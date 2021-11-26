ГЕРАЩЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
ГЕРАЩЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ - российский государственный деятель, предприниматель.
Окончил Московский финансовый институт (1960 год). В 1961-1989 годах работал в системе Внешторгбанка СССР. Директор Московского народного банка (Лондон, 1965-1967 годы; в 1977-1982 годы управляющий его отделением в Республике Сингапур). Председатель правления Ост-Вест Хандельсбанка во Франкфурте-на-Майне (1974-1976 годы). Начальник Валютного управления Внешторгбанка СССР (1982-1983 годы), заместитель председателя (1983-1985 годы), 1-й заместитель председателя (1985-1989 годы) правления того же банка. Председатель правления Государственного банка СССР (1989-1991 годы); в период его управления проведена денежная реформа 1991 годы. Председатель Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ; 1992-1994 годы). В 1992 году под руководительства Геращенко произведён взаимозачёт долгов государственных предприятий; введены высокие штрафы при задержке банками платежей; прекращено автоматическое кредитование коммерческих банков при наличии на их коррекционных счетах в ЦБ РФ отрицательного остатка (в этом случае ЦБ РФ стал осуществлять кредитование по кредитным ставкам гораздо выше рыночных); клиринговые межбанковские операции стали проводиться только при депонировании в клиринговой системе страховых сумм; создана новая система электронных платежей. В результате к середине 1993 года многократно сократились сроки прохождения платежей, а также незаконные операции с банковскими счетами. Геращенко подал в отставку после обвального падения курса рубля на биржевых торгах в октябре 1994 года. Экономический советник Отдела денежной кредитной и валютной политики НИИ банков ЦБ РФ (1994-1996 годы). Председатель Международного московского банка (1996-1998 года). Вновь стал председателем ЦБ РФ после дефолта 1998 года (1998-2002 годы). Под руководительсва Геращенко банк провёл реструктуризацию банковской системы, что способствовало преодолению последствий кризиса в банковском секторе экономики к середине 2001 года. В январе - июле 2004 года депутат Государственной думы.