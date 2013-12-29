XXII съезд КПСС Программа построения коммунизма к 1980 г. Завершение десталинизации. Переименование городов, названных в честь Сталина снятие памятников, вынос тела Сталина из мавзолея. На чтение: 2 минуты

На внеочередном XXI съезде КПСС в январе 1959 г. было объявлено, что социализм в СССР уже построен. В этой связи возник вопрос о принятии новой программы партии. Этот вопрос поднимался еще при Сталине, но тогда решен не был. К осени 1961 г. новый проект программы, подготовленный специальной комиссией, был подготовлен и опубликован. В октябре 1961 г. в Москве - в только что выстроенном Кремлевском дворце съездов - состоялся XXII съезд КПСС, который и рассмотрел и принял третью по счету программу партии. В ней, в частности утверждалось: коммунизм - это бессклассовый общественный строй, с общими средствами производства, полным социальным равенством. Труд на общее благо должен стать осознанной необходимостью всех людей. Основной принцип общества - «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Для достижения такого общества следует выйти на первое место в мире по производительности труда, перейти к коммунистическому самоуправлению, воспитать нового всесторонне развитого человека. Коммунизм намечалось в основном построить к 1980 году!

На съезде были также рассмотрены вопросы гигантского подъема промышленного и сельскохозяйственного производства, принят новый устав партии, обязывающий членов партии активно участвовать в строительстве коммунизма. Отметив успехи СССР в промышленности, освоении целины, Хрущев также обратился к проблеме дальнейшего развенчания культа личности: повторно раскритикованы действия как Сталина , так и участников «антипартийной группы». Съезд вынес решение вынести тело Сталина из мавзолея и захоронить у кремлевской стены. Началось массовое переименование городов и улиц, носивших имя вождя. В 1962 г. первый секретарь ЦК выступил с предложением о разработке проекта новой Конституции СССР, в которой был бы сделан еще больший упор демократические нормы и создание условий для перехода к коммунизму. Однако добиться ее принятия Хрущев не успел.

Успехи Хрущева на политической арене породили у него иллюзию всеобщей поддержки и усиливали волюнтаристские тенденции его руководства. Все это вызывало недовольство других высших партийно-государственных руководителей. Они с опасением смотрели на его неуемную энергию, проявлявшуюся во всех сферах. Недовольство накапливалось и в связи с желанием Хрущева ввести в Устав партии принцип обязательной ротации руководящих лиц - при каждых выборах менять 1/3 состава партийных комитетов на всех уровнях.

ЦИТАТЫ ИЗ ДОКЛАДА Н.С. ХРУЩЕВА

«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»!

«Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!»

«К концу 1965 года у нас не будет никаких налогов с населения!»

ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА Н.С. ХРУЩЕВА

Товарищи делегаты!

Закончилось обсуждение Отчета Центрального Комитета партии и доклада о Программе Коммунистической партии Советского Союза, которое проходило на высоком политическом уровне. С этой трибуны выступило много делегатов съезда. Что можно сказать об этих выступлениях? Думаю, вы согласитесь со мной, что каждое из них можно назвать как бы рапортом, отчетом перед партией. Каждый, кто поднимался на эту трибуну, говорил о самом волнующем, самом необходимом, что было сделано и что предстоит сделать. Эти выступления были проникнуты непоколебимой убежденностью в торжестве коммунизма. (Продолжительные аплодисменты).

Все выступавшие единодушно одобряли как политическую линию и практическую деятельность Центрального Комитета, так и проект Программы нашей партии - программы построения коммунизма. XXII съезд является ярчайшей демонстрацией единства нашей ленинской партии, сплоченности вокруг нее всего советского народа. (Аплодисменты). Всем содержанием своей работы XXII съезд подтвердил непоколебимую верность той линии нашей партии, которая была выработана XX съездом. (Аплодисменты). Теперь стало еще более очевидным, что XX съезд, убрав все наслоения периода культа личности, открыл новую страницу в истории нашей партии, оказал благотворное влияние на развитие нашей страны, всего мирового коммунистического и рабочего движения.

История Государства Российского в документах и фактах

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ XXII СЪЕЗДА КПСС

«Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И.В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина»

В ЗЕРКАЛЕ АНЕКДОТА

- Коммунизм уже на горизонте!

-А что такое горизонт?

-Это линия, которая удаляется, по мере приближения к ней

Хрущев на XXII съезде:

- Товарищи, каждая пятилетка - это шаг к коммунизму!

Реплика из зала:

- Осталось идти пять километров….

«В своем иконоборчестве Хрущев столкнулся с необходимостью замены поврежденных идолов чем-то иным»

К. Линден, американский политолог

Обложка: Советский плакат. «Программа КПСС — программа построения коммунизма!». 1961.

Источник: https://www.historion.org