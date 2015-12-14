Принятие Конституции РФ и выборы в Государственную думу Победа в вооружённом столкновении с Верховным Советом, опиравшимся на прежнюю Конституцию, позволила Ельцину и его сторонникам добиться принятия нового Основного закона. 12.12.1993 было проведено всенародное голосование по проекту Конституции. На чтение: 5 минут

Одновременно с голосованием по Конституции были проведены первые выборы в новую Государственную думу. В парламент прошли по итогам голосования по партийным спискам: Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – 21,7%, блок «Выбор России» – 14,33%, Коммунистическая партия РФ (КПРФ) – 11,46%, «Женщины России» – 7,51%, Аграрная партия России – 7,38%, блок «Яблоко» – 7,26%, Партия российского единства и согласия (ПРЕС) – 6,22%, Демократическая партия России (ДПР) – 5,10%

НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

С распадом Союза ССР Конституция РСФСР приобрела новое сущностное свойство. Это была уже не Конституция субъекта Федерации, а Конституция независимого, самостоятельного государства.

Объективно и неотвратимо назревавшая потребность перемен первоначально выразилась в требованиях реформирования союзной Федерации. Это происходило в остром противоборстве союзных и республиканских властей. Все республики, в том числе РСФСР, приняли Декларации о своем государственном суверенитете.

В российской Декларации впервые была поставлена задача разработки новой Конституции РСФСР на основе провозглашенных в ней принципов, включая принцип разделения властей.

Была образована Конституционная комиссия Съезда народных депутатов, которая начала эту работу.

Однако сложная расстановка политических сил в составе народных депутатов приводила к значительной затяжке принятия новой Конституции.

В основном процесс пошел по пути внесения многочисленных изменений в действующую Конституцию РСФСР, которая приобретала в связи с этим противоречивый характер. Одни ее нормы противоречили другим. Эта несогласованность вызывала то ожесточенное противостояние и противоборство законодательной и исполнительной властей, высшей точкой которого явились события в октябре 1993 года, разрешившиеся в ходе вооруженного столкновения властей роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Налицо был не только политический, но и конституционный кризис.

В этих условиях принятие новой Конституции должно было явиться базой, способствующей установлению стабильности в обществе.

Проектов новой Конституции было подготовлено много. Главными из них являлись проект Конституционной комиссии и проект, подготовленный Конституционным Совещанием, созванным по решению Президента Российской Федерации. Проект Конституционного Совещания вобрал в себя многие положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов Федерации, депутатов, их различных фракций, специалистов, рабочих групп. Именно этот проект Конституции и был вынесен Президентом на всенародное голосование. Оно проводилось на основе Положения о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г., утвержденного Указом Президента. Согласно Положению, Конституция считалась одобренной, если за ее принятие проголосовало большинство избирателей, принявших участие в голосовании, при том условии, что участие в голосовании приняли более половины числа зарегистрированных избирателей.

Новая Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. и вступила в действие со дня ее опубликования 25 декабря того же года.

Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. Конституционное право России

http://bibliotekar.ru/konstitucionnoe-pravo-4/17.htm

ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Признавая незыблемость народовластия как основы конституционного строя Российской Федерации, сознавая, что носителем и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, а также в целях реализации права народа непосредственно решать наиболее важные вопросы

государственной жизни п о с т а н о в л я ю:

1. Провести всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года.

2. Вынести на всенародное голосование проект Конституции Российской Федерации, одобренный Конституционным совещанием.

3. Включить в бюллетень для голосования формулировку: "Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации? "Да" или "Нет".

4. Утвердить прилагаемое Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года.

5. Установить, что в случае принятия Конституции Российской Федерации всенародным голосованием она вступает в силу с момента опубликования результатов всенародного голосования.

Из указа президента РФ “О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации” от 15 октября 1993 г.

ИТОГИ ПЕРВЫХ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ

Выборы в Государственную Думу впервые состоялись 12 декабря 1993 года одновременно со Всенародным референдумом по новой Конституции Российской Федерации.

Первый созыв 1993-1995 гг. (в порядке исключения, установленного переходными положениями Конституции, избирался на два года).

Официальные результаты выборов:

Общее число избирателей, включенных в списки - 106.170.835

Число бюллетеней, выданных избирателям - 58.187.755 (54,81%)

Число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в избирательных ящиках - 57.697.698

Действительных бюллетеней (база для расчета процентов) - 53.751.696 (50.63% от числа избирателей) Недействительных бюллетеней - 3.946.002 (6.84%)

Величина 5-процентного барьера - 2.687.585 голосов

Сумма голосов за объединения, прошедшие в Думу - 46.809.532 (87.08%)

Против всех - 2.267.963 (4.22%).

