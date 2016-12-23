Путин. Прямая линия победителя Если в двух словах, это была речь внешне уставшего, но спокойного и уверенного в себе, в своей стране, в своих возможностях и своей правоте, человека. Мир совершает очередной кардинальный разворот от имперского проекта глобализации в пользу межправительственного проекта, от модели «мирового жандарма» к новому Вестфалю (или к новой Ялте) в его расширенном варианте (с участием Ирана, Китая, Индии, Бразилии и т.д.). Есть ли в этом заслуга России и Владимира Путина лично? Безусловно. На чтение: 1 минута

В отличие от прошлогодней пресс-конференции, которая больше напоминала встречу с Дедом Морозом, который накануне Нового Года решал региональные проблемы (вплоть до строительства детской площадки), нынешняя встреча Владимира Путина с мировыми СМИ оставила впечатление подведения итогов проделанной за год работы.

Почти четыре часа (без перерыва) ответов на самые разнообразные вопросы, и ни одного срыва, ни одной попытки объяснить свои трудности происками «стратегического партнёра». Как и в недавнем Послании – никаких заискиваний, никаких иллюзий и завышенных ожиданий в отношении будущего. Отличие же от Послания – в том, что на прямой линии больше внимания досталось окружающему миру.

Если в двух словах, это была речь внешне уставшего, но спокойного и уверенного в себе, в своей стране, в своих возможностях и своей правоте, человека. Не стоит повторять формулу западной прессы о десяти «подвигах Путина», хотя это и льстит национальному самосознанию. В принципе, если верить мировым СМИ, Путин имел на это полное право. Клинтон дискредитировал, Трампа в президенты США провёл, Великую Британию от ЕС отколол, беженцами Европу наводнил, «Калибрами» Америку мирового доминирования лишил, Турцию из цепких лап НАТО практически вырвал, Иран в мировую политическую повестку вернул, Алеппо взял, с Саудовской Аравией по нефтяным квотам общий интерес нашел, прорыв в сторону Японии совершил…

При этом вышеперечисленный событийный ряд реален, и он требует своего осознания. Сведение же к обобщению событий уходящего года приводит к выводу, что попытка наведения глобального (универсального) порядка по единому лекалу провалилась. Очередной «крестовый поход» цивилизаторов потерпел поражение. Выяснилось, что лишение стран национальных амбиций ведёт не к новой организации человеческого общества, а к его хаотизации.

Вывод подтверждается маргинализацией американского проекта глобализации и поражением Клинтон на выборах в США. Брекзитом и системным кризисом Евросоюза. Кровавой каруселью на Ближнем Востоке и выросшим самосознанием (не без имперских перегибов) Турции. Возвращением Саудовской Аравии к сбалансированной политике в области нефтяных цен и креном Японии в сторону России.

Мир совершает очередной кардинальный разворот от имперского проекта глобализации в пользу межправительственного проекта, от модели «мирового жандарма» к новому Вестфалю (или к новой Ялте) в его расширенном варианте (с участием Ирана, Китая, Индии, Бразилии и т.д.). Есть ли в этом заслуга России и Владимира Путина лично? Безусловно.

То, что Россия стала оплотом нового консерватизма (опорной точкой сопротивления), а Путин – олицетворением национальных интересов, сегодня ни у кого сомнений не вызывает. Все ключевые международные проекты Владимира Путина с момента его первого президентства (ЕАЭС, ШОС и БРИКС) строятся на принципах межгосударственного паритета. Всё это время позиция России была понятной и прозрачной (без двойных подходов и передёргивания фактов) как прямая линия: государство главный субъект международного права, и суверенитет – обязательное условие этой субъектности.

Сегодня лидерство Путина не отрицают даже представители отечественной либеральной (антигосударственной) мысли. Сомнению они подвергают не статус Путина, а принцип приоритета национального над общим и приоритет национального большинства в выработке решений. Представители зарубежной либеральной мысли в этом напрямую Путина обвиняют.

Тут важно понимать, что это не американский, ближневосточный или европейский кризис. Это общемировой идейный кризис. Это экзистенциональный выбор, который мир уже делал в конце XIX-начале ХХ века: тогда экономическая глобализация достигла уровня, который превышал даже сегодняшний. Это необходимость вновь ответить на те вопросы (где мы? и кто мы?), на который не дали ответы ни Pax Britannica, ни Третий Рейх, ни Советский проект, ни свободный рынок по-американски.

Поворотным моментом стали выборы в США. Победа Клинтон означала бы продолжение военного сценария глобализации под видом «демократизации». Победа Трампа означает, что разворот начинается внутри Америки. При этом надо понимать, что сворачивание (ограничение) глобального влияния США ставит вопросов не меньше, чем его продолжение. За последние 30 лет девальвированы были практически все институты межгосударственного взаимодействия, включая Совет Безопасности ООН.

Предстоит выработка нового формата мирового устройства, и каждой стране придётся искать собственное место в этом мире. Обманываться не стоит: перелом не значит победа. Впереди выработка своей (прежде всего, экономической) модели развития, которая должна базироваться на собственном драйвере роста. Проекты розничной распродажи (приватизация) своего имущества в надежде на капитализацию за чужой счет должны быть закрыты.

Вопросов и задач впереди ещё очень много. Но сам факт того, что эти вопросы мы себе задаём сами и сами ищем на них ответы, свидетельствует не просто о возвращении мировой субъектности России, а о её признании всем миром. Как сказал недавно мой хороший друг (международный журналист), который по долгу службы очень часто общается с зарубежными коллегами на организационном уровне: «Быть русским вновь очень приятно».

На вопрос «виноват» ли в этом Путин, каждый должен ответить сам для себя.