальную политику президента и правительства одобрило 53%. Референдум отклонил идею досрочных перевыборов, как президента, так и законодателей.

УДАР ЕЛЬЦИНА

Российский президент нанес удар первым. 21 сентября указом 1400 он объявил о прекращении полномочий Съезда народных депутатов и Верховного Совета. На 11-12 декабря назначались выборы в Государственную думу. В ответ Верховный Совет привел к присяге в качестве президента Российской Федерации вице-президента А. Руцкого. 22 сентября служба охраны Белого дома начала раздачу оружия гражданам. 23 сентября в Белом доме начался десятый съезд народных депутатов. В ночь с 23-на 24 сентября вооруженные сторонники Белого дома во главе с подполковником В. Тереховым предприняли неудачную попытку захватить штаб Объединенных вооруженных сил СНГ на Ленинградском проспекте, в результате чего пролилась первая кровь.

27-28 сентября началась блокада Белого дома, окруженного нарядами милиции и ОМОНОМ. 1 октября в результате переговоров, блокада была смягчена, однако в следующие два дня диалог зашел в тупик, а 3 октября Белый дом предпринял решительные действия по отстранению от власти Б.Н. Ельцина. Вечером того же дня по призыву Руцкого и генерала А. Макашова было захвачено здание московской мэрии. Вооруженные защитники Белого дома двинулись к студиям Центрального телевидения в Останкино. В ночь с 3 на 4 октября там произошли кровавые стычки. Указом Б.Н. Ельцина в Москве было введено чрезвычайное положение, в столицу начался ввод правительственных войск, а действия сторонников Белого дома были названы президентом «вооруженным фашистско-коммунистическим мятежом».

Утром 4 октября правительственные войска начали осаду и танковый обстрел здания российского парламента. К вечеру того же дня он был взят, а его руководство во главе с Р. Хасбулатовым и А. Руцким было арестовано.

Трагические события, в ходе которых по официальным оценкам погибло более 150 человек, и сегодня по разному воспринимаются различными силами и политическими течениями Российской Федерации. Часто эти оценки взаимоисключают друг друга. 23 февраля 1994 года Государственная дума объявила амнистию участникам событий сентября-октября 1993 года. Большая часть руководителей Верховного совета и народных депутатов, находившихся в Доме Советов во время штурма 4 октября, нашли себе место в действующей политике, науке, бизнесе и на государственной службе.

ЧЕЛОВЕК ЕЛЬЦИНА: СЛИШКОМ МНОГО КОМПРОМИССА

« Я рассматриваю период с лета 1991 года по осень 1993 года как радикальную фазу великой буржуазной русской революции конца 20 века, условно говоря. Или - эта формулировка принадлежит Алексею Михайловичу Соломину, он еще говорил - Первая великая революция постиндустриальной эпохи. Собственно, этими событиями эта радикальная фаза завершилась, дальше пошел другой исторический период - это первое.

Второе - если спуститься на более мелкий уровень, мне кажется, что это было следствием слишком компромиссной позиции Ельцина. Моя точка зрения, что он должен был распускать Съезд и Верховный совет весной 1993 года, после того, как фактически действия Верховного совета вошли в буквальное противоречие с результатами референдума. Надо сказать - это теперь известно - Ельцин носил с мая 1993 года во внутреннем кармане пиджака проект такого роспуска, который менялся все это время. Как я сказал - Верховный совет дал для этого поводы. И тогда был максимум популярности, тогда была опора на решение референдума, можно было бы действовать, и это не привел бы к таким трагическим и кровавым событиям.

Ельцин пошел по компромиссному пути, что на самом деле ему свойственно - это мы считаем его таким брутальным и решительным, на самом деле он всегда искал компромисс сначала и пытался всех затащить в конституционный процесс. Итог этого конституционного процесса, естественно, не понравился тем, кто ему политически противостоял, потому что он предусматривал исчезновение тех главных органов, которые действовали по старой Конституции, они себя защищали, и эта защита заключалась в подготовке атаки на Ельцина, в подготовке съезда, где его предполагалось отрешить от должности, в концентрации оружия в Парламентском центре на Трубной, и так далее».

Г.Сатаров, помощник президента России Бориса Ельцина

ЧТО РАССТРЕЛЯЛИ В ОКТЯБРЕ 93-ГО?

«В октябре 1993 года в России была расстреляна демократия. С тех пор это понятие в России дискредитировано, на него у народа аллергия. Расстрел Верховного Совета привел к автократическому мышлению в стране».

Р.Хасбулатов, председатель Верховного Совета в 1993 году

Обложка: фрагмент видео «Годовщина штурма Белого дома: взгляд на события октября 1993-го 30 лет спустя». Видеосюжет: НИКИТА КОРЗУН.

Источник: https://www.ntv.ru