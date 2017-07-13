Сказки Кулдигского леса В НАТО бурно обсуждали видео о "Лесных братьях" и даже рекламировали его на своих своих аккаунтах в социальных сетях. Понятное дело, НАТО не будет снимать кино, как «лесные братья» насиловали своих же латышек, как грабили и убивали своих же латышей. Установка была найти хоть что-то, где они воевали бы против настоящих солдат. Да, стычки с войсками НКВД (затем МГБ) и Красной Армии бывали. Правда, оканчивались они почти всегда весьма плачевно для «борцов за независимость»...

Несколько лет назад в НАТО бурно обсуждали видео о "лесных братьях" и даже рекламировали его на своих своих аккаунтах в социальных сетях. Нам же предстоит разобраться, что из сказанного было правдой, что вымыслом, и каким на самом деле «массовое партизанское движение» в Прибалтике.

Понятное дело, НАТО не будет снимать кино, как «лесные братья» насиловали своих же латышек, как грабили и убивали своих же латышей. Установка была найти хоть что-то, где они воевали бы против настоящих солдат. Да, стычки с войсками НКВД (затем МГБ) и Красной Армии бывали. Правда, оканчивались они почти всегда весьма плачевно для «борцов за независимость».

Поэтому основными жертвами прибалтийских партизан становились гражданские лица, причем, свои же соплеменники. Вот скажем, бой у бункера близь посёлка Иле 17 марта 1949 года: 3 часа, и убиты 9 лесных братьев (7 латышей и 2 литовца), а в плен попали 15 (8 латышей, 7 литовцев). Какими силами располагали чекисты? 120 бойцов. Каковы были потери НКВД? 5 раненых и убитых. И об этом пишут сами латышские исследователи.

Но вот в упомянутом выше видео, благодаря творческой переработке исторических событий, изображена эпических масштабов битва при Апузниеках (Āpuznieki, хутор между посёлками Кабиле и Ренда), случившуюся в 1946 году в лесах под Кулдигой, где 25 «лесных братьев» лейтенанта Эвалда Пакулиса (кличка „Šerifs”) сражались против... 200 чекистов. И якобы наголову разбили последних. По мнению латышских историков, это одна из самых величайших битв нацпартизан против чекистов.

Рассказ ведет 95-летний Арвид Блузманис. Он успел послужить в латышском СС и окончание войны встретил в Курляндии. Перешёл на нелегальное положение и в декабре 1945 года присоединился к Кабильской группе нацпартизан, командиром которой был Эвалдс Пакулис. Впрочем, провоевал за независимость Латвии Блузманис недолго – в 1947 году он легализовался (и скромно умалчивает, как это происходило и что именно он рассказал чекистам, чтобы избежать уголовного преследования) и поселился в Царникаве. Советская власть так его угнетала, так ему было невыносимо, что, вот, дожил до XXI века. И рассказывает о своих подвигах.

За кадром осталось то, что есть на латвийских ресурсах в интернете. Например, там говорится, что было убито 50 чекистов. В свою очередь «лесные братья», вооружённые 3 пулемётами, 4 автоматами и 15 пистолетами-пулемётами, потеряли троих убитыми. И что вообще не 200, а 300 чекистов было. Это уже со слов местных жителей, понятное дело. Очевидцы, как известно, не врут, если свидетельствуют против России или Советского Союза. Но дело все в том, что сами чекисты поступили очень нехорошо по отношению к очевидцам, и рассекретили донесения о потерях. И разместили их в интернете.

Итак, рассмотрим исторический документ о потерях 36-го мотострелкового полка Внутренний войск НКВД в бою «при ликвидации банды» 29 декабря 1945 года (РГВА, фонд 38755, опись 1, дело 117):

■ младший сержант Василий Васильевич Дружинин , 1915 г.р., командир отделения, 3-я стрелковая рота, уроженец Ставропольского края;

■ красноармеец Григорий Васильевич Булгаков , 1924 г.р., пулемётчик, 3-я стрелковая рота, уроженец Азербайджана;

■ красноармеец Халил Салахович Халилов , 1908 г.р., стрелок, 2-я стрелковая рота, уроженец Азербайджана;

■ сержант Степан Анисимович Скорин , 1912 г.р., командир отделения, 2-я стрелковая рота, уроженец Ставропольского края;

■ младший сержант Владимир Алексеевич Манаков , командир отделения, 2-я стрелковая рота, уроженец Вологодской области. Все, кроме 18-летнего Манакова, опытные бойцы, служившие с 1941-1942 годов.

