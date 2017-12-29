Какая она – главная новогодняя книга? Сегодня полки книжных магазинов заполнены разнообразными кулинарными инструкциями в красочных обложках. Но способны ли они сравниться с «Книгой о вкусной и здоровой пище», которая долгие годы являлась самым востребованным изданием в подготовке к предстоящему Новому году? В 1861 году вышла в свет замечательная книга Елены Ивановны Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», в которой содержалось около 1500 рецептов и описаний способов приготовления различных блюд. Этот труд выпускницы Смольного института на долгие годы стал главным настольным руководством для домохозяек. Когда я читал репринтное издание, мне понравилась фраза, в которой давался очень мудрый совет: «Если к вам... На чтение: 1 минута

Сегодня полки книжных магазинов заполнены разнообразными кулинарными инструкциями в красочных обложках. Но способны ли они сравниться с «Книгой о вкусной и здоровой пище», которая долгие годы являлась самым востребованным изданием в подготовке к предстоящему Новому году?

В 1861 году вышла в свет замечательная книга Елены Ивановны Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», в которой содержалось около 1500 рецептов и описаний способов приготовления различных блюд. Этот труд выпускницы Смольного института на долгие годы стал главным настольным руководством для домохозяек.

Когда я читал репринтное издание, мне понравилась фраза, в которой давался очень мудрый совет: «Если к вам пришли гости, пошлите лакея в лавку, возьмите 4 фунта телятины…» Вас здесь ничего не настораживает? Вот именно, меня тоже коробит. Поскольку я родился в середине ХХ века, с лакеями у нас было напряженно, а про телятину мы стали узнавать намного позднее – в советских магазинах ее попросту не было.

Естественно, требовалась другая кулинария, более понятная простому советскому гражданину. Она появилась в 1952 году и называлась «Книга о вкусной и здоровой пище». Но перед тем как перейти к книге, мы остановимся на предпосылках, которые способствовали ее изданию.

В первую очередь мы должны вспомнить Анастаса Ивановича Микояна, который занимает особое место в плеяде пламенных революционеров, семьдесят лет «руливших» нашим государством. Именно он навсегда останется автором уникального эксперимента, инициатором коренной реформы советской пищевой промышленности и кулинарии. Деятельность Микояна во многом изменила жизнь миллионов простых советских граждан. Его главным девизом было – накормить работающего человека быстро и относительно качественно.

«Книга о вкусной и здоровой пище» была первой в Советском Союзе большой поваренной книгой для самых широких слоев населения. Стартовый тираж в 500 тысяч экземпляров разлетелся как горячие пирожки (рецепт которых, кстати, тоже был там напечатан). Теперь уже не нужно было посылать лакея в лавку – советские хозяйки получили великолепное руководство, с помощью которого при наименьших затратах сил и времени можно было приготовить для семьи вкусную и здоровую пищу. Но самое важное, что все эти советы не были чем-то призрачным и абстрактным, а опирались на богатый ассортимент пищевых продуктов и полуфабрикатов, вырабатываемых промышленностью продовольственных товаров СССР.

Мне кажется, что эта книга в нашей семье существовала всегда, и было очень приятно, когда мама, пользуясь моими детскими указаниями, готовила что-нибудь, изображенное на ее красочных страницах!