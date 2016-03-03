Верность памяти защитников Отечества: сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Верность памяти защитников Отечества: сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На чтение: 7 минут

Неуважение к предкам –

есть первый признак безнравственности.

А.С. Пушкин

Историческая память народа – непреложная основа его самосознания. История Отечества несет в себе огромный идейный и нравственный заряд, пробуждающий чувство гордости за наш народ, который в дни тяжелых испытаний отстоял свободу и независимость нашей Родины. Память о народных героях всех войн хранится в коллективном сознании общества, давая возможность учитывать уроки прошлого и опираться на его героические примеры.

« У нас не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма », – подчеркнул недавно Президент Российской Федерации В.В. Путин . Память о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. является краеугольным камнем нашего общественного сознания и объединяющим фактором для людей независимо от их национальной принадлежности или политических воззрений. Поэтому и неслучайны сейчас попытки «переосмыслить» историю Второй мировой войны таким образом, чтобы выставить нашу страну виновником войны.

«Содействие изучению российской военной истории и противодействие попыткам ее искажения» – одна из Уставных целей и приоритетных линий деятельности Российского военно-исторического общества. Развитие этого направления осуществляется под руководством Председателя РВИО – Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского (входил в «Комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» при Президенте Российской Федерации в 2010-2012 гг.).

Противодействие фальсификации истории и искажению событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. осуществляется Российским военно-историческим обществом на просветительском, научном и воспитательном уровне.

5 марта 2015 г. на состоявшемся заседании Комиссии Центрального Совета Российского военно-исторического общества по противодействию искажения военной истории Отечества ее Председателем был единогласно избран Президент Академии военных наук РФ, генерал армии в отставке, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., доктор военных и доктор исторических наук Махмут Ахметович Гареев .

Среди особо значимых проектов выставочной деятельности РВИО, направленных на противодействие фальсификации истории, можно отметить мультимедийную выставку «Помни. Преступления нацизма. Освободительная миссия Красной Армии в Европе» , которая была открыта в Новом Манеже в год 70-летия Великой Победы, 29 января 2015 г. Выставка экспонировалась в Москве, Смоленске, Волгограде, Сочи, Воронеже, Кургане, Омске, Новосибирске, а 15 февраля 2016 г. была открыта в Томске.

Неотвратимость наказаний за преступления против человечества – таков лейтмотив выставки «Советский Нюрнберг» , открывшейся в ноябре 2015 г. в Москве. Выставку увидели жители столицы, затем Смоленска, а в настоящее время она находится в Севастополе. Выставка методом «шоковой терапии» воздействует на современного человека, иллюстрируя всю безжалостность и жестокость действий немецко-фашистских захватчиков по отношению к мирному населению.

Научным отделом РВИО подготовлены и опубликованы 10 научных трудов и десятки популярных изданий. Среди наиболее актуальных из них – энциклопедия «Великая Отечественная война. 1941-1945» (М., 2015), в которой аргументированно изложены такие аспекты, как внутренняя и внешняя политика Советского Союза, борьба с агрессором на фронте и подвиг народа в тылу, важнейшие сражения и секретные операции войны.

Боевые действия и роль Военно-Воздушных Сил Красной Армии и Гражданской авиации в период 1941-1945 гг. освещает цикл видеороликов и книга «Герои неба» – масштабный проект РВИО, приуроченный к 70-летию Великой Победы.

Переломному 1942 году посвящена книга ведущего специалиста по истории Второй мировой войны, доктора исторических наук, Научного директора Российского военно-исторического общества М.Ю. Мягкова «1942 год. От «Кремля» к «Марсу» (М., 2015). На основе не известных ранее документов в ней рассказывается о самых знаменитых и «незаметных» сражениях, развернувшихся на гигантском фронте от Ленинграда до Северного Кавказа. Подчеркиваются истоки и последствия достигнутой Красной Армией победы в битве за Сталинград, которая стоит в ряду главных событий мировой военной истории.

За сохранение исторической правды о солдатах и сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. борются профессиональные поисковики, работа которых начинается с архивно-научной подготовки каждой экспедиции. Российским военно-историческим обществом проведены 20 экспедиций (в том числе, 6 разведывательно-поисковых) в Брянской, Калужской, Ленинградской и других областях, в ходе которых были обнаружены останки более 2500 советских воинов .

Работа по установлению имен погибших и пропавших без вести бойцов, поиск неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков солдат позволяют сохранить историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. живой. Это приобретает особую значимость для гражданско-патриотического воспитания молодых людей: в поисковой работе РВИО приняли участие более 1000 детей и подростков, для которых участие в экспедициях стало очень важным опытом.

Отличительной особенностью программы военно-исторических лагерей РВИО , принявших за летний сезон 2014-2015 гг. около 3000 детей и подростков, является историко-просветительский компонент.

