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Увеличение рождаемости после войны потребовало новой программы жилищного строительства, и оно ознаменовалось беспрецедентными масштабами. В свои квартиры переехало значительное количество граждан.

На горизонте замаячило решение жилищной проблемы, которая остро стояла и до войны, и после её вследствие разрухи, которую народ преодолел в рекордные сроки.

Жизнь на селе и в городе стала легче и интереснее, улучшилась питание и условия труда.

Развивался туризм, разнообразился досуг. Социальный оптимизм советских граждан позволял рассматривать недостатки как временные трудности. Жители страны много читали, появилась молодёжная субкультура.