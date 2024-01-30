11 класс | История России

РОССИЯ 2000-Х. ПУТИН И ДРУГИЕ

ДОРОФЕЕВ В. , СОЛОВЬЕВ А. , БАШКИРОВА В.

2000-е для России были очень разные. Первое десятилетие наступившего столетия, или, как его еще называли, «сытые нулевые», это старт нового порядка вещей ― в политике, экономике, обществе. По сути, новой страны, которая радикально отличалась от страны 1990-х. Высокие цены на нефть, приток иностранных инвестиций и экономическая стабильность сформировали в обществе позитивное отношение к власти. Модернизация, инновации, интернетизация страны, диалог с гражданским обществом дали надежду на глубокие структурные изменения во всех сферах жизни. В то же время страшные события в Беслане, гибель «Курска», формирование класса чиновников под руководством «Единой России» как основной опоры власти, арест Ходорковского и назначение губернаторов – это тоже 2000-е. Главный герой этих лет – Путин. Для элит и общества наиболее приемлемый вариант из всех возможных. С первого дня 2000 года он «и.о.», далее президент. Как изменилась страна при нем? Что из того десятилетия влияет и будет влиять на нас сегодняшних? Какой путь был задан тогда и куда он ведет в будущем? Книга рассчитана на широкий круг читателей. На всех интересующихся историей и настоящим своей страны.