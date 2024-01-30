11 класс | История России

МОСКОВСКИЕ ПРОТИВ ПИТЕРСКИХ. ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО СТАЛИНА

РЫБАС С.

Данная история относится к периоду «позднего Сталина», когда перед его ближайшим окружением встал вопрос о преемнике вождя. Среди всех конфликтов того времени она выделяется тем, что в ней отразилась основная проблема государственного устройства страны, соперничество центральной власти и региональных, в том числе и национальных элит, в данном случае — русского руководства. Святослав Рыбас впервые исследует проблему во всей ее сложности, учитывая практически все сопутствовавшие ей аспекты и сделавшие «ленинградское дело» трагедией, имеющей прямое отношение к острейшим проблемам современной России.