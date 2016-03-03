Верность памяти защитников Отечества: сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Верность памяти защитников Отечества: сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Неуважение к предкам –
есть первый признак безнравственности.
А.С. Пушкин
Историческая память народа – непреложная основа его самосознания. История Отечества несет в себе огромный идейный и нравственный заряд, пробуждающий чувство гордости за наш народ, который в дни тяжелых испытаний отстоял свободу и независимость нашей Родины. Память о народных героях всех войн хранится в коллективном сознании общества, давая возможность учитывать уроки прошлого и опираться на его героические примеры.
«У нас не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», – подчеркнул недавно Президент Российской Федерации В.В. Путин. Память о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. является краеугольным камнем нашего общественного сознания и объединяющим фактором для людей независимо от их национальной принадлежности или политических воззрений. Поэтому и неслучайны сейчас попытки «переосмыслить» историю Второй мировой войны таким образом, чтобы выставить нашу страну виновником войны.
«Содействие изучению российской военной истории и противодействие попыткам ее искажения» – одна из Уставных целей и приоритетных линий деятельности Российского военно-исторического общества. Развитие этого направления осуществляется под руководством Председателя РВИО – Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского (входил в «Комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» при Президенте Российской Федерации в 2010-2012 гг.).
Противодействие фальсификации истории и искажению событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. осуществляется Российским военно-историческим обществом на просветительском, научном и воспитательном уровне.
5 марта 2015 г. на состоявшемся заседании Комиссии Центрального Совета Российского военно-исторического общества по противодействию искажения военной истории Отечества ее Председателем был единогласно избран Президент Академии военных наук РФ, генерал армии в отставке, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., доктор военных и доктор исторических наук Махмут Ахметович Гареев.
Среди особо значимых проектов выставочной деятельности РВИО, направленных на противодействие фальсификации истории, можно отметить мультимедийную выставку «Помни. Преступления нацизма. Освободительная миссия Красной Армии в Европе», которая была открыта в Новом Манеже в год 70-летия Великой Победы, 29 января 2015 г. Выставка экспонировалась в Москве, Смоленске, Волгограде, Сочи, Воронеже, Кургане, Омске, Новосибирске, а 15 февраля 2016 г. была открыта в Томске.
Неотвратимость наказаний за преступления против человечества – таков лейтмотив выставки «Советский Нюрнберг», открывшейся в ноябре 2015 г. в Москве. Выставку увидели жители столицы, затем Смоленска, а в настоящее время она находится в Севастополе. Выставка методом «шоковой терапии» воздействует на современного человека, иллюстрируя всю безжалостность и жестокость действий немецко-фашистских захватчиков по отношению к мирному населению.
Научным отделом РВИО подготовлены и опубликованы 10 научных трудов и десятки популярных изданий. Среди наиболее актуальных из них – энциклопедия «Великая Отечественная война. 1941-1945» (М., 2015), в которой аргументированно изложены такие аспекты, как внутренняя и внешняя политика Советского Союза, борьба с агрессором на фронте и подвиг народа в тылу, важнейшие сражения и секретные операции войны.
Боевые действия и роль Военно-Воздушных Сил Красной Армии и Гражданской авиации в период 1941-1945 гг. освещает цикл видеороликов и книга «Герои неба» – масштабный проект РВИО, приуроченный к 70-летию Великой Победы.
Переломному 1942 году посвящена книга ведущего специалиста по истории Второй мировой войны, доктора исторических наук, Научного директора Российского военно-исторического общества М.Ю. Мягкова «1942 год. От «Кремля» к «Марсу» (М., 2015). На основе не известных ранее документов в ней рассказывается о самых знаменитых и «незаметных» сражениях, развернувшихся на гигантском фронте от Ленинграда до Северного Кавказа. Подчеркиваются истоки и последствия достигнутой Красной Армией победы в битве за Сталинград, которая стоит в ряду главных событий мировой военной истории.
За сохранение исторической правды о солдатах и сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. борются профессиональные поисковики, работа которых начинается с архивно-научной подготовки каждой экспедиции. Российским военно-историческим обществом проведены 20 экспедиций (в том числе, 6 разведывательно-поисковых) в Брянской, Калужской, Ленинградской и других областях, в ходе которых были обнаружены останки более 2500 советских воинов.
Работа по установлению имен погибших и пропавших без вести бойцов, поиск неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков солдат позволяют сохранить историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. живой. Это приобретает особую значимость для гражданско-патриотического воспитания молодых людей: в поисковой работе РВИО приняли участие более 1000 детей и подростков, для которых участие в экспедициях стало очень важным опытом.
Отличительной особенностью программы военно-исторических лагерей РВИО, принявших за летний сезон 2014-2015 гг. около 3000 детей и подростков, является историко-просветительский компонент.
