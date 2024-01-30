11 класс | История России

НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙНА. ИСТОРИЯ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА В ЧЕЧНЕ

ГРОДНЕНСКИЙ Н.

Эта книга является одной из первых работ, рассматривающих все аспекты нынешнего вооруженного конфликта в Чечне — не только военные, но также исторические, политические, экономические и социально-психологические. Автор подробно описал ход первой, второй и третьей военных кампаний в Чечне, проанализировал причины и следствия успехов и поражений обеих противоборствующих сторон. Книга адресована российским политикам, журналистам, военнослужащим, сотрудникам спецслужб, а также широким кругам читателей в странах СНГ и Балтии.