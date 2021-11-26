КИРИЕНКО Сергей Владиленович

Российский государственный деятель, глава правительства в марте-августе 1998 г.

В 1984 г. окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, работал на заводе «Красное Сормово», стал секретарем комитета ВЛКСМ завода, затем первым секретарем Горьковского обкома ВЛКСМ. В 1990 г. избран депутатом Горьковского облсовета. В 1992 г. ушел в бизнес. Один из «молодых реформаторов», по инициативе Б. Немцова 13 мая 1997 г. стал его заместителем в качестве министра топлива и энергетики, с 20 ноября 1997 г. - министр топлива и энергетики. Стремясь придать новый импульс реформам, Б. Ельцин отправил в отставку правительство В. Черномырдина, но его преемником 23 марта 1998 г. назначил наименее известного из «молодых реформаторов» С. Кириенко. Его кандидатура была утверждена Государственной думой только с третьей попытки 24 апреля.

Авторитету правительства мешала его непоследовательность – выступая за наведение порядка и равноправие коммерческих организаций во взаимодействии с правительством, «молодые реформаторы» сохраняли более тесные отношения с некоторыми финансовыми организациями. Ударом по авторитету правительства стала «рельсовая война» 1998 г. Перед правительством встала проблема падения цен на нефть и стремительно нараставшего долга по государственным краткосрочным обязательствам (ГКО). Попытка решить эту проблему привела 17 августа к дефолту 1998 г. Кириенко был отправлен в отставку 23 августа, в самом начале действий по преодолению финансового кризиса, что только обострило его. К власти был возвращен В. Черномырдин , который не смог найти выход из ситуации и не был утвержден Государственной думой.

В декабре 1998 г. Кириенко возглавил политическое движение «Новая сила», которое вошло в Союз правых сил (СПС). В 1999 г. Кириенко стал сопредседателем СПС и его формальным лидером, в 2000 г. – возглавил его фракцию в Государственной думе. 18 мая 2000 г. – 14 ноября 2005 г. – полночный представитель президента в Поволжском федеральном округе. В 2005-2007 гг. – глава Федерального агентства по атомной энергии РФ, с 2007 г. – директор Государственной корпорации «Росатом».

Действительный государственный советник РФ 1 класса (2000 г.).

Исторические источники:

Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М., 2000;

Немцов Б.Е. Исповедь бунтаря. М., 2007.

Автор статьи: Шубин А.В.