К настоящему времени формат детского лагеря с углубленным изучением истории Отечества и погружением в эпоху Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. стал визитной карточкой Общества в области патриотического воспитания молодежи.
Особое место в программе занимает блок «Изучение и сохранение военно-исторического наследия и воинских традиций», в ходе которого участники лагеря с большим энтузиазмом принимают участие в дискуссиях, проходящих в рамках творческих вечеров на темы «Зачем нужно знать историю?» и «Мифы истории». Ребята готовятся к этим вечерам заранее – читают исторические книги, изучают материал по теме – это позволяет подросткам вести диалог, учиться мыслить, формировать свое мнение. Вечерняя программа дня часто завершается просмотром документальных и художественных фильмов, в том числе, прошедших научную экспертизу РВИО.
Положения обучающей программы военно-исторических лагерей РВИО изложены в методических указаниях «Организация работы военно-патриотического лагеря», изданных в 2015 году под редакцией Советника Председателя Российского военно-исторического общества Р.И. Мединского.
Основные факты искажения истории и их контраргументация в доступной для подростков форме будут изложены в Методических указаниях по организации учебного процесса в военно-исторических лагерях РВИО, которые готовятся к изданию весной 2016 года.
Специалистами в области противодействия фальсификации истории, как правило, выделяются темы, при освещении которых чаще всего проявляется стремление «подогнать факты» и тенденциозно их интерпретировать в «антироссийском духе».
Обозначим важнейшие из них.
Тождественность государственного и политического строя нацистской Германии и Советского Союза. Из пропагандистов этой «концепции» выделяется М.Солонин, утверждающий, что оба государства (СССР и Германия) были фашистскими, только Советский Союз представлял собой еще более худший вариант политического устройства. Горькое удивление вызывает название главы, описывающей события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. учебника под редакцией бывшего профессора МГИМО А.Зубова – «Советско-нацистская война 1941-1945 гг. и Россия» (История России. ХХ век. В 2-х т. М., 2009).
Относительно последнего сюжета В.Р. Мединский в своей книге «Война. Мифы СССР. 1939-1945» (М., 2014) приводит цитату из плана «Барбаросса»: «Предстоящая война явится не только вооруженной борьбой, но и одновременно борьбой двух мировоззрений». Ясно показывая, что по странной аналогии, некоторые историки «невзначай повторяют что-то» за рейхсминистром пропаганды Германии Иозефом Геббельсом.
Кроме этого, цели Германии включали уничтожение государственности, культуры русского и других народов СССР, физическое истребление народов Восточной Европы. Руководство Советского Союза подобных целей не ставило.
Превентивность германского нападения на СССР. В 1992–1993 гг. обосновавшийся в Англии беглый «советский разведчик» В.Резун (под псевдонимом Виктор Суворов) опубликовал в России книги «Ледокол» и «День-М», в которых утверждал, что Сталин готовился напасть на Германию 6 июля 1941 г., но Гитлер его опередил на две недели. Этот тезис нашел множество сторонников, в том числе среди «историков» (Ю.Афанасьев, Б.Соколов, М.Солонин, А.Зубов и др.) и писателей (Э.Радзинский, М.Веллер и т.д.). По мнению некоторых современных историков и публицистов в СССР замышляли «освободительный поход» в Европу и вели подготовку к нападению на Германию уже летом 1941 г.
Дальнейшая идеологическая эстафета была подхвачена в сочинениях И.Бунича, В.Бешанова, В.Кольковского и ряда других «авторов», компилирующих новые литературные подделки. Что же касается сочинений самого Резуна, то за истекшие двадцать лет было издано немало работ, в которых показана полная несостоятельность его утверждений и основанной на подлогах аргументации.
Обвинение Советского Союза в «намерении с тыла атаковать Германию» прозвучало из уст официальных представителей рейха уже летом 1941 г., сразу после нападения на СССР. После войны в работах некоторых бывших генералов и офицеров вермахта, стремившихся оправдать своё участие в подготовке и осуществлении плана «Барбаросса», тезис о превентивном характере гитлеровского нападения был повторен.
«Предположения о том, что СССР мог напасть на Германию в 1942 году или позднее, – спекуляции, не имеющие документального подтверждения», – подчеркивает Руководитель научного отдела РВИО Ю.А. Никифоров. Планы стратегического развертывания на этот период Генеральным штабом Красной Армии разработаны не были, никаких программных заявлений по этому поводу руководство СССР не делало.
Некорректный пересмотр или искажение фактов наблюдается и в вопросах относительно начального периода и всего хода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Ситуация на начальном этапе войны. Уже упомянутый М.Солонин «с легкой руки» так охарактеризовал действия Красной Армии в первые недели войны: «… армия не воевала…причиной…стали массовое неисполнение приказов, массовое дезертирство (как явное, так и скрытное), массовая сдача в плен…».
