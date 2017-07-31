Краткий курс истории. Хрущёвки: бытовая революция 31 июля 1956 года Центральный комитет КПСС принял решение о развитии жилищного строительства в СССР. Началось массовое возведение хорошо знакомых русскому глазу пятиэтажных домов – хрущёвок. Меняя жизнь бесповоротно Причина начала строительства типовых пятиэтажных многоквартирных домов в городах связана с быстрыми темпами роста уровня урбанизации до и после Великой Отечественной войны. В конце 1950-х годов люди стали переезжать в них из городских «времянок» и деревень. Тогда-то жизнь советского человека изменилась бесповоротно. Хрущёвская застройка позволила ликвидировать кризис жилплощади, и это привело к демографическому взрыву, ведь впервые за многие годы семьи обзавелись отдельным жильём без «лишних глаз». Так свершилась бытовая революция. Быстро... На чтение: 1 минута

31 июля 1956 года Центральный комитет КПСС принял решение о развитии жилищного строительства в СССР. Началось массовое возведение хорошо знакомых русскому глазу пятиэтажных домов – хрущёвок.

Меняя жизнь бесповоротно

Причина начала строительства типовых пятиэтажных многоквартирных домов в городах связана с быстрыми темпами роста уровня урбанизации до и после Великой Отечественной войны. В конце 1950-х годов люди стали переезжать в них из городских «времянок» и деревень. Тогда-то жизнь советского человека изменилась бесповоротно. Хрущёвская застройка позволила ликвидировать кризис жилплощади, и это привело к демографическому взрыву, ведь впервые за многие годы семьи обзавелись отдельным жильём без «лишних глаз». Так свершилась бытовая революция.

Быстро и дёшево

По плану на строительство панельного дома отводился месяц, однако сборка была так проста, что её осуществляли за семь дней. Большинство хрущёвок имеет по пять этажей, и это неспроста. Согласно заключению медиков подъём пешком на пятый этаж безопасен для здоровья, а вот выше – уже нет. К мнению медиков прислушались, но не только из-за заботы о здоровье жильцов. Наличие в каждом доме лифта существенно увеличило бы финансовые и временны́е расходы на строительство. Ещё одна хитрость, позволившая сэкономить на времени, – так называемый сухой метод строительства. На строительной площадке не велись работы с бетоном, монтажные петли панелей крепились при помощи сварки. В результате жильцов можно было заселять в дом сразу после сборки, не «высушивая» его. Такой способ монтажа в России используют по сей день.

От утилитарности к комфорту

В начале строительства пятиэтажек их располагали парами в ряд. Многим казалось, что это обусловлено достижением определённой ширины двора. Но дело было в возможности прокладки рельсов для башенного крана, который смог бы ездить между дворами. Также существует версия, произрастающая из курса ГО (Гражданской обороны), что большое расстояние между хрущёвками и их расположение относительно друг друга обусловлены достижением устойчивости к ударной волне в случае бомбардировки города. И хотя причины были утилитарные, получились весьма комфортные на тот момент микрорайоны со всем необходимым для повседневной жизни: в пешей доступности от домов находились детский сад, поликлиника, магазины, парикмахерские. А школы и стадионы всегда располагались там, где дети не смогут выбежать на проезжую часть: в глубине двора.