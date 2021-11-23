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О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Социально-экономические процессы и экономический рост 1999–2008 гг. 2. Политическая стабилизация и война на Северном Кавказе. 3. Кризис 2008 г. и его последствия. 4. Общественный подъем 2011–2013 гг. 5. Перспективы XXI века.

Аннотация

Лекция посвящена ситуации в России в 2000–2013 гг. и перспективам её развития. Во время первых двух сроков президентства В. Путина были проведены мероприятия, направленные на укрепление федеральной власти, правопорядка, правового государства. В этот период происходил быстрый рост экономики России, которому способствовали высокие цены на энергоносители и эффективное законодательство первых лет XXI в. Постепенно контроль над Государственной Думой перешел к партии «Единая Россия». Продолжалась борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе.

В период президентства Д. Медведева произошел успешный для России вооруженный конфликт с Грузией, который завершился признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

В 2008 г. начался мировой экономический кризис, который ударил и по экономике России. Был взят курс на модернизацию экономики и государственной жизни. Проведение этого курса затрудняют такие проблемы России, как коррупция и неэффективность бюрократии.

В 2011–2013 гг. произошел подъем массового оппозиционного движения — прежде всего в Москве. В 2012 г. президентом России снова стал В. Путин. Экономический кризис ставит перед Россией сложные задачи преодоления архаизации социальных структур, ремодернизации и развития элементов постиндустриальных отношений. Альтернативой этому являются авторитарно-националистические тенденции и падение жизненного уровня населения, чреватое социальными потрясениями.

Вопросы по теме лекции

1. С какими трудностями столкнулось проведение политики В. Путина? 2. Каковы причины роста экономики России в 1999–2008 гг.? 3. В чем заключаются основные достижения политики президента Д. Медведева? 4. Какие действия предпринимал президент Д. Медведев при проведении своей политики? 5. Назовите преимущества России, обеспечивающие ее успешное развитие в XXI веке. 6. Какие проблемы должны будут решать российские политики в XXI веке?

Литература

Путин В.В. Избранные речи и выступления. М., 2008. Современная Россия (1985 2010): Хрестоматия по истории. М., 2014. Два президентских срока В.В. Путина. Динамика перемен. М., 2008. Дорофеев В., Соловьев А., Башкирова В. Россия 2000-х. Путин и другие. М., 2015. Иванов В. Партия Путина. История «Единой России». М., 2008. Прибыловский В. Перекличка Владимира Путина. М., 2013. Россия и мир в 2020 г. М., 2005. Сахнин А. Болотная революция. М., 2014. Федоров В., Цуладзе А. Эпоха Путина. М., 2003.