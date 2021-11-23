0 видео из 0

О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. ХХ съезд КПСС. 2. Переход от тоталитарного к авторитарному режиму. 3. Социально-экономические реформы. 4. Политическая борьба в 1957–1961 гг. 5. «Оттепель» в культуре. 6. Научно-техническая революция и начало освоения космоса. 7. Социально-экономические трудности конца 50-х – начала 60-х гг. 8. Социальные выступления. 9. Наступление на интеллигенцию. 10. Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.

Аннотация

Лекция посвящена ситуации в СССР в 1956–1964 гг. На ХХ съезде руководители КПСС во главе с Н. Хрущевым взяли курс на отход от политики Сталина, осудили террор, который он проводил против своих товарищей по коммунистической партии. В результате ХХ съезда КПСС советское общество перестало быть политически монолитным, произошел переход от тоталитарного к авторитарному режиму, началась «оттепель» в культуре. Преобразования сопровождались борьбой в верхах КПСС, которая в 1957 г. завершилась победой Н. Хрущева. Во второй половине 50-х гг. была проведена реформа управления экономикой — введены совнархозы; развернулось массовое жилищное строительство и другие важные социальные мероприятия, было начато освоение космоса. На XXII съезде КПСС в 1961 г. был взят курс на развернутое строительство коммунизма.

В начале 60-х гг. СССР стал испытывать серьезные экономические трудности. Происходили национальные и социальные волнения, в 1962 г. в Новочеркасске рабочие волнения были подавлены с помощью войск и жестоких репрессий. Одновременно Н. Хрущев и его окружение усилии критику наиболее самостоятельных деятелей литературы и искусства, что вызвало разочарование в его политике значительной части интеллигенции. Нарастали конфликты Хрущева и с высокопоставленными партийно-государственными руководителями. Оказавшись в изоляции, Н. Хрущев был отстранен от власти на пленуме КПСС в октябре 1964 г. Период «оттепели» закончился.

Вопросы по теме лекции

1. Назовите основные решения XX съезда КПСС. 2. По какому пункту повестки дня ХХ съезда КПСС не проводилось обсуждения? 3. Что такое тоталитаризм, тоталитарный режим? Почему они так называются? 4. В чем заключались различия между позицией, обоснованной в речи Хрущева, и позицией, содержащейся в июньском постановлении ЦК КПСС о культе личности? 5. Почему руководители СССР в одни периоды развивали прежде всего предприятия группы «А», а в другие — группы «Б»? 6. Чем было вызвано создание совнархозов? Какие последствия оно имело? 7. Почему Хрущеву в 1957 г. удалось сохранить власть, несмотря на то, что против него выступило большинство членов Президиума ЦК? 8. Что понималось под коммунизмом в Программе КПСС 1961 г.? 9. Почему в период «оттепели» произведение Б. Пастернака «Доктор Живаго» не было опубликовано в СССР и вызвало скандал, а «Один День Ивана Денисовича» – опубликовано и одобрено руководством страны? 10. Каковы были основные научно-технические достижения СССР 50-х – начала 60-х гг.? 11. Почему силы, поддерживавшие политику Хрущева в 1957 г., отказали ему в поддержке в 1964 г.?

Литература

Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг. М., 2010. Вайль П., Генис А. 60-е. М., 1996. Молотов, Маленков, Каганович. 1957 г. Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998. Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Новосибирск, 1999. Культура и власть от Сталина до Горбачева. Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Документы. М., 2002. Оттепель. Страницы русской советской литературы. М., 1989. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998. Пыжиков А. Хрущевская «оттепель». М., 2002. Хрущев Н.С. Воспоминания. (любое издание) Шубин А.В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008.