К настоящему времени формат детского лагеря с углубленным изучением истории Отечества и погружением в эпоху Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. стал визитной карточкой Общества в области патриотического воспитания молодежи.

Особое место в программе занимает блок «Изучение и сохранение военно-исторического наследия и воинских традиций» , в ходе которого участники лагеря с большим энтузиазмом принимают участие в дискуссиях, проходящих в рамках творческих вечеров на темы «Зачем нужно знать историю?» и «Мифы истории». Ребята готовятся к этим вечерам заранее – читают исторические книги, изучают материал по теме – это позволяет подросткам вести диалог, учиться мыслить, формировать свое мнение. Вечерняя программа дня часто завершается просмотром документальных и художественных фильмов, в том числе, прошедших научную экспертизу РВИО.

Положения обучающей программы военно-исторических лагерей РВИО изложены в методических указаниях «Организация работы военно-патриотического лагеря», изданных в 2015 году под редакцией Советника Председателя Российского военно-исторического общества Р.И. Мединского.

Основные факты искажения истории и их контраргументация в доступной для подростков форме будут изложены в Методических указаниях по организации учебного процесса в военно-исторических лагерях РВИО , которые готовятся к изданию весной 2016 года.

Специалистами в области противодействия фальсификации истории, как правило, выделяются темы, при освещении которых чаще всего проявляется стремление «подогнать факты» и тенденциозно их интерпретировать в «антироссийском духе».

Обозначим важнейшие из них.

Тождественность государственного и политического строя нацистской Германии и Советского Союза. Из пропагандистов этой «концепции» выделяется М.Солонин, утверждающий, что оба государства (СССР и Германия) были фашистскими, только Советский Союз представлял собой еще более худший вариант политического устройства. Горькое удивление вызывает название главы, описывающей события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. учебника под редакцией бывшего профессора МГИМО А.Зубова – «Советско-нацистская война 1941-1945 гг. и Россия» (История России. ХХ век. В 2-х т. М., 2009).

Относительно последнего сюжета В.Р. Мединский в своей книге «Война. Мифы СССР. 1939-1945» (М., 2014) приводит цитату из плана «Барбаросса»: «Предстоящая война явится не только вооруженной борьбой, но и одновременно борьбой двух мировоззрений». Ясно показывая, что по странной аналогии, некоторые историки «невзначай повторяют что-то» за рейхсминистром пропаганды Германии Иозефом Геббельсом.

Кроме этого, цели Германии включали уничтожение государственности, культуры русского и других народов СССР, физическое истребление народов Восточной Европы. Руководство Советского Союза подобных целей не ставило.

Превентивность германского нападения на СССР. В 1992–1993 гг. обосновавшийся в Англии беглый «советский разведчик» В.Резун (под псевдонимом Виктор Суворов) опубликовал в России книги «Ледокол» и «День-М», в которых утверждал, что Сталин готовился напасть на Германию 6 июля 1941 г., но Гитлер его опередил на две недели. Этот тезис нашел множество сторонников, в том числе среди «историков» (Ю.Афанасьев, Б.Соколов, М.Солонин, А.Зубов и др.) и писателей (Э.Радзинский, М.Веллер и т.д.). По мнению некоторых современных историков и публицистов в СССР замышляли «освободительный поход» в Европу и вели подготовку к нападению на Германию уже летом 1941 г.

Дальнейшая идеологическая эстафета была подхвачена в сочинениях И.Бунича, В.Бешанова, В.Кольковского и ряда других «авторов», компилирующих новые литературные подделки. Что же касается сочинений самого Резуна, то за истекшие двадцать лет было издано немало работ, в которых показана полная несостоятельность его утверждений и основанной на подлогах аргументации.

Обвинение Советского Союза в «намерении с тыла атаковать Германию» прозвучало из уст официальных представителей рейха уже летом 1941 г., сразу после нападения на СССР. После войны в работах некоторых бывших генералов и офицеров вермахта, стремившихся оправдать своё участие в подготовке и осуществлении плана «Барбаросса», тезис о превентивном характере гитлеровского нападения был повторен.

«Предположения о том, что СССР мог напасть на Германию в 1942 году или позднее, – спекуляции, не имеющие документального подтверждения», – подчеркивает Руководитель научного отдела РВИО Ю.А. Никифоров . Планы стратегического развертывания на этот период Генеральным штабом Красной Армии разработаны не были, никаких программных заявлений по этому поводу руководство СССР не делало.

Некорректный пересмотр или искажение фактов наблюдается и в вопросах относительно начального периода и всего хода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Ситуация на начальном этапе войны. Уже упомянутый М.Солонин «с легкой руки» так охарактеризовал действия Красной Армии в первые недели войны: «… армия не воевала…причиной…стали массовое неисполнение приказов, массовое дезертирство (как явное, так и скрытное), массовая сдача в плен…» .

