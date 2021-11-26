ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - почётное звание, высшая степень отличия.

Уч­ре­ж­де­но За­ко­ном РФ от 20.3.1992 года. За­ме­ни­ло зва­ния Ге­роя Со­вет­ско­го Сою­за и фак­ти­че­ски Ге­роя Со­циа­ли­сти­че­ско­го Тру­да , до­ку­мен­ты об уп­разд­не­нии ко­то­рых не при­ни­ма­лись. На­гра­ж­де­ние про­из­во­дит­ся за за­слу­ги пе­ред го­су­дар­ст­вом и на­ро­дом, свя­зан­ные с со­вер­ше­ни­ем ге­рой­ско­го под­ви­га (в т. ч. по­смерт­но), за тру­до­вые за­слу­ги (в ча­ст­но­сти, за раз­ра­бот­ку и про­ве­де­ние ис­пы­та­ний тех­ни­ки) и дос­ти­же­ния в об­лас­ти спор­та. При­сваи­ва­ет­ся так­же ли­цам, в про­шлом за­слу­жен­но пред­став­лен­ным к зва­нию Ге­роя Советского Сою­за, но не по­лу­чив­шим его свое­вре­мен­но, в т. ч. ве­те­ра­нам Великой Отечественной вой­ны . При на­гра­ж­де­нии вру­ча­ют­ся «Зо­ло­тая Звез­да» ме­даль и гра­мо­та. Герои Российской Федерации поль­зу­ют­ся льго­та­ми, ус­та­нов­лен­ны­ми за­ко­но­да­тель­ст­вом. Ме­даль «Зо­ло­тая Звез­да» но­сит­ся на ле­вой сто­ро­не гру­ди над ор­де­на­ми и ме­да­ля­ми. Ре­ше­ния о на­гра­ж­де­нии зва­ни­ем или о ли­ше­нии его при­ни­ма­ют­ся Пре­зиден­том РФ. Пер­вые на­гра­ж­дён­ные: лёт­чик-кос­мо­навт Герой Советского Союза С.К. Кри­ка­лёв, генерал-майор авиа­ции С.С. Ос­ка­нов (посмертно). Все­го зва­ния Героя Российской Федерации удо­стое­но свыше 1 тысячи человек (2005).

Ор­га­ни­за­ции, объ­е­ди­няю­щие на­гра­ж­дён­ных: Российский меж­ре­гио­наль­ный фонд Ге­ро­ев Советского Сою­за и Ге­ро­ев Российской Фе­де­ра­ции; Российская ас­со­циа­ция Ге­ро­ев; Со­юз Ге­ро­ев Рос­сии; Ре­гио­наль­ный об­щественный фонд под­держ­ки Ге­ро­ев Советского Сою­за и Ге­ро­ев Российской Фе­де­ра­ции.

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