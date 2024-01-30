11 класс | История России

ОНА РАЗВАЛИЛАСЬ. ПОВСЕДНЕВНАЯ ИСТОРИЯ СССР И РОССИИ В 1985—1999 ГГ.

Окрест Д. , Кувалдин С.

Сборник «Она развалилась», посвященный повседневной российской (советской) истории с 1985 по 1999 год, – плод совместной работы журналистов Евгения Бузева, Станислава Кувалдина и Дмитрия Окреста. Подготовленные ими публицистические статьи и интервью разбиты на пять разделов: экономика, политика, общественная жизнь, пространство бывшего СССР и культура. Рассказы очевидцев о проблемах недавнего прошлого проиллюстрированы фотографиями из личных архивов. Издание предназначено широкому кругу читателей и будет особенно интересно как исторический источник по указанному периоду.