Пятипроцентный барьер преодолели:

1. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 22.92% (59 мест)

2. Выбор России 15.51% (40 мест)

3. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 12.40% (32 места)

4. Политическое движение "Женщины России" 8.13% (21 место)

5. Аграрная партия России (АПР) 7.99% (21 место)

6. Блок: Явлинский - Болдырев - Лукин 7.86% (20 мест)

7. Партия Российского единства и согласия (ПРЕС) 6.73% (18 мест)

8. Демократическая партия России (ДПР) 5.52% (14 мест).

По одномандатным округам ЛДПР провела 5 кандидатов, «Выбор России» - 24 кандидата, Аграрная партия - 16, КПРФ - 10, блок «Явлинский - Болдырев - Лукин» - 7, ПРЕС - 4, «Женщины России» - 2. Не преодолевшие 5% барьера на выборах по спискам «Гражданский Союз» провел в округах 10 кандидатов, РДДР - 5, блок «Достоинство и милосердие» - 3, блок «Будущее России - новые имена» - 2 и один депутат был избран от «Кедра».

Дума заседала с 11 января 1994 года до 22 декабря 1995 года.

Председатель Государственной Думы - Рыбкин Иван Петрович.

Было принято 464 закона, из них подписано Президентом - 320.

Справка РИА “Новости”

http://ria.ru/spravka/20071208/91519653.html

ПОРТРЕТ ЭЛЕКТОРАТА

Даже беглый анализ избирательной статистики позволяет выявить ряд закономерностей. Выбор России и РДДР получили наилучшие результаты в мегаполисах (в первую очередь Москве, Санкт-Петербурге и на Урале). ЛДПР – в "горячих" пограничных (Псков, Белгород, Ставрополь) и наиболее удаленных регионах (Чита, Сахалин). Коммунисты - в сельских округах европейской части России (за Уралом представители КПРФ не выиграли ни одного мажоритарного округа). У АПР при очевидной близости к коммунистам гораздо меньше различий между географическими регионами и в то же время среди всех 13 партий, участвовавших в выборах, наибольший разброс электората. Среднеквадратичное отклонение составляет у аграрников 95% от математического ожидания, если брать в расчет все 225 округов, и 83%, если учитывать только "русские" регионы без национальных республик и автономных округов. Это очень высокий показатель. У следующих за АПР Выбора России, Яблока и РДДР в "русских" регионах отклонение составляет не более 50%. У ПРЕС в "русских" регионах разброс меньше 30% от средней, а все максимальные результаты достигнуты в республиках и автономных округах.

Обычно аналитики выделяют в России 4 типа электората: демократический (скорее все-таки либеральный), коммунистический (левый), патриотический (национально ориентированный) и неопределившийся ("болото"). Иногда выделяют еще специфический электорат партии власти. Однако собственно у партии власти электорат очень мал, а сторонники ПРЕС или НДР рекрутируются обычно из различных слоев населения. Еще один тип электората выделяют относительно редко, однако как раз с его определением нет никаких проблем. Речь идет об иноэтническом (нерусском электорате). Разумеется, внутри данного типа существуют весьма глубокие различия, общее же заключается в том, что федеральные политические партии не могут обратиться к иноэтническому населению, минуя местные элиты, как это они делают в большинстве "русских" регионов. Определить количество иноэтнического электората также несложно - около 10%. Обычно именно округа в республиках и автономных округах дают наиболее отличающиеся от средних по России значения. В 1993 г. такими территориями оказались Башкирия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Тува, Карачаево-Черкессия, Ямал и другие. Иноэтнический электорат представляет собой отдельную, весьма объемную и выходящую за рамки данного материала тему. Далее мы сосредоточимся преимущественно на "русских" регионах.

Попытки дать точное определение другим типам электората сводятся к банальным "сторонники реформ" - "противники реформ", что, во-первых, вовсе не является независимой переменной, а во-вторых, дает весьма низкую корреляцию с избирательными цифрами. Вообще говоря, категории "демократический", "коммунистический" и т.д. электорат не имеют точного определения и используются скорее на эмоциональном уровне. Математический анализ, однако, свидетельствует о глубоком расколе между избирателями либеральных (Выбор России, Яблоко, РДДР) и левых (КПРФ, АПР) партий. Отрицательная корреляция между ними достигает 0,76, что для идеологических партий, получивших вместе всего около половины голосов по федеральному округу, является чрезвычайно высоким показателем.

