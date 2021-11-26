КОНСТИТУЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Консультативный орган, выработавший проект конституции 1993 г. В 1993 г. большинство политиков понимали, что конституция РСФСР 1978 г., претерпевшая множество принципиальных поправок в 1989-1993 гг., должна быть заменена новым основным законом. Обсуждались два основных проекта новой конституции. Проект конституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ («комиссия О. Румянцева», именовалась так по фамилии ее секретаря), образованная на I Съезде народных депутатов РСФСР 16 июня 1990 г., разработала проект парламентско-президентской республики с широкими правами регионов и граждан. Основные положения этого проекта в 1992 г. были одобрены VI Съездом народных депутатов. После апрельского референдума 1993 г. в Российской федерации 29 апреля был анонсирован президентский проект («проект С. Алексеева», именовавшийся так по фамилии своего основного разработчика), предполагавший гораздо большие полномочия президента, чем проект конституционной комиссии. Для выработки согласованного проекта новой конституции по инициативе президента Б. Ельцина 5 июня 1993 г. было созвано Конституционное совещание, в которое были приглашены 762 человека, в том числе: 95 депутатов, 50 представителей президента, 14 представителей парламентских фракций, три академика (первая группа), по четыре представителя субъектов федерации (вторая группа), 26 представителей органов местного самоуправления (третья группа), 100 представителей партий и общественных движений, 58 – профсоюзов, 18 – религиозных организаций (четвертая группа), 46 предпринимателей и товаропроизводителей (пятая группа). Еще 20-22 человек должны были направить суды и прокуратора.

В самом начале совещания сторонники Ельцина подвергли обструкции выступление Р. Хасбулатова , и его сторонники покинули этот форум (в результате уступок Ельцина часть из них потом вернулась на совещание). Благодаря давлению демократических политических партий и гражданских организаций в проект конституции были включены положения о широких гражданских и социальных правах. Совещание проходило под контролем президентской администрации и 12 июля большинство его участников одобрили проект конституции, в котором полномочия президент были значительно расширены и недостаточно уравновешены другими ветвями власти (проект продолжал дорабатываться до 8 ноября). Такой проект конституции не мог быть одобрен действующим представительным органом власти – Съездом народных депутатов РСФСР и его Верховным советом, а без этого по старой конституции нельзя было принять новую. В этих условиях Ельцин решился разогнать парламент силой, что привело к конфронтации между ветвями власти в сентябре-октябре 1993 г. (см. Конституционный кризис 1992-1993 гг. в России, октябрьские события 1993 г . в России). Одержав победу над сторонниками Верховного совета, президентские структуры организовали референдум 12 декабря 1993 г., который принял Конституцию 1993 г. Из участников Конституционного совещания были созданы совещательные государственная и общественная палаты при президенте РФ.

Исторические источники:

Ельцин Б. Записки президента. М., 1994;

Ельцин – Хасбулатов: единство, компромисс, борьба. М., 1994;

Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. 29 апреля – 10 ноября 1993 г. М., 1995-1996;

Конституция Российской Федерации. М., 1993;

Современная Россия (1985-2010): Хрестоматия по истории. М., 2014.

Автор статьи: Шубин А.В.