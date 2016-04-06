Памятка для Европы: чем полезны русские солдаты на постаментах Памятка для Европы: чем полезны русские солдаты на постаментах На чтение: 2 минуты

На прошлой неделе польский Институт национальной памяти – головное государственное учреждение официальной религии русоненавистичества – выступил с инициативой избавиться от 500 памятников советским воинам-освободителям. Это не прецедент, а продолжение вдумчивой политики осквернения и уничтожения воинских мемориалов – уже в этом году в городке Пененжо успели снести памятник генералу Черняховскому, погибшему в боях за освобождение Польши в 1945 г.

Конечно, это возмутительно.

Конечно, прав, Владимир Мединский : «В первую очередь, это оскорбительно и для поляков – ведь речь идёт о той трагической и героической странице истории Польши, когда её народ, её солдаты плечом к плечу с советскими воинами сражались за освобождение своей родины».

И, конечно, у нас есть основания тревожиться за самочувствие не чуждого нам народа, который мы за врага никак не считаем.

Однако это не просто лирика. Это тот самый случай, когда упражнения с историческим сознанием имеют вполне прикладное значение. Ведь когда переписывают прошлое – это не умозрительная «фальсификация истории», это культурное обоснование какого-то очень нехорошего будущего. И не только польского.

Чему такому учит нас исторический опыт, что сегодня наши европейские братья считают его неуместным и объявляют «крестовый поход»?

***

…Кстати, а кто нам вообще сказал, что нацизм и фашизм – это плохо?

Негодность их не была определена исторической эволюцией и лабораторными исследованиями. Нацистская идеология и фашистские режимы возникли не по чьей-то случайной глупой прихоти, а в результате вполне естественного развития прогрессивной европейской мысли и как вполне естественное решение злободневных проблем первой трети ХХ века. Нацистская идеология и фашистские режимы не обанкротились в политической практике: подданные Евросоюза... то есть Третьего Рейха были вполне счастливы, сжигая в печах Освенцима евреев и истребляя русских недочеловеков, и демонстрировали при этом рост благосостояния и конкурентоспособности с улучшением делового климата пополам. Что не так-то?

Внимание, ответ: у утверждения, что нацизм и фашизм это плохо, есть только одно доказательство. Вот оно:

Негодность нацизма и фашизма была категорически доказана по итогам продолжительной научной дискуссии мирового масштаба, где одна из сторон (наша) выкатила в подтверждение своей правоты такие тяжеловесные и неопровержимые аргументы, как Т-34, Ил-2, «Катюша», эффективность своего государства и мощь своего народа.

***

То, что мы сегодня называем «уютным европейским домом», передовой цивилизацией с изящными искусствами и справным хозяйством, – это то, к чему принудил Европу в середине ХХ века советский солдат.

И монументы, расставленные на политой его кровью европейской земле, – это не просто дань памяти воину-освободителю. Это часовые культурного пространства. Десятилетиями хранят они мир и покой в загадочной европейской душе.

Вот заискрит в какой буйной головушке очередная прогрессивная мысль – а тут на него строго смотрит гранитный солдат в красноармейской гимнастёрке, и «тридцатьчетвёрка» с постамента укоризненно покачивает пальчиком калибра 85 мм. Ну-ка, мол, охолони, хлопчик – не помнишь разве, как в прошлый раз всё закончилось? Вот то-то же – давай-ка обратно к искусствам и хозяйству, займись чем-то полезным и богоугодным.

Демонтаж памятника генералу Черняховскому в Польше.

***

Но прошли уже эти десятилетия.

И опять стоят перед нашими международными партнёрами злободневные проблемы. И бурлит опять прогрессивная мысль. И всё в том же направлении: чтобы гешефты элит не страдали, чтобы европейцы с любым цветом кожи их с энтузиазмом обеспечивали, и чтоб всё это за чей-то счёт. И, главное – чтоб думали, что им за это ничего не будет.

И такому вот современному изводу прогрессивной мысли очень мешает исторический опыт ХХ века. Очень мешает русский гранитный часовой.

Естественное решение – от него избавиться. Нет памятника – нет неуместного исторического опыта.

И, мол, на этот раз обязательно получится. И ничего за это не будет.

Да?

«Фальсификации истории» и «война с памятниками» – только и исключительно об этом.

P.S. Кстати, в наших широтах есть и свои энтузиасты «войны с памятниками». Так что к нам – тоже относится.

Обложка: «Воин-освободитель» — монумент павшим в боях за Берлин советским воинам на военном мемориале в Трептов-парке в Берлине. Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Я. Б. Белопольский, художник А. А. Горпенко, инженер С. С. Валериус. Открыт 8 мая 1949 года.

Источник: https://ru.wikipedia.org

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