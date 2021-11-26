МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ - федеральный орган ис­пол­нительной власти, осу­ще­ст­в­ля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре аг­ро­про­мышл. ком­плек­са, вклю­чая жи­вот­но­вод­ст­во, ве­те­ри­на­рию.

Федеральный орган ис­пол­нительной власти, осу­ще­ст­в­ля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре аг­ро­про­мышленного ком­плек­са, вклю­чая жи­вот­но­вод­ст­во, ве­те­ри­на­рию, об­ра­ще­ние ле­кар­ст­вен­ных средств для ве­те­ри­нар­но­го при­ме­не­ния, рас­те­ние­вод­ст­во, ка­ран­тин рас­те­ний, ме­лио­ра­цию зе­мель, пло­до­ро­дие почв, ре­гу­ли­ро­ва­ние рын­ка сельско-хозяйственной про­дук­ции, сы­рья и про­до­воль­ст­вия, пи­ще­вую и пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щую промышленность, про­из­вод­ст­во и обо­рот та­бач­ной про­дук­ции, ус­той­чи­вое раз­ви­тие сель­ских тер­ри­то­рий; в сфе­ре зе­мель­ных от­но­ше­ний (в час­ти, ка­са­ю­щей­ся зе­мель сельско-хозяйственного на­зна­че­ния), по государственному мо­ни­то­рин­гу та­ких зе­мель; по управ­ле­нию государственным иму­ще­ст­вом на под­ве­дом­ственных пред­при­яти­ях и уч­ре­ж­де­ни­ях. С 2012 года осуществляет функции по выработке и реализации государственной по­ли­ти­ки и нормативно-правовому ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфере рыболовства. Яв­ля­ет­ся фе­де­раль­ным ор­га­ном ис­пол­нительной вла­сти по се­лек­ци­он­ным до­сти­же­ни­ям. Об­ра­зо­ва­но 15.11.1991 года на ба­зе Министерства селького хозяйства и про­до­воль­ст­вия РСФСР и Государственного комитета РСФСР по зе­мель­ной ре­фор­ме и под­держ­ке кре­сть­ян­ских (фер­мер­ских) хо­зяй­ств как Министерство сельского хозяйства РСФСР (с 25.12.1991 года - РФ ; с 30.09.1992 по 10.01.1993 годов и с 10.01.1994 по 18.05.2000 годов но­си­ло название Министерства сельского хозяйства и про­до­воль­ст­вия). Оп­ре­де­ля­ет по­ря­док за­го­тов­ки, об­ра­бот­ки, хра­не­ния и ис­поль­зо­ва­ния се­мян сельско-хозяйственных рас­те­ний; по­ря­док учё­та зер­на и про­дук­тов его пе­ре­ра­бот­ки при осу­ще­ст­в­ле­нии их по­ста­вок для государственных нужд и за­клад­ке в государственный ре­зерв; по­ря­док про­ве­де­ния ка­ран­тин­но­го фи­то­са­ни­тар­но­го мо­ни­то­рин­га и государственного мо­ни­то­рин­га зе­мель сельско-хозяйственного на­зна­че­ния; пе­ре­чень за­раз­ных и иных бо­лез­ней жи­вот­ных; пра­ви­ла, нор­мы, ус­ло­вия при­ме­не­ния се­лек­ци­он­ных и био­тех­но­ло­гических ме­то­дов в об­лас­ти пле­мен­но­го жи­вот­но­вод­ст­ва. Раз­ра­ба­ты­ва­ет и ут­вер­жда­ет пла­ны про­ве­де­ния аг­ро­тех­нических, аг­ро­хи­мических, ме­лио­ра­тив­ных, фи­то­са­ни­тар­ных и про­ти­во­эро­зи­он­ных ме­ро­прия­тий по обес­пе­че­нию пло­до­ро­дия зе­мель сельско-хозяйственного на­зна­че­ния; нор­мы ес­те­ст­вен­ной убы­ли в сфе­ре сельского хозяйства и от­рас­лях промышленности, от­не­сён­ных к ве­де­нию Министерства сельского хозяйства РФ; пе­ре­чень ка­ран­тин­ных объ­ек­тов (вре­ди­те­лей рас­те­ний, воз­бу­ди­те­лей бо­лез­ней рас­те­ний и сор­ня­ков); нор­ма­ти­вы для рас­чё­та по­треб­но­сти в нар­ко­тических и пси­хо­троп­ных ле­кар­ст­вен­ных сред­ст­вах для ве­те­ри­нар­но­го при­ме­не­ния и др.

В ве­де­нии Министерства сельского хозяйства РФ на­хо­дят­ся: Фе­де­раль­ная служ­ба по ве­те­ри­нар­но­му и фи­то­са­ни­тар­но­му над­зо­ру, Федеральное агентство по рыболовству, а также учеб­но-опыт­ные хо­зяй­ст­ва, сов­хо­зы, био­фаб­ри­ки, пле­мен­ные за­во­ды, се­ме­но­вод­че­ские хо­зяй­ст­ва, льно­се­ме­но­вод­че­ские стан­ции, Фе­де­раль­ный се­лек­ци­он­но-ге­не­тический центр ры­бо­вод­ст­ва (посёлок Роп­ша Ло­мо­но­сов­ско­го района Ле­нинградской области), Центральный научно-исследовательский, экс­пе­ри­мен­таль­ный и про­ект­ный институт по сель­ско­му строи­тель­ст­ву (город Ап­ре­лев­ка), Все­российский НИИ ин­фор­ма­ти­за­ции аг­ро­но­мии и эко­ло­гии (посёлок Нем­чи­нов­ка-1 Один­цов­ско­го района Московской области), Все­российского НИИ хи­мических средств за­щи­ты рас­те­ний, ФГУП «Рус­ский со­боль» (Пуш­кин­ский район Московской области) и др.

Список руководителей ведомства до 1999 года смотрите в приложении «Государствен­ные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; А.В. Гор­де­ев (19.08.1999-12.03.2009 годов); Е.Б. Скрын­ник (12.03.2009-21.05.2012 годов); Н.В. Фёдоров (с 21.05.2012 года).

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