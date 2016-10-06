Государственный разворот. Новая Дума и форма правления «путинского большинства» Гром победных барабанов «Единой России» утих. Главный творец победы пересел из кресла замглавы Администрации президента в кресло спикера Госдумы. Пора поговорить за результат. Но не о процентах, а о качественном изменении политического ландшафта страны. На чтение: 2 минуты

Гром победных барабанов «Единой России» утих. Главный творец победы пересел из кресла замглавы Администрации президента в кресло спикера Госдумы. Пора поговорить за результат. Но не о процентах, а о качественном изменении политического ландшафта страны.

Политическая повестка и интрига выборов

Предвыборная борьба шла не за политическую повестку, а внутри неё. Повестку сформировал Крым, Донбасс и Сирия, а персонифицировал Владимир Путин. При 86%-ном рейтинге поддержки политики президента по-другому и быть не могло.

И в конечном итоге конкуренция свелась к одному вопросу: за государственное строительство и планомерную модернизацию государства (несовершенного, конечно, но реально существующего) – и за радикальный пересмотр признаков современной российской государственности вплоть до её демонтажа (политического, ценностного и даже территориального).

Результат налицо.

По факту «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» боролись за право называться большим «запутинцем», чем другие. Они и победили. Партии, выступившие с альтернативной повесткой, добились результата в пределах статистической погрешности, распределив между собой те самые, оставшиеся от рейтинга Путина, 14%.

Здесь важно понимать, что шансы партии власти в борьбе за политический капитал президента объективно были ниже, чем у остальных партий. Официальное лидерство премьер-министра, не позволяло кандидатам по партийным спискам «Единой России» критиковать правительство за рост цен, инфляцию, непопулярные решения и их социальные последствия. Другие партии имели на это карт-бланш.

Однако настоящей интригой этих выборов стал не спектральный анализ общественных настроений, а феномен внутриполитического рейтинга президента, который позволял добиться любого расклада в Государственной Думе. Даже победы КПРФ при условии прямой поддержки первого лица. Главный вопрос – идеологическое содержание рейтинга президента и его возможная эволюция.

От какого кризиса мы уходим

Сразу после выборов наблюдатели стали говорить о «левом развороте» страны. В качестве обоснования приводится общепартийный идеологический кризис (выбор по первому лицу) и толкотня на левом (социалистическом) фланге партий, составивших новую думскую оппозицию «Единой России».

Нетрудно заметить, что первый тезис полностью противоречит второму. Кроме того, идейный кризис (запрос на лидерство) сегодня наблюдается во всём мире, а социалистической риторикой грешили и грешат два самых ярких кандидата на грядущих американских выборах, Трамп и Сандерс. Из этого никак не следует, что в США назревает «красный» реванш, хотя бы потому, что «красного» режима там никогда не было.

На самом деле говорить сегодня надо не о «красном» или социалистическом, а о социальном развороте. Рушатся не просто идейные устои, рушится модель мирового устройства (общественный уклад).

25 лет в мире господствовала идея открытых рынков и полного устранения государства не только из экономики, но и вообще из регуляторных механизмов общества. Факторы национальной идентичности и собственности нации на стратегию развития были объявлены пережитком прошлого. Неолиберальная идея была объявлена всесильной, потому что она верная. Строящаяся на её основе социальная модель поведения опиралась на переходные процессы в десятках стран мира, включая Россию. В первую очередь имеются в виду:

- развал военно-политических блоков и уход на второстепенные роли задач обеспечения безопасности;

- перераспределение границ экономического и политического суверенитета;

- кризис национальной самоидентификации и утрата социальной проектности;

- массовая приватизация государственной собственности, её уход в тень и рост нелегальных доходов, коррумпирующих процесс формирования новой государственности.

Проще говоря, государство как институт общественного устройства в течение 25 лет подвергалось целенаправленному разрушительному воздействию со стороны транснационального бизнеса.

Русский ответ: идеология суверенитета

Сегодня мы переживаем обратный процесс (реакцию): вопросы, которые, казалось, ушли в никуда навечно, неожиданно возвращаются. Мир вступает в фазу активного восстановления в правах института государства с неизбежными в таких случаях перегибами.

Общество ищет свою новую национальную идентичность, и находит новых героев в мифологизированном прошлом. Отсюда «Бессмертный полк» и всплеск интереса к Сталину в России, к Де Голлю – во Франции, и «капитан Америка» с Бэтмэн – в США.

Процесс самоидентификации носит очень болезненный и взрывоопасный характер. Идёт пробуждение к жизни тектонических сил истории. Рушатся ожидания целого поколения. Под угрозой оказался огромный объём средств, инвестированных в победу «единственно верного учения». Силы, которые несут основные потери от смены парадигмы, представляют сегодня наибольшую опасность. Именно они (не ИГИЛ и Аль-Каида) являются реальной базой терроризма.

Любая попытка рассматривать современные процессы через призму понятий прошлых эпох (левые – правые, социализм – капитализм) изначально ошибочна. Нельзя использовать старые методы для решения вновь возникающих проблем.

На самом деле все эти понятия, а также их конкуренция или конвергенция, вполне помещаются в плоскости суверенитета. Суверенитет – это и есть та самая идеология , которая не прописана в Конституции как обязательная и единственно верная, но по факту стала именно такой. Именно она, кроме собственно фигуры самого президента, по умолчанию и интуитивно связывает воедино «путинское большинство», делает его фактором государственной политики – и внутренней, и внешней.

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Невозможно заручиться процедурными гарантиями от угроз будущего. Попытка же формализовать политический фактор «путинского большинства» через конституционное большинство и резко помолодевшую Думу представляется мне пока что именно процедурной.

Между тем своей позицией по Крыму, Донбассу и Сирии Владимир Путин вызвал к активности совершенно иной (не Болотный) социальный слой общества. Если этот слой будет обманут в своих ожиданиях, не получит право на участие в выработке решений, а пробудившуюся общественную энергию попробуют загнать в привычные (легко идентифицируемые и понятные для современной элиты) манипулятивные схемы, то Россия упустит свой шанс на будущее.