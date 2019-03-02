Дружинники времён Хрущёва 2 марта 1959 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». Как всё начиналось? И у такого прозаического для поздней советской эпохи события, как народные дружины, имелась богатая история. Народ озаботился сохранением общественного порядка ещё в позапрошлом веке. Первые такие народные формирования появились при коронации Александра III, в 1881 году. Тогда под ружьё встало около 20 тысяч человек, и назывались они народной охраной. Почин пришёлся по душе и участникам, и администрации. К коронации Николая II, в 1894 году московская дружина уже составляла 80 тысяч человек. Правда, результат был не... На чтение: 2 минуты

2 марта 1959 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране».

Как всё начиналось?

И у такого прозаического для поздней советской эпохи события, как народные дружины, имелась богатая история. Народ озаботился сохранением общественного порядка ещё в позапрошлом веке. Первые такие народные формирования появились при коронации Александра III , в 1881 году. Тогда под ружьё встало около 20 тысяч человек, и назывались они народной охраной. Почин пришёлся по душе и участникам, и администрации. К коронации Николая II, в 1894 году московская дружина уже составляла 80 тысяч человек. Правда, результат был не самым впечатляющим. Помощь тогдашних дружинников не смогла предотвратить кровавую трагедию на Ходынском поле в 1896 году. Тем не менее, дружины продолжили работать и в дальнейшем, в частности, они наводили порядок и в период революции 1905-1907 годов .

После событий 1917 года революционный порыв народных масс был брошен в основном на фронты Гражданской войны , а затем – на восстановление разрушенного народного хозяйства. Но в 1926 году в Ленинграде уже были зафиксированы первые добровольцы, оказывавшие помощь органам милиции.

В ноябре 1928 года на Нижнетагильском металлургическом заводе начали работать ячейки содействия милиции. Назывались такие дружинники осодмильцами – они содействовали милиции в борьбе с хулиганством, пьянством, самогоноварением. Идею поддержали рабочие в Свердловске, Челябинске, Перми. Через год это движение стало всеобщим. В апреле 1932 года было принято постановление Совнаркома РСФСР «Об организации обществ содействия органам милиции и уголовного розыска». Общества были преобразованы в бригады содействия милиции (бригадмил). В 1941 году отряд бригадмильцев насчитывал до 400 тысяч человек. В годы войны многие бригадмильцы вошли в состав групп самозащиты, истребительных батальонов, частей народного ополчения. Закончилась Великая Отечественная , но на улицах городов и посёлков в конце 1940-х и в 1950-х годах было ещё неспокойно, и бригады продолжали успешно помогать милиции до 1958 года.

В 1955 году на смену этим бригадам стали формироваться первые добровольные народные дружины для охраны общественного порядка. Инициатором нового движения вновь стал Ленинград. Движение поддержали партийные, советские и профсоюзные структуры, а через год дружины начали создаваться и в других крупных городах.

Обобщив весь этот опыт, руководство страны приняло уже упомянутое постановление от 2 марта 1959 года. Четверть века спустя, в 1984-м, уже действовали 282 тысячи дружин (в состав которых вошли и 40 тысяч комсомольских оперативных отрядов) и 50 тысяч пунктов общественного порядка. Ежедневно на дежурство выходило 400 тысяч человек.

Во многих районах, где действовали дружины, ситуация с правонарушениями, особенно мелкими, изменилась к лучшему. Оценить вклад дружинников в противодействие преступности может только человек, живший в те времена. А молодое поколение может увидеть дружинников в старом кино. Отличительным знаком народного охранника общественного порядка была красная повязка на руке. Например, в комедии Леонида Гайдая «Операции Ы и другие приключения Шурика» такую повязку дружинника надевает расхититель социалистической собственности, сыгранный Евгением Моргуновым. А в «Бриллиантовой руке» есть сцена, дающая представление о работе помощников милиции: у гостиницы дежурит бдительный наряд дружинников во главе с управдомом (персонаж Нонны Мордюковой).

Никто не станет отрицать, что часто в этой работе встречался и формализм, но есть и такой факт – к 1984 году 800 дружинников были награждены правительственными наградами, тысячи награждены медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», почётными знаками «Отличный дружинник».

Всё только начинается

В 1990-е годы было очень модно ругать всё, что было создано при советской власти. Не обошли злые языки стороной и народные дружины. Мол, это была никому не нужная обязаловка, которую мог придумать только «совок». Но не стало дружин, и криминогенная обстановка настолько изменилась в худшую сторону, что настали лихие времена. И это при том, что охранников, заведений и учреждений, огороженных турникетами и заборами, стало больше, чем в производственной сфере.

И в наши дни это движение продолжает быть востребованным. Во многих регионах России действуют объединения по охране правопорядка, в том числе казачьи дружины и студенческие отряды при некоторых вузах. В некоторых субъектах Российской Федерации приняты и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность граждан по охране порядка. А в апреле 2014 года вступил в действие федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка».

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