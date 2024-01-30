11 класс | История России

СТАЛИН И ХРУЩЁВ

БАЛАЯН Л.

Крупнейшая фигура мировой истории — Иосиф Виссарионович Сталин, жизнь и государственная деятельность которого оставила глубочайший след не только в судьбе советского народа, но и всего человечества, ещё не одно столетие будет предметом тщательного изучения историков. Историко-биографическая особенность этой личности в том, что она никогда не будет предана забвению. «Революция в России и роль Ленина в создании СССР — это события мировой истории. Октябрьская революция была главным и самым важным по своим последствиям социально — политическим потрясением ХХ века. Никто, очевидно, не будет оспаривать и того, что превращение СССР в супердержаву и появление двухполярного мира, разделённого по многим политическим и экономическим принципам, было в первую очередь связано с деятельностью Сталина. Другие лидеры, от которых зависели судьбы людей в минувшем столетии: Гитлер, Мао Цзедун, Рузвельт, Черчилль, Ганди, Тито, Хомейни, Мандела — стоят уже в следующем ряду, так как их влияние имело не всемирный, а региональный характер».