«Историческая справедливость» по-латышски Неделю назад на официальной странице НАТО в социальных сетях появился 8-минутный ролик под названием «лесные братья», повествующий о том, как «национальные партизаны» боролись с Советским Союзом за независимость балтийских стран после окончания Второй мировой войны. Случилось это событие накануне 72-ой годовщины дня освобождения Вильнюса войсками Красной Армии, под командованием Генерала Армии, Дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского. Человека, который, по сути, отвоевал у фашистов современную государственность и суверенитет для латышей. Сегодня в Латвии, Эстонии и Литве об этом не любят вспоминать, так как это не вписывается в новые стандартны «исторической справедливости» Североатлантического альянса. Меньше чем за 25 лет, прибалтийские власти... На чтение: 3 минуты

Неделю назад на официальной странице НАТО в социальных сетях появился 8-минутный ролик под названием «лесные братья», повествующий о том, как «национальные партизаны» боролись с Советским Союзом за независимость балтийских стран после окончания Второй мировой войны.

Случилось это событие накануне 72-ой годовщины дня освобождения Вильнюса войсками Красной Армии, под командованием Генерала Армии, Дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского. Человека, который, по сути, отвоевал у фашистов современную государственность и суверенитет для латышей. Сегодня в Латвии, Эстонии и Литве об этом не любят вспоминать, так как это не вписывается в новые стандартны «исторической справедливости» Североатлантического альянса.

Меньше чем за 25 лет, прибалтийские власти умудрились не просто перевернуть с ног на голову историю своих стран – они дошли до открытого восхваления военных преступников, поступки которых единогласно были осуждены Нюрнбергским трибуналом. Начало этому историческому безумию положил Президент Латвии Валдис Затлерс в 2009 году, который назвал «лесных братьев» героями и патриотами.

Назвал, но забыл упомянуть, что основной контингент «лесных братьев» составляли бывшие коллаборационисты, эсэсовцы, бандиты и уклонисты от призыва в Красную Армию. Не упомянул он и о том, что многие из них повинны в расстрелах ни в чем не повинных людей, евреев, военнопленных в годы гитлеровской оккупации. О том, что боролись эти «братья» не просто против советских вооруженных сил, как это показано в ролике НАТО, а против собственного населения.

Они ненавидели советскую власть, но понимали под ней конкретных партийных и хозяйственных работников, членов их семей, а также все, кто участвовал в хлебозаготовках, голосовании на выборах, подписке на государственные займы. Обычной практикой этих бандитов было безжалостное убийство целых семей, вместе с женщинами, стариками и детьми, которых лишь заподозрили в лояльности к советской власти. Но разве такие «мелочи» могут сегодня смутить тех, кто считает «лесных братьев» национальными героями.

Только в Литве в 1944-1956 гг. так называемые «литовские герои и патриоты» зверски убили 25 тыс. человек, включая примерно 1 000 детей. Не менее 80% составляли сами литовцы. Размах в соседних республиках был скромнее, но и там количество невинных жертв шло на тысячи.

Чествуя таких «патриотов», в Прибалтике стирают из национального сознания память о тех людях, кто 1941-45 гг. сражался против нацистской Германии, строил мирную Латвию, Эстонию и Литву, закладывал основы процветания этих государств. Память о советских войнах-освободителях методично втаптывается в грязь. А ведь именно Красная Армия избавила Прибалтику от гитлеровского геноцида, когда по планам нацистов половина населения Прибалтики должно быть онемечено, а другая – уничтожена или отправлена в Сибирь. На первый план выходят коллаборационисты и бандиты, своими руками осуществлявшие холокост и другие преступления против человечества.

Литовский спецназовец напрямую заявляет в камеру: «Вся наша история восходит к лесным братьям». Таким образом, цель этого ролика не просто рассказать об истории, но утвердить мысль об исторической преемственности сил специального назначения всех трех прибалтийских республик по отношению к этим «борцам». А заодно понравиться натовцам, которые будут довольны тем, что современные прибалты сегодня также ненавидят Россию как ее ненавидели «лесные братья» в 1940-х годах. Но неужели кровь невинных сограждан, кровь детей может быть оправдана желанием подлизаться к западным покровителям?

Очевидно, что цель этого пропагандистского ролика – поднять дух современных спецназовцев в Прибалтике и указать потенциального противника. Но как можно заявлять о своей принадлежности к европейской цивилизации, основанной на идеалах прав человека, и одновременно гордиться связями с откровенными преступниками, называя «братьями» гитлеровцев и их пособников?