Это утверждение абсолютно необоснованное: в первые же часы войны открылось беспримерное явление – массовый героизм советских солдат и офицеров: это защитники Брестской крепости, участники ожесточенных боев в городах Белоруссии, летчики, прикрывавшие Ленинград, которым уже 8 июля 1941 г. было присвоено звание Героя Советского Союза, и многие другие.

К числу наиболее дискуссионных проблем относятся вопросы о степени готовности нашей страны к войне, причинах поражений Красной Армии в июне 1941 г. Удивительно краткое, емкое и верное объяснение этому вопросу дано в книге В.Р.Мединского : «Немцы были сильнее. Все. « К началу нападения немецко-фашистские войска имели двукратное, а на направлениях главных ударов 4-5-кратное численное превосходство в живой силе и боевой технике» . Их было больше, и они, признаемся, умели воевать лучше всех в мире. Остановить немецкую военную машину тогда не мог никто. На тот момент. Вот и все объяснение. Точка. А потом Россия сосредоточилась. Потом сильнее стали мы» [1] .

Сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вторая Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция ( операция «Марс» ), проводившаяся войсками Западного и Калининского фронтов в период с 25 ноября по 20 декабря 1942 г. вызывает среди исследователей большой спор.

Вероятно, это связано с появлением монографии американского историка Д.Глэнца «Крупнейшее поражение маршала Жукова» (М., 2006), где операция «Марс» рассматривается как равнозначная по масштабу и значению операции «Уран». В связи с этим, некоторым современным историкам (как российским, так и зарубежным) история сражений за Ржев стала интересна как средство для критики в адрес Маршала Г.К. Жукова.

« Несмотря на неудачу наступления под Ржевом, советское командование в целом переиграло противника в стратегическом плане, воспрепятствовав переброске немецких войск с московского направления на юг и обезопасив себя от вероятного удара вермахта на Москву », – поясняет Научный директор РВИО М.Ю. Мягков.

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. О «бесчинствах» солдат и офицеров Красной Армии на территории Германии много писали Г.Попов, М.Солонин, Б.Соколов, А.Зубов и прочие фальсификаторы: «…Русская армия за свою историю не раз и не два вступала в страны Европы. Но почему только в эту войну – с начала 1945 г. – среди одетых в шинели русские люди оказались чуть ли не толпой грабителей, мародеров, насильников?..» [2] .

Основным направлением фальсификации является создание негативного образа военнослужащего Красной Армии: отдельные факты совершенных преступлений против мирных жителей Германии неправомерно выдаются за типичные, характеризующие поведение советских солдат в целом.

Напротив, существуют документы за подписью Сталина: например, директива Ставки ВГК № 11072 от 20 апреля 1945 г., в которой содержался приказ « изменить отношение к немцам как к военнопленным, так и к гражданским. Обращаться с немцами лучше ». На основании этого приказа были приняты меры для предупреждения бесчинств в отношении мирного населения.

Ю.А. Никифоров подчеркивает, что документы военных советов фронтов и армий свидетельствуют, что наряду с разъяснительной работой в частях советское командование широко использовало и карательные меры, виновные привлекались к ответственности [3] .

Вопрос о потерях Советского Союза. В подаче фальсификаторов этот тезис выглядит так: «Войну выиграли не уменьем, а завалив противника горами трупов своих солдат» . Среди сторонников этой идеи - Б.Соколов, подсчитавший, что в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. людские потери Красной Армии погибшими составили 26,4 млн человек. Эти цифры невежественны и абсурдны.

На этот вопрос дает полный ответ книга « Великая Отечественная без грифа секретности» (М., 2009). Комиссия по определению потерь работала под руководством генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева , согласно подсчетам которой общее число людских потерь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. составило 26, 6 млн. человек [4] , а наши безвозвратные потери составили 8 миллионов и почти 700 тысяч против 7 миллионов и 400 тысяч немецких.

Результаты статистического исследования, выполненного в Генеральном штабе ВС РФ, приняты сообществом специалистов-историков как надежная база для дальнейшего уточнения названных цифр.

Очернение собственной истории – это вне всякого сомнения предательство памяти павших и ныне живущих Защитников Отечества. В настоящее время происходит:

Дегероизация истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Современным детям и подросткам нужны примеры настоящих Героев Отечества. В погоне за деталями и конструированием событий «объективной» истории сейчас отрицаются или очерняются подвиги героев, ставших символами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Зои Космодемьянской, Николая Гастелло, Александра Матросова, 28 панфиловцев. Безусловно, история требует тщательной проработки событий в соответствии с новыми фактами, но только делать это нужно, не умаляя того факта, что люди гибли, принимая зачастую поистине мученическую смерть.

