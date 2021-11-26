ГЕРАЩЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

ГЕРАЩЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ - российский государственный деятель, предприниматель.

Окон­чил Московский фи­нан­со­вый институт (1960 год). В 1961-1989 годах ра­бо­тал в сис­те­ме Внеш­торг­бан­ка СССР. Ди­рек­тор Московского народного бан­ка (Лон­дон, 1965-1967 годы; в 1977-1982 годы управ­ляю­щий его от­де­ле­ни­ем в Рес­пуб­ли­ке Син­га­пур). Председатель прав­ле­ния Ост-Вест Хан­дельс­бан­ка во Франк­фур­те-на-Май­не (1974-1976 годы). Начальник Ва­лют­но­го управ­ле­ния Внеш­торг­бан­ка СССР (1982-1983 годы), заместитель председателя (1983-1985 годы), 1-й заместитель председателя (1985-1989 годы) прав­ле­ния то­го же бан­ка. Председатель прав­ле­ния Государственного бан­ка СССР (1989-1991 годы); в пе­ри­од его управ­ле­ния про­ве­де­на де­неж­ная ре­фор­ма 1991 годы. Председатель Центрального бан­ка Российской Фе­де­ра­ции (ЦБ РФ; 1992-1994 годы). В 1992 году под руководительства Геращенко про­из­ве­дён взаи­мо­за­чёт дол­гов государственных пред­при­ятий; вве­де­ны вы­со­кие штра­фы при за­держ­ке бан­ка­ми пла­те­жей; пре­кра­ще­но ав­то­ма­тическое кре­ди­то­ва­ние ком­мерческих бан­ков при на­ли­чии на их кор­рек­ци­он­ных сче­тах в ЦБ РФ от­ри­ца­тель­но­го ос­тат­ка (в этом слу­чае ЦБ РФ стал осу­щест­в­лять кре­ди­то­ва­ние по кре­дит­ным став­кам го­раз­до вы­ше ры­ноч­ных); кли­рин­го­вые меж­бан­ков­ские опе­ра­ции ста­ли про­во­дить­ся толь­ко при де­по­ни­ро­ва­нии в кли­рин­го­вой сис­те­ме стра­хо­вых сумм; соз­да­на но­вая сис­те­ма элек­трон­ных пла­те­жей. В ре­зуль­та­те к середине 1993 года мно­го­крат­но со­кра­ти­лись сро­ки про­хо­ж­де­ния пла­те­жей, а так­же не­за­кон­ные опе­ра­ции с бан­ков­ски­ми сче­та­ми. Геращенко по­дал в от­став­ку по­сле об­валь­но­го па­де­ния кур­са руб­ля на бир­же­вых тор­гах в октябре 1994 года. Эко­но­мический со­вет­ник От­де­ла де­неж­ной кре­дит­ной и ва­лют­ной по­ли­ти­ки НИИ бан­ков ЦБ РФ (1994-1996 годы). Председатель Ме­ж­ду­народного московского бан­ка (1996-1998 года). Вновь стал председателем ЦБ РФ по­сле де­фол­та 1998 года (1998-2002 годы). Под руководительсва Геращенко банк про­вёл ре­ст­рук­ту­ри­за­цию бан­ков­ской сис­те­мы, что спо­соб­ст­во­ва­ло пре­одо­ле­нию по­след­ст­вий кри­зи­са в бан­ков­ском сек­то­ре эко­но­ми­ки к середине 2001 года. В январе - ию­ле 2004 года депутат Государственной ду­мы.