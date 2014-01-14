Отставка Б.Н. Ельцина В новогоднем телеобращении накануне наступления 2000 г. первый президент России заявил о том, что уходит в отставку. На чтение: 3 минуты

«СМОТРИ ТЕЛЕВИЗОР»

31 декабря 1999 года Б.Н. Ельцин подписал указ о своем уходе с поста президента Российской Федерации. Супруга первого российского президента Н.И. Ельцина вспоминала: «Борис Николаевич вел себя неспокойно всю ночь, очень рано проснулся. Стал собираться. Сказал, что будет запись новогоднего телеобращения. Я удивилась - 28-го была уже запись на телевидении. Почему снова? Ну не получилось, говорит, сегодня перепишем. Стали собираться, костюм какой-то выбирали (для телевидения нужны определенные цвета), и уже на выходе он вдруг посмотрел на меня как-то очень внимательно и сказал: «Ты знаешь, я принял решение: я ухожу в отставку. Будет мое телеобращение. Смотри телевизор». В 11 часов 31 декабря 1999 года Ельцин в присутствии Патриарха, который не знал, зачем его срочно пригласили в Кремль, передал Путину символы президентской власти, а также ручку «паркер», которой он подписывал указы. «Правительство не должно втягиваться в какие-либо политические кампании. Главной задачей для него остается обеспечение экономического роста и социального благосостояния. Это первостепенная задача», - заявил В.В. Путин на заседании правительства. Решение Ельцина об уходе в отставку Путин назвал «точно выверенным». По его словам, после объявления Ельциным своего решения рост всех активов России на всех рынках составил 5%. В марте 2000 г. В.В. Путин, поддержанный аппаратом, почти всей прессой и огромной массой избирателей, легко победил Г.А. Зюганова и многих других кандидатов уже в первом туре.

ПРОЩАЛЬНАЯ РЕЧЬ Б.Н. ЕЛЬЦИНА

Дорогие россияне!

Осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век, новое тысячелетие.

Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали, сначала в детстве, потом повзрослев, сколько нам будет в 2000-ом году, а сколько нашей маме, а сколько нашим детям. Казалось когда-то – так далеко этот необыкновенный Новый год. Вот этот день и настал.

Дорогие друзья! Дорогие мои! Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам, как Президент России.

Я принял решение.

Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.

Я много раз слышал – «Ельцин любыми путями будет держаться за власть, он никому ее не отдаст». Это – вранье.

Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. И так же мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские выборы – в июне 2000 года. Это было очень важно для России. Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти, власти от одного Президента России другому, вновь избранному.

И все же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми.

А мы – те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти.

Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед.

И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Полгода еще держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть Президентом, и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее!? Почему я должен ему мешать? Зачем ждать еще полгода?

Нет, это не по мне! Не по моему характеру!

Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно.

Я хочу попросить у вас прощения.

За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, одним рывком, и все одолеем.

Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. Где- то проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались вперед через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение. Но я хочу, чтобы вы знали.

Я никогда этого не говорил, сегодня мне важно вам это сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце. Бессонные ночи, мучительные переживания: что надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и лучше? Не было у меня более важной задачи.

Я ухожу. Я сделал все что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше.

В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. В течение трех месяцев в соответствии с Конституцией он будет главой государства. А через три месяца, также в соответствии с Конституцией России, состоятся выборы президента.

Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года.

Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие.

С Новым годом!

С новым веком, дорогие мои!

КСТАТИ

Еженедельник «Аргументы и факты» (N 45 за 1999 г., с.23) приводит ответы на вопросы читателей, связанные с сюрпризом календаря 2000 года, которые дает заведующий Службой времени Государственного астрономического института им. П.К. Штенберга, доктор физико-математических наук, профессор Н.Блинов. (Я полагаю, вполне компетентный специалист по «проблеме-2000»).

Вопрос: «По телевидению то и дело твердят: «Мы вот-вот вступим в XXI век» ... Так когда же наступит XXI век?»

Ответ: «Для ученых совершенно очевидно, что XXI век и третье тысячелетие наступают 1 января 2001 года. Счет лет, как известно, ведется порядковыми числительными, а нулевого года не было...» (Выделено мной).

Вот вам и весь сказ про «нулевой год»! Ну, а раз никакого «нулевого года не было» и «счет лет ... ведется порядковыми числительными», начиная с первого года, то, стало быть, XX век и второе тысячелетие должны закончиться 2000 годом, а XXI век и третье тысячелетие - начаться 2001 годом.

Можно понять первого российского императора Петра I , который при издании своих указов от 19 декабря 1699 г. о реформе календаря в России и от 20 декабря 1699 г. «О праздновании Нового года» ошибочно полагал, что 1 января 1700 г. является не только началом нового года, но и началом нового века. Переход на христианское летосчисление очень хотелось, видимо, совместить с вступлением в новый, XVIII век.

Можно понять первого российского президента Б.Н. Ельцына, которому свой уход из большой политики хочется совместить с «последним днем уходящего XX века».

Но трудно понять ошибочное мнение по этому вопросу остальных: «математиков, экономистов, инженеров», политиков и т.д.

Видимо, на многих влияет магия круглых дат. Но каждого из ошибающихся можно оправдать словами еще одного поэта, К. Вяземского: «И жить торопится, и чувствовать спешит».

Итак, с наступившим 2000 годом вас, дорогие коллеги и друзья!

С последним годом XX века и второго тысячелетия, милые!

Кобка А. Петрозаводский университет. 14 января 2000 г.

Обложка: фрагмент видео Отставка Б.Н. Ельцина. Новогоднее обращение (1999).

Источник: https://www.youtube.com