«Урок Великой Отечественной, который нам следовало бы усвоить получше, – это урок массового героизма», – подчеркивает В.Р. Мединский. Отрицание или оценка необходимости тех подвигов через более чем 70 лет – абсолютная неблагодарность и оскорбление светлой памяти всех павших и живущих ныне защитников Отечества.

Оправдание власовцев. Проблема коллаборационизма в годы Второй мировой войны является одной из наиболее сложных, поскольку численность коллаборационистов всячески преувеличивается (1 миллион, 10 миллионов), а генерал Власов и власовское движение, в силу разных причин, получает моральное оправдание.

Вот как рассуждает Г.Попов, приводя количественные данные (разумеется, максимальные): «Никогда в русской истории такое количество русских людей не сотрудничало с врагом» [5] .

Хотя даже немецкий историк, специалист по истории военного плена Кристиан Штрайт отмечает : «Утверждение, что в целом от 800 тыс. до 1 млн. советских граждан, которые, в той или иной форме, делали это сознательно…проходит мимо исторических реальностей» [6] .

Известный историк-международник Н.А. Нарочницкая выразила ключевую мысль: «Исторически невозможно оправдать попытки развязать войну гражданскую за спиной войны Отечественной» [7] . Эти моменты необходимо доносить до современной молодежи, которая может не знать исторических фактов, но должна иметь четкие нравственные ориентиры, которые помогут сформировать свое мнение относительно сложных вопросов.

Иногда слышны рассуждения о цене Великой Победы или фигурируют размышления об альтернативных вариантах развития событий (как, например, рассуждения о целесообразности борьбы за жизнь блокадного Ленинграда).

О циничных рассуждениях насчет «цены Победы» прекрасно высказался Научный директор РВИО М.Ю. Мягков : «Бухгалтерский подсчет в этом вопросе не правомерен и аморален. Как по отношению к погибшим, так и к выжившим».

Бесчеловечность содеянного врагом на нашей земле в период 1941-1945 гг. является однозначным ответом на малодушные и предательские мысли о том, что «раз цена Победы велика, может, надо было сдаться и жить под немцами».

Со ссылкой на немецкий Генеральный план «Ост», направленный на истребление славянских народов и колонизации территорий СССР, четкий ответ дает в своей книге В.Р. Мединский : « Пораженцы говорят, что, завоевав Россию, нацисты избавили бы нас от коммунизма. Верно, избавили бы. Только для того, чтобы тут же утвердить нацизм. И нам в этой системе – места не было бы. История всех народов СССР стала бы историей недолюдей, рабов, выброшеных из цивилизации» [8] .

Таким образом, «благодаря» фальсификаторам истории и их «трудам», последствия непрофессиональных, политически ангажированных, предвзятых и безответственных интерпретаций истории наносят ущерб не столько исторической науке , сколько интересам государства и общества .

В основной своей массе в «исследованиях» фальсификаторов отсутствует источниковая база, игнорируются архивные документы либо выборочно представлены те материалы (в основном, способные вызвать негативный резонанс в обществе), которые заведомо вписываются в желаемую «концепцию».

Однако история как наука должна быть объективной: выводы нужно делать очень осторожно и корректно, опираясь на широкий круг источников, сопоставляя, анализируя, научно аргументируя – только тогда можно приблизиться к постижению исторической правды. События и выдающиеся личности периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. даже по прошествии почти 75 лет вызывают массу противоречивых оценок как в обществе, так и в научной среде.

Ни в коем случае нельзя предавать свою историю, намеренно умаляя или очерняя то, что было сделано в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. во имя Победы, или создавая «концепции» развития событий, идущие полностью вразрез с морально-этическими принципами. Как правильно отметил доктор исторических наук, Советник Министра культуры РФ, Научный директор РВИО М.Ю. Мягков: «Правда о войне не терпит умолчания ни о предательстве собственного народа коллаборационистами, ни о деятельности западных покровителей националистов, убивавших мирных граждан».

Наша задача – не только самим сохранить память о Великой Победе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., но и с правильной точки зрения подать исторический материал подрастающему поколению. Ведь несомненно, это лучшая основа для воспитания молодежи в духе патриотизма, преданности и верности своему Отечеству.

[1] Мединский В.Р. Война. Мифы СССР. 1939-1945. М., 2014. С. 146-147.

[2] Попов Г.Х. Заметки о войне. М., 2005.

[3] Никифоров Ю.А. Методические рекомендации для подготовки лекционных и практических занятий. М., 2014. С. 45.

[4] Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание (под ред. Г.Ф. Кривошеева). М., 2009. С. 53.

[5] Попов Г.Х. Три войны Сталина. М., 2007.

[6] Цит.по: Никифоров Ю.А. Указ. соч. С. 39.

[7] Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. М., 2007.

[8] Мединский В.Р. Указ. соч. С. 130.