АРИСТОВ Аверкий Борисович

Партийный деятель, член РКП(б) с 1921.

Член Президиума ЦК КПСС в 1952–1953 и 1957–1961. В 1952–1953 и 1955–1960 — секретарь ЦК КПСС. В 1932 окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина, в 1934–1939 преподавал в вузах Ленинграда и Свердловска. В 1946–1962 — депутат Верховного Совета СССР. В 1940–1943 — третий секретарь, второй секретарь Свердловского обкома ВКП(б), в 1943–1944 — второй секретарь Кемеровского обкома ВКП(б). В 1944–1950 — первый секретарь Красноярского крайкома ВКП(б), в 1950–1952 — Челябинского обкома ВКП(б). В 1952–1953 — заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС. Одновременно как секретарь ЦК партии курировал работу обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик. В 1953–1954 — председатель Хабаровского крайисполкома, в 1954–1955 — первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС, в 1957–1961 — заместитель председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР . Возглавлял парламентскую делегацию в КНР в 1957. Смещен в связи с так называемым рязанским делом и переведен на дипломатическую работу: в 1961–1971 — посол СССР в Польше, а в 1971–1973 — в Австрии.

Автор статьи: Орлов И.Б.