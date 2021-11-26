ИНСПЕКЦИЯ ВОЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ВОЕННАЯ (от лат. inspectio - осмотр):
1) Центральный орган управления Министерства обороны РФ, предназначенный для инспектирования состояния Вооружённых Сил, выполнения ими мероприятий плана строительства Вооружённых Сил, иных вопросов, определяемых министерством обороны Российской Федерации, коллегией Министерства обороны, в целях анализа и координации деятельности центральных органов военного управления и иных подразделений Министерства обороны; подчиняется первому заместителю министра обороны Российской Федерации.
Создана в июле 2002 года, когда приказом министра обороны Российской Федерации утверждено Положение о Военной инспекции и её штат.
Задачи инспектирования войск в российской армии решались начиная с первой половины XVI века, но вплоть до 1918 года не существовало единого центрального органа военного управления, осуществлявшего комплексный контроль за поддержанием вооруженных сил в должной боевой готовности. Впервые формирование единого органа инспектирования войск начато в 1918 году. Реввоенсовет Республики 16 сентября 1918 года утвердил Положение о Высшей военной инспекции РККА и её штат. В сентябре 1919 года образована Военная и морская инспекция при РВСР, переименованная в январе 1922 года в Инспекцию Красной Армии и Красного Флота, затем в Инспекцию при РВСР. В апреле 1924 года Инспекция расформирована, а на её базе создан Инспекторат РККА, преобразованный перед Великой Отечественной войной в Инспекцию РККА. В 1945 году для проведения проверок подготовки войск и состояния их боевой готовности созданы главные инспекции в Сухопутных войсках, ВВС и ВМФ. В 1947 году в Вооруженных Силах СССР образована Главная инспекция Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны СССР - главным инспектором. Организационная структура Главной инспекции Министерства обороны видоизменялась в зависимости от потребностей в осуществлении контрольных функций. С конца 1980-х годов она состояла из инспекций: подготовки штабов, Сухопутных войск, РВСН, Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, Войск ПВО, ВВС, ВМФ, вооружения, Тыла. Её возглавляли Маршалы Советского Союза Л.А. Говоров, И.С. Конев, И.Х. Баграмян, К.К. Рокоссовский, К.С. Москаленко, генералы армии М.В. Захаров, И.Е. Петров и др.
2) Орган военного управления некоторых государств, осуществляющий руководство родом войск, службой и т.п.
В России Военные инспекции учреждены в 1796 году и до 1862 года выполняли функции управлений военных округов. Они располагались в 12 районах и вскоре были преобразованы в штабы дивизий. В 1806 году из 14 военных инспекций оставлены Кавказская (в 1807 году преобразована в 19-ю и 20-ю пехотные дивизии), Оренбургская и Сибирская (преобразованы в 23-ю и 24-ю пехотные дивизии). С 1862 году в штабах военных округов созданы инспекторские отделения. В 1812-1865 годах комплектованием армии личным составом занимался Инспекторский департамент Военного министерства, который в январе 1865 года включён в состав Главного штаба. В Морском министерстве в 1827 году образован свой Инспекторский департамент для заведования личным составом, портами и заведениями флота (в 1884 году переименован в Главный морской штаб). В 1721 году в центральном аппарате российской армии учреждены должности генерал-инспекторов, просуществовавшие до 1917 года (с 1909 года подчинялись непосредственно военному министру).