Подобное часто возникает при более устойчивых расколах - этнических, религиозных и т.д. Такие случаи можно наблюдать и в России - многие из титульных этносов российских республик практически не голосуют за ЛДПР, РОС или другие партии с устойчиво "державным" образом. Предположения о глубоком расколе между различными типами электората подтверждает и корреляция между либералами и ЛДПР (-0.75). Однако естественное в таком случае предположение о близости электората ЛДПР и левых вовсе не соответствует действительности. Корреляция ЛДПР и всех левых составляет 0,52 (средний уровень), а между ЛДПР и КПРФ всего 0,26 (слабая связь).

Графически полученные соотношения можно представить себе в виде почти равнобедренного треугольника, где "демократический" электорат равноудален от левого и ЛДПР-овского. Таким образом , функциональное определение либерального электората может быть следующим - это те избиратели, которые голосуя выбирают не из левых и левых национал-патриотов. Соответственно левый электорат это те, кто ни при каких обстоятельствах не проголосует за "либералов". Разумеется, данные определения носят всего лишь функциональный, а не строго научный характер. Разумеется, вовсе не все левые, тем более в 1993 году, голосовали за коммунистов и аграрников, и вовсе не все либералы за Выбор России, однако подобный подход позволяет с достаточной точностью определить количественные характеристики различных типов электората.

В отличие от левых и либералов, идентичность других типов электората выражена значительно слабее (это подтверждают существенно меньшие значения коэффициента корреляции между остальными партиями), однако дать им функциональные определения все-таки возможно. Национал-демократы - это те, кто, выбирая из некоммунистов и нелибералов, считает Россию национальным государством русского народа. В связи с запретом РОС, ФНС и других их союзников по Верховному Совету, этим избирателям оставалось голосовать по общефедеральному округу только за ЛДПР, что и сделали те, кто все-таки пришел на выборы. Этот тип электората в России вовсе не многочисленен, как иногда считается, - где-то в районе 15% и сосредоточен на русском Севере, в некоторых пограничных регионах и частично в Сибири. При голосовании сторонники национал-демократической идеи часто голосуют вместе с протестным электоратом. В отличие от коммунистов, где многие также голосуют протестно, но против очевидного врага в лице "демократов", протестный электорат голосует против всех больших идеологий - и против либералов, и против коммунистов, и против федеральной власти. На практике это приводит к поддержке либо региональных партий власти, либо партий с паллиативной, либо квазиидеологией. ЛДПР, Женщины России, отчасти ПРЕС и АПР стали основными получателями этих голосов. Размытость протестного электората не позволяет точно определить его количество, однако, по-видимому, это все-таки не более 15-17% с очень серьезными колебаниями во времени. Именно в этой категории избирателей в наибольшей степени прослеживается отказ от участия в голосовании.

В 1993 выйти за пределы своего базового электората удалось только ЛДПР. Главная причина здесь, на наш взгляд, в том, что ЛДПР оказалась в глазах общественного мнения единственной партией, нескомпрометировавшей себя сентябрьским кризисом, что позволило либерал-демократам одновременно играть на разных полях. За ЛДПР в конечном итоге проголосовало большинство национал-демократов, значительная часть протестного электората, деморализованные сторонники левых и даже часть оппозиционных демократов.

В. Брутер. История современных российских выборов. Год 1993

http://www.igpi.ru/info/people/bruter/1085749185.html

“РОССИЯ, ТЫ ОДУРЕЛА!”

Результаты думских выборов шокировали кремлевских наблюдателей. Сохранились документальные записи того, как наиболее известные из них собрались в ночь с 12 на 13 декабря в телецентре "Останкино", где в прямом эфире, открывая бутылки шампанского, политический, артистический и интеллектуальный бомонд комментировал предварительные данные с избирательных участков. Передача, задуманная как грандиозная демонстрация победы Кремля, завершилась конфузом… Гости, приглашенные праздновать победу партий, поддерживаемых администрацией Бориса Ельцина, один за другим покидали студию. Седовласый шестидесятник Юрий Карякин в отчаянии бросил в микрофон знаменитую реплику: "Россия, ты одурела!”

Обложка: Бюллетень для голосования по конституции РФ 1993-го года.

Источник: https://ru.wikipedia.org