Это утверждение абсолютно необоснованное: в первые же часы войны открылось беспримерное явление – массовый героизм советских солдат и офицеров: это защитники Брестской крепости, участники ожесточенных боев в городах Белоруссии, летчики, прикрывавшие Ленинград, которым уже 8 июля 1941 г. было присвоено звание Героя Советского Союза, и многие другие.
К числу наиболее дискуссионных проблем относятся вопросы о степени готовности нашей страны к войне, причинах поражений Красной Армии в июне 1941 г. Удивительно краткое, емкое и верное объяснение этому вопросу дано в книге В.Р.Мединского: «Немцы были сильнее. Все. «К началу нападения немецко-фашистские войска имели двукратное, а на направлениях главных ударов 4-5-кратное численное превосходство в живой силе и боевой технике». Их было больше, и они, признаемся, умели воевать лучше всех в мире. Остановить немецкую военную машину тогда не мог никто. На тот момент. Вот и все объяснение. Точка. А потом Россия сосредоточилась. Потом сильнее стали мы»[1].
Сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вторая Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция (операция «Марс»), проводившаяся войсками Западного и Калининского фронтов в период с 25 ноября по 20 декабря 1942 г. вызывает среди исследователей большой спор.
Вероятно, это связано с появлением монографии американского историка Д.Глэнца «Крупнейшее поражение маршала Жукова» (М., 2006), где операция «Марс» рассматривается как равнозначная по масштабу и значению операции «Уран». В связи с этим, некоторым современным историкам (как российским, так и зарубежным) история сражений за Ржев стала интересна как средство для критики в адрес Маршала Г.К. Жукова.
«Несмотря на неудачу наступления под Ржевом, советское командование в целом переиграло противника в стратегическом плане, воспрепятствовав переброске немецких войск с московского направления на юг и обезопасив себя от вероятного удара вермахта на Москву», – поясняет Научный директор РВИО М.Ю. Мягков.
Освободительная миссия Красной Армии в Европе. О «бесчинствах» солдат и офицеров Красной Армии на территории Германии много писали Г.Попов, М.Солонин, Б.Соколов, А.Зубов и прочие фальсификаторы: «…Русская армия за свою историю не раз и не два вступала в страны Европы. Но почему только в эту войну – с начала 1945 г. – среди одетых в шинели русские люди оказались чуть ли не толпой грабителей, мародеров, насильников?..»[2].
Основным направлением фальсификации является создание негативного образа военнослужащего Красной Армии: отдельные факты совершенных преступлений против мирных жителей Германии неправомерно выдаются за типичные, характеризующие поведение советских солдат в целом.
Напротив, существуют документы за подписью Сталина: например, директива Ставки ВГК № 11072 от 20 апреля 1945 г., в которой содержался приказ «изменить отношение к немцам как к военнопленным, так и к гражданским. Обращаться с немцами лучше». На основании этого приказа были приняты меры для предупреждения бесчинств в отношении мирного населения.
Ю.А. Никифоров подчеркивает, что документы военных советов фронтов и армий свидетельствуют, что наряду с разъяснительной работой в частях советское командование широко использовало и карательные меры, виновные привлекались к ответственности[3].
Вопрос о потерях Советского Союза. В подаче фальсификаторов этот тезис выглядит так: «Войну выиграли не уменьем, а завалив противника горами трупов своих солдат». Среди сторонников этой идеи - Б.Соколов, подсчитавший, что в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. людские потери Красной Армии погибшими составили 26,4 млн человек. Эти цифры невежественны и абсурдны.
На этот вопрос дает полный ответ книга «Великая Отечественная без грифа секретности» (М., 2009). Комиссия по определению потерь работала под руководством генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева, согласно подсчетам которой общее число людских потерь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. составило 26, 6 млн. человек[4], а наши безвозвратные потери составили 8 миллионов и почти 700 тысяч против 7 миллионов и 400 тысяч немецких.
Результаты статистического исследования, выполненного в Генеральном штабе ВС РФ, приняты сообществом специалистов-историков как надежная база для дальнейшего уточнения названных цифр.
Очернение собственной истории – это вне всякого сомнения предательство памяти павших и ныне живущих Защитников Отечества. В настоящее время происходит:
Дегероизация истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Современным детям и подросткам нужны примеры настоящих Героев Отечества. В погоне за деталями и конструированием событий «объективной» истории сейчас отрицаются или очерняются подвиги героев, ставших символами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Зои Космодемьянской, Николая Гастелло, Александра Матросова, 28 панфиловцев. Безусловно, история требует тщательной проработки событий в соответствии с новыми фактами, но только делать это нужно, не умаляя того факта, что люди гибли, принимая зачастую поистине мученическую смерть.
