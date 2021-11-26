ГРЫЗЛОВ БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ГРЫЗЛОВ БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - российский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Окон­чил Ле­нинградский элек­тро­тех­нический институт свя­зи имени М.А. Бонч-Бруе­ви­ча (1973). Ра­дио­ин­же­нер, спе­циа­лист в об­лас­ти кос­мической свя­зи. В 1977-1996 годы ве­ду­щий кон­ст­рук­тор, ру­ко­во­ди­тель под­раз­де­ле­ния ле­нинградских про­из­водственных объ­е­ди­не­ния «Элек­тро­при­бор». Депутат Государственной ду­мы 3-го (2000-2001 годы; председатель фрак­ции «Един­ст­во») и 4-го (с 2003) со­зы­вов. Член по­сто­ян­ной де­ле­га­ции от Государственной ду­мы в Пар­ла­мент­ской ас­самб­лее Со­вета Ев­ро­пы (до 5.4.2001). Министр внутренних дел РФ (28.3.2001-24.12.2003); председатель выс­ше­го со­ве­та пар­тии (с но­ября 2002) и председатель пар­тии (с но­ября 2004) «Еди­ная Рос­сия».

Пред­се­да­тель Государственной ду­мы (2003 - 2011). Председатель Пар­ла­мент­ско­го со­бра­ния Сою­за Бе­ло­рус­сии и Рос­сии. По­сто­ян­ный член Со­ве­та безо­пас­но­сти РФ (с апреля 2004).