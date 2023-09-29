Пýтин, Владимир Владимирович

Пýтин, Владимир Владимирович (род. 07.10.1952, Ленинград) — российский государственный деятель, Президент Российской Федерации в 2000–2008 и с 2012. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 1976–1991 работал в Комитете государственной безопасности (КГБ). В 1979 окончил курсы переподготовки Высшей школы КГБ, в 1985 — одногодичный институт КГБ. В 1985–1990 — сотрудник разведки в Дрездене (ГДР). В 1990 работал помощником ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам. С мая 1990 — помощник председателя Ленинградского совета А. Б. Собчака. С июня 1991 — председатель комитета по внешним связям мэрии Ленинграда, Санкт-­Петербурга. С марта 1994 — 1‑й заместитель председателя правительства Санкт-­Петербурга. В мэрии Санкт-­Петербурга с П. работали Д. А. Медведев, И. И. Сечин, А. Л. Кудрин, В. А. Зубков, А. Б. Миллер, Г. О. Греф и другие будущие руководители периода правления П. После поражения А. Б. Собчака на выборах губернатора в августе 1996 П. перешел на работу в Москву заместителем управляющего делами Администрации президента П. П. Бородина. Кандидат экономических наук (1997). С 26 марта 1997 — заместитель руководителя Администрации президента, начальник Главного контрольного управления. С 25 мая 1998 — первый заместитель руководителя Администрации президента РФ. С 25 июля — директор Федеральной службы безопасности. С 26 марта 1999 также секретарь Совета безопасности.

9 августа 1999 назначен исполняющим обязанности (и. о.) председателя правительства, 16 августа утвержден Государственной думой в качестве председателя правительства. Б. Н. Ельцин заявил, что видит его своим преемником на посту президента. П. выступил одним из инициаторов второй чеченской кампании 1999–2000. Движение «Единство», поддерживавшее П., добилось успехов на выборах в Государственную думу 1999. После отставки Б. Н. Ельцина 31 декабря 1999 П. стал и. о. президента России. Победил на выборах 26 марта 2000.

П. взял курс на укрепление федеральной власти и правопорядка. 13 мая 2000 принял указ «О полномочном представителе президента РФ в федеральном округе», которым заменил представителей в каждом из 89 субъектов федерации полномочными представителями президента РФ в 7 федеральных округах. 19 мая П. внес в Думу закон о выборах Совета Федерации (СФ), который лишал губернаторов права занимать в нем места. 1 сентября был учрежден совещательный Государственный совет с участием губернаторов. В 2004 по инициативе П. был введен порядок выборов губернаторов законодательными собраниями региона по представлению президента.

Сотрудничество президента и парламента России позволило в 2000–2002 осуществить важные правовые реформы — принять важнейшие кодексы: налоговый, уголовно-процессуальный, административный, трудовой и др. Налоговый кодекс резко снизил подоходный налог (до 13 %), что способствовало росту его собираемости. 8 декабря 2000 П. утвердил государственную символику РФ, включая гимн на музыку 1943 года.

В своей политике П. опирался на центристское большинство Государственной думы (с 2001 — « Единая Россия »), что обеспечило поддержку законодательных инициатив президента. Политическая стабильность в период правления П. и рост цен на энергоносители способствовали экономическому росту 1999–2008. Во внешней политике в 2001–2003 П. придерживался стремления к союзу с партнерами по «Антитеррористической коалиции» в борьбе против международного терроризма, но выступил против односторонних действий США в обход ООН, таких как вой­на в Ираке, осудил действия США в Ливии и Афганистане. Было ликвидировано российское военное присутствие на Кубе, во Вьетнаме, Боснии и Косово. Начиная с речи в Мюнхене 10 февраля 2007 П. усиливал критику внешней политики государств НАТО. 14 октября 2004 Китаю были переданы о. Тарабарова и половина о. Большой Уссурийский, что обеспечило завершение последнего территориального спора с КНР. В 1‑й половине 2000‑х важной проблемой оставались военные действия на Кавказе и терроризм. Но в середине 2000‑х ситуацию в регионе удалось стабилизировать.

14 марта 2004 П. был переизбран на второй президентский срок.

В 2005 были введены новые нормы регистрации партий, их количество значительно сократилось — до семи. С 2004 по инициативе П. выборы в Государственную думу стали производиться только по партийным спискам. На выборах 2007 «Единая Россия» получила конституционное большинство в Государственной думе.

2 марта 2008 при поддержке П. президентом был избран Д. А. Медведев. 8 мая П. стал председателем правительства. Испытанием для его кабинета стал начавшийся в 2008 мировой экономический кризис. В качестве главы правительства П. обеспечил вступление России во Всемирную торговую организацию. В октябре 2011 им было подписано соглашение о зоне свободной торговли России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Молдавии, Киргизии и Таджикистана.

4 марта 2012 П. был вновь избран президентом РФ. В феврале 2014 были успешно для России проведены Олимпийские игры в Сочи, в подготовке которых П. активно участвовал. П. был инициатором и организатором принятия республики Крым и г. Севастополь в состав РФ в феврале-­марте 2014. 30 сентября 2015 начал военную операцию РФ в Сирии. В 2018 санкционировал повышение пенсионного возраста в РФ. 14 марта 2020 подписал закон о поправках в Конституцию РФ. 21 февраля 2022 подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик. 24 февраля объявил о начале специальной военной операции с целью защиты людей, которые «подвергаются геноциду», а также «демилитаризации и денацификации» Украины. 30 сентября подписал договор о включении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей.

Соч. : Избранные речи и выступления. М., 2008.

Лит. : Россия и мир в 2020 г. М., 2005; Два президентских срока В. В. Путина. Динамика перемен. М., 2008; Прибыловский В. В. Перекличка Владимира Путина. М., 2013; Дорофеев В., Соловьев А., Башкирова В. Россия 2000‑х. Путин и другие. М., 2015. А. В. Шубин.