Наградной лист на смершевца Дружинина прилагается:

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Хотя скорее всего, это полный тёзка бойца, погибшего в Латвии. Похоронены бойцы на воинском мемориале в городе Кулдига и вместе с ними похоронены 20 жертв нацистского террора и более 80 красноармецев и милиционеров, погибших в войну и после неё. Среди похороненных есть чекисты, в том числе, погибшие 29 декабря 1945 года.

Советский воинский мемориал в городе Кулдига, Латвия. Фотографии 2009 года:

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В связи с этим донесением интересны два факта:

Во-первых , чекисты считают, что «битва» была не 1 января 1946, а 29 декабря 1945 года (на день Нового Года вообще потерь не зафиксировано).

Во-вторых , как видим, никогда так не врут, как на рыбалке, на охоте и на войне (и после неё).

Вместо 50 убитых чекистов мы видим только пятерых. Соотношение получается 3:5. Формально в пользу нацпартизан. Реально в пользу чекистов. Судя по всему, всё, что смогли сделать «борцы за свободу», это действительно организовать засаду. Но потерять при этом трёх бойцов (то есть 12% своего состава), тогда как чекисты потеряли 2,5%.

Не удивительно, что Блузманиса очень скоро потянуло к мирной жизни. Складывается впечатление, латышские националисты вообще любят своим хуторским событиям приписывать вселенскую значимость.

Почему, собственно, бойцы мотострелкового полка НКВД появились под Кулдигой? Потому что несколькими днями ранее бойцы Пакулиса совершили нападение на посёлок Кабиле. Их было 20 человек (3 были убиты) против 25 милиционеров и бойцов истребительного батальона (4 погибших). Так как событие произошло 24 декабря, то «лесные братья» и их апологеты назвали это скромно «Третьими Рождественскими боями».

И если это название вас заинтриговало, вы легко сможете найти в справочниках, что это были за бои в истории Первой Мировой и Великой Отечественной войн на территории Латвии. Тогда станет ясно, насколько нелепо подобное сравнение. Вообще за конец 1945 – начало 1949 года, за три с лишним года, 36-й МСП потерял всего 39 бойцов. И не всех в боях с «лесными братьями». Результативность последних не впечатляет. Конечно, другие части НКВД и Красной, а потом Советской Армии, тоже несли потери от столкновений с «лесными братьями», но уровень потерь у них был таким же низким.

Архивные листы с данными о потерях:

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Вот в чём точно не соврал Блузманис, это о том, что после стычки им пришлось уходить в глубь леса. И это нормально и правильно для любых партизан, действующих против многократно превосходящего противника: засада, короткий бой, отход. Потому как, если бы бой затянулся, то было бы то, что происходило когда-то под Иле: 200 (да, пусть всего 200, а не 300) чекистов просто раздавили бы 25 нацпартизан. Но, как вы понимаете, никакого большого боя на самом деле не было. Из обычной засады и стычки пытаются изобразить прибалтийскую Битву народов.

PS. Вольно или невольно, но в видео показали вполне реальный факт: гибель красноармейца Булгакова – ведь он был единственным советским пулемётчиком, погибшим в указанном бою. Вечная память!

PPS. Вполне может так оказаться, что на самом деле озвученные потери 36-го МСП относятся к другому сражению под посёлком Кабиле. Которое по латышской мифологии состоялось 27 декабря 1945 года. В нём «лесные братья» потеряли шесть бойцов и командира формируемой 1-й курземской партизанской дивизии Легздыньша. Собственно, на его гибели это формирование и застопорилось. Но тогда получается, что вообще под Апузниеками у чекистов убитых не было.

Вот так историки пытаются разобраться в уникальной послевоенной мифологии.