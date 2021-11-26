ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович

Советский и российский государственный деятель, председатель Совета министров и правительства Российской Федерации в 1992-1998 гг.

В 1966 г. окончил Куйбышевский политехнический институт. В 1967-1973 гг. работал в Орском городском комитете КПСС инструктором, заместителем заведующего, заведующим отделом. В 1972 г. окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, инженер-экономист.

В 1973—1978 гг. – директор Оренбургского газоперерабатывающего завода. С 1978 г. - инструктор отдела тяжёлой промышленности ЦК КПСС. В 1981 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук по теме «Исследование и разработка технологии процесса очистки природного газа от органических соединений серы». С 1982 года — заместитель министра газовой промышленности СССР. В 1983 году назначен заместителем министра — начальником Всесоюзного промышленного объединения «Тюменгазпром». В 1985—1989 — министр газовой промышленности СССР. Депутат Верховного совета СССР в 1984—1989 гг. и Верховного совета РСФСР в 1985—1990 гг. Член ЦК КПСС в 1986—1990 гг. В 1989—1992 гг. — председатель Правления Государственного газового концерна «Газпром». 30 мая 1992 года назначен заместителем председателя Совета министров РФ по топливно-энергетическому комплексу.

14 декабря 1992 г. на VII съезде народных депутатов был утвержден председателем Совета министров в качестве компромисса между съездом и Б. Ельциным . Заявил, что он «за рынок, но не за базар». Продолжил курс « шоковой терапии », защищал систему олигархического капитализма. В мае 1995 г. возглавил правоцентристское движение «Наш дом – Россия». Во время Буденовской трагедии 1995 г. вступил в переговоры с Ш. Басаевым. 5-6 ноября 1996 г., во время операции на сердце Б. Ельцина временно исполнял обязанности президента РФ. В 1997-1998 гг. в правительство были введены «молодые реформаторы», ограничившие власть Черномырдина. 23 марта 1998 г. отправлен в отставку, но во время финансового кризиса 1998 г. 24 августа был возвращен Ельциным к власти. Не смог исправить положение. Дума отказалась утвердить кандидатуру Черномырдина на пост премьер-министра, считая его ответственным за тяжелое состояние экономики, возникшее задолго до кризиса 1998 г. 14 апреля – 7 октября 1999 г. Черномырдин был специальным представителем президента РФ по урегулированию ситуации во время бомбардировок Югославии. В 1999—2000 годах — председатель Совета директоров ОАО «Газпром». В 1999-2001 гг. – депутат Государственной думы. С 21 мая 2001 по 11 июня 2009 гг. посол РФ на Украине. Затем – советник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами СНГ.

Сочинения:

Вызов. М., 2003;

Мемуары, 2013.

Автор статьи: Шубин А.В.