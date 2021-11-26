МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку государственный политики и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.
Образовано 14.07.1990 года, в 1991 году Министерство здравоохранения и социального обеспечения, в 1994-1996 годах Министерство здравоохранения и медицинской промышленности РФ. Упразднено 09.03.2004 года в связи с созданием Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Восстановлено 21.05.2012 года. Основное направления деятельности: организация медицинской профилактики, помощи и реабилитации; контроль за производством, качеством, эффективностью и безопасностью лекарственных средств; организация медико-биологической оценки воздействия на организм человека особо опасных физических и химических факторов; разработка и реализация современных медицинских технологий и новых методов диагностики; организация судебно-мединских и судебно-психиатрических экспертиз. Утверждает стандарты мединской помощи и другие федеральные стандарты в сфере здравоохранения; виды и объём медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; порядок применения новых методов диагностики и лечения; перечень объектов трансплантации и учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и трансплантацию органов и/или тканей человека, правила их деятельности; порядок создания специальных комиссий для осуществления контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в аптечных организациях и учреждениях здравоохранения, и др.
В ведении министерства находятся Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и Федеральное медико-биологического агентство, а также научные учреждения и центры (Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, Центральный НИИ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Всероссийский центр глазной и пластической хирургии, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского и др.); 69 учреждений высшего, среднего и дополнительного образования в сфере медицины, 11 специализированных учреждений среднего образования для профессиональной подготовки инвалидов; 16 лечебно-медицинских центров и др.
Министерство осуществляет координацию деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Список министров смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; М.Ю. Зурабов (09.03.2004-24.09.2007 годов); Т.А. Голикова (24.09.2007-21.05.2012 годов); В.И. Скворцова (с 21.05.2012 года).