Беспрецедентная попытка реабилитации «лесных братьев» - это еще и утверждение новой концепции прошлого, на основе профашистских ценностей и символов. Все достижения прибалтийских государств в Советский и Российский период умалчиваются и разоблачаются, путем откровенной подтасовки фактов и лжи, чтобы консолидировать нынешнее население на принципах отторжения от России, даже откровенной враждебности к нашей стране.

Говоря о героических подвигах «лесных братьев» в Латвии против советских солдат и офицеров, латышам забывают рассказать о том, как они уже «вляпывались» в большую дружбу со странами-руководителями нынешнего НАТО 100-лет назад, после окончания Первой мировой войны, вышли из состава советской России, провели масштабный дележ земель (читай приватизацию), лесов, промышленности и влезли в долги перед европейскими банками. В общем, стали бедными, но очень гордыми латышами.

Но гордость длилась недолго. Вскоре в республике установился тоталитарный режим марионеточного диктатора Карлиса Улманиса. За ним последовал пакт Молотова-Ребентропа, по которому Латвия отошла СССР, который по факту обнулил долги латышей и начал промышленное развитие региона. И все было бы хорошо у них, если бы не вера в свою исключительность и независимость, подогретые фашистским правительством в 1941 году.

В июле 1941 года мечты сбылись – советские войска отступили. На место «красных» солдат пришли кровавые немецко-фашистские палачи, которые к большой неожиданности местного населения не только не поддержали их рвения к независимости, но и начали массовое уничтожение евреев и коммунистических активистов. Активные репрессии сразу поддержали местные коллаборационистские формирования. Да-да, те самые «лесные братья», которых сегодня восхваляет НАТО в своих промороликах!

Формальный беспредел и террор продолжался на территории Латвии до июля 1944 года, пока войска Красной Армии под командованием Генерала Армии Ивана Черняховского не освободили Вильнюс, а вслед за ним и всю Прибалтику и Польшу.

Латыши, литовцы и эстонцы, которые «плохо себя вели»: и помогали фашистам, насиловали, грабили и убивали свое же население, - разбежались по углам. Умные сбежали от суда за границу, а наиболее тупые и упертые ушли в леса. Все остальные латыши дружно поддержали власть СССР, даже не представляя, что может быть по-другому.

За следующие 40 лет граждане Латвийской ССР получили от страны советов передовые и высокотехнологичные предприятия, гидроэлектростанции, подъем народного хозяйства, уровня рождаемости, развития туристической инфраструктуры и автомобильных дорог.

Тем не менее, латышам этого оказалось мало. В 1992 году они решили пойти своим путем: возвеличили миф о свой избранности, опять (как после Первой мировой войны) перераспределили имущество, вступили в дружбу со странами Европы (Евросоюз), разрушили до основания всю промышленность и инфраструктуру, закредитовались и стали полностью зависимыми от своих новых хозяев по Североатлантическому альянсу.

К слову, память о генерале Иване Черняховском, который освободил страны Прибалтики и погиб в 1945 году при освобождении Польши, быстро стерли из сознания новообращенных граждан Евросоюза, позорно настояв на «депортации» останков Героя Советского Союза в Россию. Памятников Черняховскому в Европе больше нет, но есть торжественные марши ветеранов-эсесовцев, факельные шествия и прославление «Лесных братьев».

Похоже, что каждое новое поколение русских и латышей будет вынуждено вновь и вновь возвращаться к истории Великой Отечественной войны и его героям. Именно поэтому сегодня крайне важно, сохранять и возвращать к памяти подвиги наших солдат, офицеров и генералов, а также напоминать о преступниках и предателях.

Лишь недавно, в конце июня этого года, в Старой Руссе (Новгородская область), благодаря усилиям Российского военно-исторического общества, появился музей «Полководцы победы», где впервые предоставлена развернутая экспозиция о героическом прошлом Генерала Армии Ивана Черняховского, его борьбе с фашистами и их пособниками в странах Балтии.

Уникальность этого музея заключается в его концепции, представляющей жизнь выдающегося полководца, который если не оказался в забвении, то ушел далеко на второй план, хотя он по масштабу своего таланта был в одном ряду с величайшими полководцами времен Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствует его военная карьера, которая стремительно росла не «на паркете», а в окопах с сотнями тысяч бойцов.

Современное международное положение не позволяет нам самоуспокаиваться. Необходимо сделать все, чтобы трагедия 1941–1945 годов некогда не повторилась. Поэтому, пока в Эстонии, Литве, Латвии и Украине сносят памятники и переименовывают улицы с именами советских военноначальников, а героями называют тех, кто совершал чудовищные преступления, простив своего же народа, мы должны беречь историю и напоминать о ее уроках своим странам-соседям.

Учить историю, создавать музеи и памятники, клеймя и разоблачая тех, кто пытается отнять у нас подвиги наших отцов и дедов.