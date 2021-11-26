ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ - систематизированный законодательный акт, регулирующий жилищные правоотношения.
Принят 29 декабря 2004 года. Включает 8 разделов, 14 глав, 165 статей. Раздел I определяет общие положения жилищного законодательства (право на жилище, жилищные отношения: их участники, основания возникновения жилищных прав и обязанностей, защита жилищных прав; компетенция органов государственной власти РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления в области жилищных отношений; объекты жилищных прав, виды жилых помещений, жилищный фонд; страхование жилых помещений; перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое; переустройство и перепланировка жилого помещения). Раздел II регулирует право собственности и другие вещные права на жилые помещения (права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении; выселение; общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме и др.). Раздел III регламентирует вопросы предоставления жилого помещения по договору социального найма. Раздел IV определяет правовой статус жилых помещений в специализированном жилищном фонде (служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений манёвренного фонда, фондов для врем. поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения). Раздел V посвящён жилищным и жилищно-строительным кооперативам (право на вступление в жилищные кооперативы, управление в жилищном кооперативе, его реорганизация и ликвидация; правовое положение членов жилищных кооперативов и тому подобное). Раздел VI регулирует статус товариществ собственников жилья. Раздел VII определяет размер и структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги, регулирует вопросы предоставления субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Раздел VIII посвящён вопросам управления многоквартирными домами (выбор способа управления и прочее).