«Урок Великой Отечественной, который нам следовало бы усвоить получше, – это урок массового героизма», – подчеркивает В.Р. Мединский. Отрицание или оценка необходимости тех подвигов через более чем 70 лет – абсолютная неблагодарность и оскорбление светлой памяти всех павших и живущих ныне защитников Отечества.
Оправдание власовцев. Проблема коллаборационизма в годы Второй мировой войны является одной из наиболее сложных, поскольку численность коллаборационистов всячески преувеличивается (1 миллион, 10 миллионов), а генерал Власов и власовское движение, в силу разных причин, получает моральное оправдание.
Вот как рассуждает Г.Попов, приводя количественные данные (разумеется, максимальные): «Никогда в русской истории такое количество русских людей не сотрудничало с врагом»[5].
Хотя даже немецкий историк, специалист по истории военного плена Кристиан Штрайт отмечает: «Утверждение, что в целом от 800 тыс. до 1 млн. советских граждан, которые, в той или иной форме, делали это сознательно…проходит мимо исторических реальностей»[6].
Известный историк-международник Н.А. Нарочницкая выразила ключевую мысль: «Исторически невозможно оправдать попытки развязать войну гражданскую за спиной войны Отечественной»[7]. Эти моменты необходимо доносить до современной молодежи, которая может не знать исторических фактов, но должна иметь четкие нравственные ориентиры, которые помогут сформировать свое мнение относительно сложных вопросов.
Иногда слышны рассуждения о цене Великой Победы или фигурируют размышления об альтернативных вариантах развития событий (как, например, рассуждения о целесообразности борьбы за жизнь блокадного Ленинграда).
О циничных рассуждениях насчет «цены Победы» прекрасно высказался Научный директор РВИО М.Ю. Мягков: «Бухгалтерский подсчет в этом вопросе не правомерен и аморален. Как по отношению к погибшим, так и к выжившим».
Бесчеловечность содеянного врагом на нашей земле в период 1941-1945 гг. является однозначным ответом на малодушные и предательские мысли о том, что «раз цена Победы велика, может, надо было сдаться и жить под немцами».
Со ссылкой на немецкий Генеральный план «Ост», направленный на истребление славянских народов и колонизации территорий СССР, четкий ответ дает в своей книге В.Р. Мединский: «Пораженцы говорят, что, завоевав Россию, нацисты избавили бы нас от коммунизма. Верно, избавили бы. Только для того, чтобы тут же утвердить нацизм. И нам в этой системе – места не было бы. История всех народов СССР стала бы историей недолюдей, рабов, выброшеных из цивилизации»[8].
Таким образом, «благодаря» фальсификаторам истории и их «трудам», последствия непрофессиональных, политически ангажированных, предвзятых и безответственных интерпретаций истории наносят ущерб не столько исторической науке, сколько интересам государства и общества.
В основной своей массе в «исследованиях» фальсификаторов отсутствует источниковая база, игнорируются архивные документы либо выборочно представлены те материалы (в основном, способные вызвать негативный резонанс в обществе), которые заведомо вписываются в желаемую «концепцию».
Однако история как наука должна быть объективной: выводы нужно делать очень осторожно и корректно, опираясь на широкий круг источников, сопоставляя, анализируя, научно аргументируя – только тогда можно приблизиться к постижению исторической правды. События и выдающиеся личности периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. даже по прошествии почти 75 лет вызывают массу противоречивых оценок как в обществе, так и в научной среде.
Ни в коем случае нельзя предавать свою историю, намеренно умаляя или очерняя то, что было сделано в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. во имя Победы, или создавая «концепции» развития событий, идущие полностью вразрез с морально-этическими принципами. Как правильно отметил доктор исторических наук, Советник Министра культуры РФ, Научный директор РВИО М.Ю. Мягков: «Правда о войне не терпит умолчания ни о предательстве собственного народа коллаборационистами, ни о деятельности западных покровителей националистов, убивавших мирных граждан».
Наша задача – не только самим сохранить память о Великой Победе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., но и с правильной точки зрения подать исторический материал подрастающему поколению. Ведь несомненно, это лучшая основа для воспитания молодежи в духе патриотизма, преданности и верности своему Отечеству.
[1] Мединский В.Р. Война. Мифы СССР. 1939-1945. М., 2014. С. 146-147.
[2] Попов Г.Х. Заметки о войне. М., 2005.
[3] Никифоров Ю.А. Методические рекомендации для подготовки лекционных и практических занятий. М., 2014. С. 45.
[4] Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание (под ред. Г.Ф. Кривошеева). М., 2009. С. 53.
[5] Попов Г.Х. Три войны Сталина. М., 2007.
[6] Цит.по: Никифоров Ю.А. Указ. соч. С. 39.
[7] Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. М., 2007.
[8] Мединский В.Р. Указ. соч. С. 130.