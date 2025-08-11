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Смерть Сталина, начало борьбы с культом личности.
Партийная борьба за власть.
Реабилитация жертв репрессий.
Молодежный фестиваль.
Дыры в железном занавесе.
Американская выставка.
Поездки Хрущева за рубеж.
Одиозные выступления.
СССР становится ядерной державой с ядерной триадой.
Мощь СССР возрастает настолько, что вмешательство в Суэцкий кризис его останавливает.
Эпоха оттепели приносит чудеса в повседневную жизнь.
Новая волна десталинизации, уничтожение памятников и переименование объектов. Попытки заменить культ Сталина культом Хрущева.